Травля фанатов «Иванушек», отношения с Барановской, дружба с мужем Нетребко: как Кирилл Туриченко стал звездой и кого позвал замуж

На Украине он участвовал в том же году в отборе на «Евровидение – 2006» и занял второе место по итогам всенародного голосования. Так стартовала его большая сольная карьера.

В 2009 году Туриченко подписал контракт с продюсерским центром IZ-music 4 Seasons of Love при участии Рэя Хортона, а свой дебютный альбом «Пересечение судеб» представил в Киеве в 2011 году.

Пластинка была отмечена призом «Лучший альбом года», а сам исполнитель стал «Кумиром года» на премии «Хрустальный микрофон», и окрыленный успехом Туриченко отправился на шоу «Голос Украины. Новая история» и даже дошел до финала.

«Было здорово принимать участие в проекте «Голос» на Украине, в Киеве. Тогда продюсером шоу являлся Константин Меладзе, который поддерживал меня в классном музыкальном выборе. Поэтому в моем исполнении родилось много замечательных песен», - вспоминал в интервью сайта Teleprogramma.pro артист.

«Иванушки International» и травля

Новая страница в карьере появилась у Туриченко, когда ему предложили стать третьим в группе «Иванушки International». Оказалось, что Кирилл еще в детстве выступал с этой поп-группой, и даже не мечтал, что когда-нибудь снова выйдет на одну сцену с ними.

«Я выступал на одной сцене с «Иванушками» в 12 лет, когда был в «Артеке». Помню, как тогда сфотографировался с ними и так восторженно смотрел на Кирилла и Андрея, словно они божество. В то время ребята как раз выпустили песню «Тучи», и их популярность была нереальной. Помню, как танцевал под этот клип дома на ковре», - делился Туриченко.

В 2013 году в караоке-клубе Одессы Кирилл повстречал Андрея Григорьева-Апполонова, тот пригласил его на студию в Москву. Туриченко приехал, повстречал там Игоря Матвиенко и прошел прослушивание. Влиться в коллектив нужно было чуть ли не здесь и сейчас, а выступать – уже завтра. И времени на поездку домой у него не было.