Ксения Бородина: Прогнала подлеца - и стала счастлива!

Ксении Бородиной 40 лет. У нее богатый жизненный опыт, успешная карьера… При этом она по-прежнему учится - теперь на психолога (по первому образованию Ксения - менеджер по туризму). И только сейчас, через 2 года после расставания со вторым мужем, блогером Курбаном Омаровым, она смогла рассказать о причинах болезненного развода.

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Красивая ложь и горькая правда

Их развод после 6 лет брака стал очень громким. У Ксюши в соцсетях 20 млн подписчиков, переживали всем женским сообществом. Страсти кипели посильнее, чем на «Доме-2», который Ксения ведет с 11 мая 2004 года.

За годы супружества Бородина своими руками слепила идеальный образ мужа - и заботливый, и обеспеченный, и верный, и любящий. Оказалось, что Курбан был хорош только в роли отца для их дочери Теоны (сейчас девочке 7 лет).

А идеальным он был только на картинках в соцсетях. Правда, вскоре после родов Ксения на пике чувств сообщила публике об измене мужа (узнала от подруг), но вскоре удалила публикацию. А супруга простила, они прожили еще 5 лет.

Ксения выгнала мужа из их загородного дома после того, как узнала о его новых многочисленных изменах. Об этом Бородина рассказала в YouTube-интервью Надежде Стрелец:

«Человек меня обманул. Я это чувствовала давно, но все время боролась сама с собой. Я увидела это своими глазами, когда наняла детективов. Мне дали номер квартиры, назвали имена и фамилии. Женщин у него было какое-то неимоверное количество…»

Получив отчет от частного детектива, Ксения сразу приняла решение расстаться с изменщиком: