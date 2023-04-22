Владимир Мулявин: «Мне понятна твоя вековая печаль…»

На Первом канале только что закончился сериал о жизни и творчестве белорусских «Песняров» и их лидера Владимира Мулявина. Конечно, ни один проект не может вместить всего объема пережитого артистом.
«Телепрограмма» вспоминает несколько ярких и драматичных эпизодов судьбы музыканта, без которых представить его путь полноценным невозможно.
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Отказ от «Беловежской пущи»
Владимир Мулявин в детстве. Фото: личный архив
Несмотря на то, что родился Владимир в Свердловске, все знают: Мулявин - это «Песняры», а «Песняры» - из Белоруссии. Именно так работает сегодня ассоциативный ряд. Поэтому главным хитом группы, пожалуй, можно считать «Беловежскую пущу» - хит, посвященный великолепию одноименного реликтового заповедника.
Однако с этим же местом связаны не очень приятные для советских людей воспоминания - именно там в 1991 году был подписан пакет документов о распаде СССР.
Событие стало такой трагедией для Владимира Мулявина, что он даже отказывался исполнять хит на концертах. Хотя с политикой композиция никак не была связана. «Это очень больная для меня тема», - пояснял артист такое радикальное решение.
Поражение кумовству
Фото: личный архив
Старт успеху «Песняров» дал IV Всесоюзный конкурс эстрады в Москве в 1970 году. Первой премии не дали почему-то никому. Зато три вторых разделили между собой «Песняры», Лев Лещенко и грузинский ВИА «Диела».
Много лет спустя Эдуард Хиль, председатель жюри того конкурса, рассказал, как принималось решение и почему «Песняры» не выиграли: у одного из высоких чинов Министерства культуры СССР женой была грузинка, которая и покровительствовала землякам.
В подкрепление аргументов ребята из Грузии задарили часть жюри марочным коньяком. И когда голоса судей начали распределяться, пришли вот к такому необычному компромиссу - раздать всем сестрам по серьгам (призам за второе место), чтоб никто не обижался.
Усы кобзаря
Владимир Мулявин. Фото: Евгений Коктыш/ РИА Новости
Легендарные усы подковой (сериал «За полчаса до весны» некоторые зрители даже предложили переименовать в «Усы Мулявина») фронтмен «Песняров» отпустил на пробу. После чего в украинской части СССР Мулявину тут же приписали сходство с Тарасом Шевченко. В запорожской газете даже появилась карикатура: приехали во Дворец спорта усатые «Песняры», а зрители в зале - тоже сплошь усачи.
Концерт под аккомпанемент колоколов
Однажды после концерта в Смоленске к «Песнярам» в гримерку пришел человек в рясе и представился помощником архиепископа Смоленского и Вяземского Феодосия. На концерт отец Феодосий прибыть не мог, зато очень сильно звал в гости музыкантов.
«Песняры» согласились и на четырех такси добрались до Успенского собора. После небольшой трапезы архиепископ выразил желание услышать песню «Александрина». Под рукой в храме была только фисгармония - Мулявин накачал ее, и «Песняры» затянули популярную песню. После чего хор собора ответил исполнением псалмов.
На зарплату не жаловались
Как вспоминает в мемуарах один из основателей «Песняров» Владимир Мисевич, после того как весной 1971 года группа записала в Москве первый диск-гигант, каждый член коллектива получил по 122 рубля. Столько же они получали за два концерта на стадионе. В день группа могла дать и четыре стадионных концерта. Были в составе группы и приглашенные, так называемые сессионные музыканты.
За свои два выхода в концерте они получали 66 рублей. То есть за день выступлений, при четырех концертах, могли заработать до 262 рублей - очень хорошая по тем временам месячная зарплата суперквалифицированного сотрудника.
Русский рок в США
«Песняры» в США. Фото: архив Владислава Мисевича
«Песняры» - это настоящее вторжение русского рока в западный», - писала про коллектив Мулявина американская пресса. Да, в 1976 году «Песняры» как наиболее коммерчески успешный коллектив СССР попадают на Каннский фестиваль MIDEM во Франции, а затем и вовсе становятся первым советским ВИА, отправившимся на гастроли в США.
Поездка вызвала резонанс. Ей сопутствовала масштабная реклама в американских газетах и сюжеты на телевидении, ансамбль попал в популярный журнал Billboard, в чарте которого занял второе место после легендарной ABBA.
Также «Песняры» на протяжении двух недель колесили по югу США с популярным тогда фолк-ансамблем The New Christy Minstrels, и в одном из штатов впервые попробовали американскую кухню: хот-доги и кока-колу.
Череда трагедий
Реальный Мулявин и сыгравший его Артем Волобуев очень похожи. Фото: Ю. Иванов/ РИА Новости, кадр из фильма
За славу и популярность Мулявин дорого заплатил. На гастролях в Ялте погиб Валерий, старший брат. По версии следствия - ударился головой о бордюр. Но Владимир был уверен, что брата убили в драке. В 1996 году умерла сестра музыканта Наталья. А в 2002 году сам Владимир Георгиевич попал в страшное ДТП недалеко от Минска. Мулявин сломал позвоночник. Прикованный к постели, он писал новые песни.
26 января 2003 года музыкант ушел из жизни. Ему было всего 62. Тысячи поклонников пришли с ним попрощаться. Глава Беларуси Александр Лукашенко отменил визит на встречу глав СНГ. На похоронах он плакал.
Трагичной была смерть и одного из сыновей артиста - Владимира. После смерти отца его взяли в группу, но ничем, кроме алкоголизма, парень не отметился. В 2006-м он подрался на улице, экспертиза выявила в его крови запрещенные вещества. В 32 года оставленный всеми Владимир скончался в СИЗО.
«За полчаса до весны», финальные серии, 21.45, Первый канал