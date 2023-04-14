Три жены и пятеро детей Ильдара Абдразакова: личная жизнь обаятельного «золотого баса»

Ильдар Абдразаков родился 26 сентября 1976 года в столице Башкирии городе Уфе. Его мама была художницей, а отец — режиссером и актером, основателем киностудии «Башкортостан». К моменту рождения Ильдара у них уже подрастал сын Аскар. Несмотря на отсутствие музыкального образования, родители очень любили музыку: мама прекрасно исполняла народные песни, отец тоже пел и играл на фортепиано и баяне. Ничего удивительного, что мальчики росли в творческой атмосфере: они занимались в музыкальной школе, участвовали в постановках отца.

Правда, Ильдару больше по душе был футбол. Однажды он попросту бросил музыкальную школу, категорически отказавшись продолжать занятия. И педагоги подтвердили: да, у мальчика нет способностей.

«То ли я ленился, то ли в меня не заложили любви к музыке, может, отбили желание педагоги, и мне не хотелось туда ходить», — вспоминал позднее знаменитый оперный бас.

А вот старший брат, Аскар, продолжал усердно заниматься, достиг заметных успехов. Однажды, посетив оперное выступление брата, Ильдар так впечатлился, что в нем снова проснулся интерес к пению. Он стал брать частные уроки, а после школы поступил в Уфимский институт искусств. Его первым педагогом стала Миляуша Муртазина.

Начало карьеры: стремительный взлет

