Ксения Бородина: Прогнала подлеца - и стала счастлива!

Ксении Бородиной 40 лет. У нее богатый жизненный опыт, успешная карьера… При этом она по-прежнему учится - теперь на психолога (по первому образованию Ксения - менеджер по туризму). И только сейчас, через 2 года после расставания со вторым мужем, блогером Курбаном Омаровым, она смогла рассказать о причинах болезненного развода.
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Красивая ложь и горькая правда
Их развод после 6 лет брака стал очень громким. У Ксюши в соцсетях 20 млн подписчиков, переживали всем женским сообществом. Страсти кипели посильнее, чем на «Доме-2», который Ксения ведет с 11 мая 2004 года.
За годы супружества Бородина своими руками слепила идеальный образ мужа - и заботливый, и обеспеченный, и верный, и любящий. Оказалось, что Курбан был хорош только в роли отца для их дочери Теоны (сейчас девочке 7 лет).
А идеальным он был только на картинках в соцсетях. Правда, вскоре после родов Ксения на пике чувств сообщила публике об измене мужа (узнала от подруг), но вскоре удалила публикацию. А супруга простила, они прожили еще 5 лет.
Ксения выгнала мужа из их загородного дома после того, как узнала о его новых многочисленных изменах. Об этом Бородина рассказала в YouTube-интервью Надежде Стрелец:
«Человек меня обманул. Я это чувствовала давно, но все время боролась сама с собой. Я увидела это своими глазами, когда наняла детективов. Мне дали номер квартиры, назвали имена и фамилии. Женщин у него было какое-то неимоверное количество…»
Получив отчет от частного детектива, Ксения сразу приняла решение расстаться с изменщиком:
«Я приехала домой, начала его будить… Я очень грязно говорила, не выбирала выражений. За 15 минут собрала его вещи в мусорные мешки и очень долго потом отходила…»
«И я тут жил!» Экс-муж Омаров на фоне особнячка Бородиной в Подмосковье. Фото: соцсети
Ксюша очень переживала:
«Было очень неприятно, больно, когда ты чувствуешь, что из тебя делают дуру. Человек за месяц до этого стоял на коленях, признавался в любви и говорил, что, если не я, он сдохнет. А я чувствовала и говорила: «Послушай, ты меня обманываешь, ты нечестен со мной». У меня очень хорошо развита интуиция, но я себе не верила».
Развелись быстро. Без имущественных претензий, ведь содержала семью Бородина. Потому Омаров ушел только с личными вещами.
Спасалась работой
У Ксении две дочери от двух браков. И 13-летней Марусе, и 7-летней Теоне она купила по квартире в столице. Особнячок на Новой Риге, купленный в браке с Омаровым, был предусмотрительно оформлен на маму Ксюши. Дом стоимостью более 60 млн руб. покупали исключительно на деньги Бородиной.
Уже после развода Ксения купила себе на день рождения еще и квартиру в центре старой Москвы и вложилась в покупку апартаментов в Дубае. Квартиру на курорте Бородина собирается использовать как дачу на море: будет приезжать с дочками на каникулы на отдых или с подругами на шопинг.
Ксения обеспечивает дочек сама: оплачивает частную школу, дорогие путешествия, уже купила Марусе и Теоне по квартире в престижном районе Москвы. Фото: соцсети
Омаров платит алименты дочери. Ксения говорит, что незначительные (по звездным меркам). Курбан работает блогером - подписчиков он набрал за время брака с суперпопулярной в сети Ксенией Бородиной. Расходов у него много - есть сын от первого брака, а также молоденькая подруга, с которой Курбан теперь живет.
Так что основные расходы и на старшую, и на младшую дочь по-прежнему на Ксении. Только за частную школу она платит за каждую из дочек по 800 тысяч рублей в год. Первый муж Бородиной сейчас живет за границей и не платит алименты дочери.
От депрессии Ксению спасали дети и работа. А еще помог психолог. Теперь она сама учится этой профессии. Бородина утверждает, что сейчас она счастливый человек. «Я все время была угнетенная, недовольная, злая. Когда женщине изменяют, откуда ей брать энергию?» - вспоминает она свой несчастливый брак. Теперь же Бородина перестала нервничать, спокойна, часто улыбается и радуется жизни с дочками. Говорят, что у нее есть мужчина, с которым Ксения встречается, но пока они не живут вместе.
Кстати
Собчак унижала ее 8 лет
На поляне «Дома-2» Ксения Бородина появляется крайне редко - проект выходит на нишевом канале «Ю», и, видимо, чаще такую звезду им не потянуть. «Я никуда не ушла, но мне интересны и другие проекты», - говорит Ксения. Пока она ведет «Перезагрузку» на ТНТ. Осенью стартовало шоу «Женский клуб», где она была соведущей, но проект не зашел и был свернут.
Ксения надеется на новые телешоу со своим участием. А пока неплохо зарабатывает на рекламных контрактах в блоге. Осенью Ксения Бородина проводила платный онлайн-курс «Если брак оказался браком»: вместе с экспертами учила женщин, «как стать финансово независимой даже без опыта работы и сидя дома с детьми, как повысить размер алиментов и выгодно выйти из развода; что говорить детям, перестать чувствовать одиночество и выстроить личные границы с окружением».
Ксения с благодарностью относится к проекту «Дом-2» - ведь именно он сделал ее популярной. Ради этого она, оказывается, терпела постоянное унижение от Ксении Собчак (они вели шоу вместе с 2004 по 2012 год):
«Было адски тяжело. Я страдала, хотела уйти, потому что не выдерживала этого напора и агрессии в свой адрес. Но отчасти я ей благодарна, потому что пришла туда такой наивной… У меня не было никакого веса, но меня любил народ. У меня были колоссальные рейтинги по опросам, а ее не любили. Да, она могла расшевелить зрителей, но все это было моим унижением…»
Собчак часто опаздывала на съемки, а ей приходилось ждать.
По данным русского Forbes, Ксения Бородина зарабатывала в Инстаграме $770 тысяч в год (сейчас эта соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ). Вряд ли меньше зарабатывает и сейчас: она не кладет все яйца в одну корзину и развивает телеграм-канал, ведет онлайн-семинары.