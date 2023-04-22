Владимир Мулявин: «Мне понятна твоя вековая печаль…»

Легендарные усы подковой (сериал «За полчаса до весны» некоторые зрители даже предложили переименовать в «Усы Мулявина») фронтмен «Песняров» отпустил на пробу. После чего в украинской части СССР Мулявину тут же приписали сходство с Тарасом Шевченко. В запорожской газете даже появилась карикатура: приехали во Дворец спорта усатые «Песняры», а зрители в зале - тоже сплошь усачи.

Концерт под аккомпанемент колоколов

Однажды после концерта в Смоленске к «Песнярам» в гримерку пришел человек в рясе и представился помощником архиепископа Смоленского и Вяземского Феодосия. На концерт отец Феодосий прибыть не мог, зато очень сильно звал в гости музыкантов.

«Песняры» согласились и на четырех такси добрались до Успенского собора. После небольшой трапезы архиепископ выразил желание услышать песню «Александрина». Под рукой в храме была только фисгармония - Мулявин накачал ее, и «Песняры» затянули популярную песню. После чего хор собора ответил исполнением псалмов.

На зарплату не жаловались

Как вспоминает в мемуарах один из основателей «Песняров» Владимир Мисевич, после того как весной 1971 года группа записала в Москве первый диск-гигант, каждый член коллектива получил по 122 рубля. Столько же они получали за два концерта на стадионе. В день группа могла дать и четыре стадионных концерта. Были в составе группы и приглашенные, так называемые сессионные музыканты.

За свои два выхода в концерте они получали 66 рублей. То есть за день выступлений, при четырех концертах, могли заработать до 262 рублей - очень хорошая по тем временам месячная зарплата суперквалифицированного сотрудника.

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