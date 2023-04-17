Травля фанатов «Иванушек», отношения с Барановской, дружба с мужем Нетребко: как Кирилл Туриченко стал звездой и кого позвал замуж

Путь Кирилла Туриченко к славе и признанию был долгим, но ярким и богатым на встречи, признания и победы. Сегодня он – солист группы «Иванушки International» и востребованный участник музыкальных телепроектов. Как он встал актером в театре, голодал в «Последнем герое» и что его связывает с Юлией Барановской - читайте далее.
Певец Кирилл Евгеньевич Туриченко родом из Одессы. Он появился на свет 13 января 1983 года, отец был футболистом, мать – бухгалтером. Но с детства тянулся не к спорту или математике, а творчеству: посещал музыкальную школу и занимался театральным мастерством. Хотя отец настойчиво водил сына на футбольную секцию.
Маленький Кирилл Туриченко. Фото: соцсети
У Кирилла есть старшая сестра Анжелика, она родилась на 9 лет раньше брата в Краснодаре. Сам Кирилл рассказывал, что в Одессе родился «случайно»: мама поехала туда по работе, и вскоре родила сына. О своей национальности говорит так: по материнской линии у него все болгары и греки, а по отцовской – русские и украинцы.
Кирилл Туриченко в шоу "Утренняя звезда". Кадр из шоу
Кириллу было 11 лет, когда он стал участником популярного в 90-е годы вокального шоу «Утренняя звезда». После этого признания талант мальчика раскрылся сильнее, и он проявил себя в конкурсах «Маленькие звездочки» и «5+20».
Начало карьеры
Окончив школу, Туриченко поступил в Южноукраинский национальный университет на музыкально-педагогический факультет. К этому моменту он уже много лет пел в группе «Звездный час», с которой в 1995 году выступал в мюзикле «Волшебная лампа Аладдина».
Кирилл Туриченко в детстве в мюзикле "Волшебная лампа Аладдина". Фото: соцсети
В студенческие годы Туриченко вошел в состав квартета «КА2Ю», с которым началась его большая карьера. На втором Всеукраинском Фестивале «Черноморские игры» в 1999 году коллектив завоевал I премию. Это позволило артистам стать участниками фестиваля «Таврийские игры».
Театр
Параллельно с музыкой Туриченко развивался как актер театра и мюзикла. Еще учась в вузе, артист пополнил труппу Одесского театра музкомедии и подарил зрителям немало ярких спектаклей со своим участием.
Кирилл Туриченко в спектакле "Кентервильское привидение". Фото: соцсети
В 2009 году он смог обойти тысячи претендентов на роль в мюзикл «Кошки», который ставил Эндрю Ллойд Уэббер. Премьера прошла в Москве. В том же году Кирилл сыграл в молодежном мюзикле «Силиконовая дура.net». Всего театру Туриченко отдал 12 лет.
Сольная карьера
Как певец Туриченко заявил о себе на нескольких музыкальных телепроектах Москвы и Киева. В 2005 году он пытался попасть на конкурсы «Народный артист», «Новая волна» и «Пять звезд». Его заметили и предложили место бэк-вокалиста в группе Smash! А когда из него ушел Сергей Лазарев, он был главным претендентом на вакантное место. Однако, принять заманчивое предложение не смог – отец сильно заболел, и Туриченко вернулся в Одессу.
Кирилл Туриченко на сцене. Фото: соцсети
На Украине он участвовал в том же году в отборе на «Евровидение – 2006» и занял второе место по итогам всенародного голосования. Так стартовала его большая сольная карьера.
В 2009 году Туриченко подписал контракт с продюсерским центром IZ-music 4 Seasons of Love при участии Рэя Хортона, а свой дебютный альбом «Пересечение судеб» представил в Киеве в 2011 году.
Пластинка была отмечена призом «Лучший альбом года», а сам исполнитель стал «Кумиром года» на премии «Хрустальный микрофон», и окрыленный успехом Туриченко отправился на шоу «Голос Украины. Новая история» и даже дошел до финала.
«Было здорово принимать участие в проекте «Голос» на Украине, в Киеве. Тогда продюсером шоу являлся Константин Меладзе, который поддерживал меня в классном музыкальном выборе. Поэтому в моем исполнении родилось много замечательных песен», - вспоминал в интервью сайта Teleprogramma.pro артист.
«Иванушки International» и травля
Новая страница в карьере появилась у Туриченко, когда ему предложили стать третьим в группе «Иванушки International». Оказалось, что Кирилл еще в детстве выступал с этой поп-группой, и даже не мечтал, что когда-нибудь снова выйдет на одну сцену с ними.
«Я выступал на одной сцене с «Иванушками» в 12 лет, когда был в «Артеке». Помню, как тогда сфотографировался с ними и так восторженно смотрел на Кирилла и Андрея, словно они божество. В то время ребята как раз выпустили песню «Тучи», и их популярность была нереальной. Помню, как танцевал под этот клип дома на ковре», - делился Туриченко.
В 2013 году в караоке-клубе Одессы Кирилл повстречал Андрея Григорьева-Апполонова, тот пригласил его на студию в Москву. Туриченко приехал, повстречал там Игоря Матвиенко и прошел прослушивание. Влиться в коллектив нужно было чуть ли не здесь и сейчас, а выступать – уже завтра. И времени на поездку домой у него не было.
Кирилл Туриченко и группа "Иванушки International". Фото: соцсети
Став третьим «Иванушкой», Туриченко столкнулся с жуткой травлей фанатов группы. Первое время его просто отказывались воспринимать как часть группы. В свое время Олега Яковлева, пришедшего после Игоря Сорина, поклонники оскорбляли и закидывали чем под руку попадется.
«Были даже ситуации неприятные. Но они не сравнятся с тем, как не принимали, допустим, Олега (Олег Яковлев – солист группы с 1998 по 2013 годы, - прим.ред) и то, что мне рассказывал Олег и ребята. Но когда я пел, были моменты, когда в меня там что-то кидали. В клубах это был лед чаще всего, говорили: «Кто это?», просто с ведра в меня бросали», - вспоминал артист.
Андрей и Кирилл поддерживали Кирилла, благодаря этому он смог быстро влиться в команду, публика его приняла.
Кирилл Туриченко в группе "Иванушки International". Фото: соцсети
В 2020 году поползли слухи, что Туриченко покидает группу. Но сам он их вскоре развеял: он занимается сольной карьерой параллельно с коллективом, но уходить из «Иванушек» не планирует.
Другие проекты
В 2012 году Туриченко стал одним из участников украинской версии шоу «Последний герой». Он вышел в финал, но занял второе место, хотя по мнению зрителей заслуживал только победы. На проекте он сильно похудел, на 10 кг. Сейчас при росте 174 см Туриченко весит 73 кг. Позже, в 2021 году он вновь посмотрит трудностям в лицо на шоу НТВ «Фактор страха».
Кирилл Туриченко в шоу "Маска". Фото: соцсети
По-настоящему удивить российских телезрителей и раскрыться как виртуозный исполнитель Туриченко смог на проекте «Маска» на НТВ в 2021 году. Он выступал в костюме Носорога и поразил жюри вокалом, блестяще исполняя как мужские, так и женские партии. Его рассекретили в шаге от финала.
Осенью на НТВ состоялся новый проект «Шоумаскгоон», в нем выступал и Туриченко. А через год с оперным певцом Юсифом Эйвазовым, с которым подружился на «Маске», они дали большой сольный концерт.
Кирилл Туриченко и Юсиф Эйвазов. Фото: соцсети
В феврале 2023 года на ТНТ Туриченко стал приглашенной звездой в новом шоу «Конфетка». Вместе с группой «Иванушки» они «слепили конфетку», то есть исполнили кавер на народное творчество, сделав песню настоящим хитом.
Кирилл Туриченко в шоу "Конфетка". Фото : канал ТНТ
Личная жизнь
В личной жизни Кирилла Туриченко сегодня штиль. Он сделал предложение своей девушке Дарье Тарасовой, с которой встречается долгое время. Правда, про свадьбу пара еще не объявляла.
Избранница Туриченко – имиджмейкер. Одно время у нее был ювелирный бизнес, но он приносил убытки. Дарья разведена, у нее есть сын-школьник от предыдущего брака.
Кирилл Туриченко и его невеста Дарья Тарасова. Фото: соцсети
До того как «познакомить» Дарью с широкой публикой, Туриченко скрывал личную жизнь. его часто видели в соцсетях у Юлии Барановской и сделали вывод, что они встречаются. Но знаменитости отрицали отношения, подчеркивая, что это крепкая дружба.
Юлия Барановская. Фото: Global Look Press
В юношеские годы Туриченко встречался с Тиной Кароль. Он рассказывал, что ему было 16 лет, ей 14, они тогда вместе шли к музыкальному Олимпу, а потом их пути разошлись.
Тина Кароль. Фото: Global Look Press
Планы
Сегодня Туриченко по-прежнему совмещает работу в группе с сольной карьерой. Осенью 2022 года он подготовил большую программу, с которой отправился в большой концертный тур по стране. График артиста расписан на год вперед.