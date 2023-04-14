Три жены и пятеро детей Ильдара Абдразакова: личная жизнь обаятельного «золотого баса»

В США Ильдара Абдразакова называют «потомком Чингисхана» и «русским басом номер один», а он поправляет: вообще-то у него — башкирские и татарские корни. Из всех зарубежных гастролей «золотой бас» спешит в родную Уфу: там прошло детство, там мама, которая готовит вкусные вак-беляши… У него пятеро детей, женат он в третий раз, при этом у него множество поклонниц.
«У него нет способностей»: как Ильдар бросил музыкальную школу
Ильдар Абдразаков в детстве. Фото: соцсети
Ильдар Абдразаков родился 26 сентября 1976 года в столице Башкирии городе Уфе. Его мама была художницей, а отец — режиссером и актером, основателем киностудии «Башкортостан». К моменту рождения Ильдара у них уже подрастал сын Аскар. Несмотря на отсутствие музыкального образования, родители очень любили музыку: мама прекрасно исполняла народные песни, отец тоже пел и играл на фортепиано и баяне. Ничего удивительного, что мальчики росли в творческой атмосфере: они занимались в музыкальной школе, участвовали в постановках отца.
Правда, Ильдару больше по душе был футбол. Однажды он попросту бросил музыкальную школу, категорически отказавшись продолжать занятия. И педагоги подтвердили: да, у мальчика нет способностей.
«То ли я ленился, то ли в меня не заложили любви к музыке, может, отбили желание педагоги, и мне не хотелось туда ходить», — вспоминал позднее знаменитый оперный бас.
А вот старший брат, Аскар, продолжал усердно заниматься, достиг заметных успехов. Однажды, посетив оперное выступление брата, Ильдар так впечатлился, что в нем снова проснулся интерес к пению. Он стал брать частные уроки, а после школы поступил в Уфимский институт искусств. Его первым педагогом стала Миляуша Муртазина.
Начало карьеры: стремительный взлет
Ильдар Абдразаков на сцене. Фото: соцсети
Талант первокурсника заметили быстро: вскоре Ильдар стал солистом Башкирского театра оперы и балета. В 21 год молодой человек стал обладателем первой премии международного вокального конкурса. Прошел еще год — и выпускник башкирского вуза был принят в знаменитый Мариинский театр и давал сольные концерты.
Его карьера стремительно шла вверх: очень быстро необыкновенный талант молодого певца проложил ему путь на международные конкурсы. В 2000 году, когда Ильдару было всего 24 года, он победил на конкурсе имени Марии Каллас, оставив позади 700 других исполнителей из разных стран. Ла Скала, Венская государственная опера, Метрополитен-опера, Опера Лос-Анджелеса…
Ему покорились все самые престижные музыкальные площадки планеты. Ильдар Абдразаков исполнял главные партии в «Дон-Жуане», «Свадьбе Фигаро», «Кармен», «Фаусте».
Лучший бас планеты — «Грэмми» и «Золотая маска»
Ильдар Абдразаков в опере «Борис Годунов», Фото: соцсети
Голос Ильдара стали называть лучшим басом планеты. Он получил международное признание. В 2011 году Абдразакову вручили две самые весомые музыкальные награды — премии «Грэмми»: одну — за изданную пластинку, вторую — в номинации «Лучшее хоровое исполнение».
Спустя два года, исполнив на сцене Мариинского театра партию Линдорфа в «Сказках Гофмана», Ильдар стал обладателем премии «Золотая маска». По инициативе легендарной певицы Елены Образцовой артиста назначили художественным руководителем Международной академии музыки ее имени.
Очень важной ступенькой в музыкальной карьере Ильдара Абдразакова стало выступление в Большом театре: он пел в опере «Дон Карлос». Не менее значимым событием была и премьера оперы «Князь Игорь», которая прошла в Амстердаме.
Аттила, Мефистофель и Дон-Жуан
Ильдар Абдразаков в спектакле «Макбет». Фото: соцсети
Начиная с 2018 года, артист руководит собственным музыкальным фестивалем, он приглашает на него не только признанных оперных звезд, но и молодых певцов, лучших учеников, чтобы они могли проявить себя. Ильдар Абдразаков, кроме того, попробовал себя в роли режиссера: поставил на сцене Уфимского театра оперу «Аттила».
Несмотря на то что сегодня в репертуаре артиста более 40 оперных партий, он продолжает любить образы, которые когда-то привели его к успеху: партии Дон-Жуана и Мефистофеля. Ильдар по-прежнему много выступает в Мариинском театре, успевая при этом часто гастролировать. Его всегда ждут в Ла Скале, в Метрополитен-театре и на множестве других оперных площадок. В 2021 году Абдразакову исполнилось 45 лет. К этой дате он получил звание «Заслуженный артист Российской Федерации».
Гонорары оперного певца
Ильдар Абдразаков не скрывает своих заработков: когда-то он начинал с гонорара 1,5 тысячи евро за спектакль, сегодня же ему платят наравне с мировыми оперными звездами, а это — цифры на порядок выше. «Гонорар $200 000 — 300 000 и больше оперный певец может получить за частный концерт или корпоратив, где платят столько, сколько попросишь», — рассказывал артист.
Личная жизнь — три жены и пятеро детей
Ильдар Абдразаков с женой Марикой. Фото: соцсети
Певец с юности привлекал повышенное внимание девушек: высокий (187 см), вес — 98 кг, крепкого телосложения, с неудержимой восточной харизмой и чарующим глубоким голосом — он выделялся из сверстников. Его первой женой стала оперная певица Ольга Трифонова.
В 2001 году у них родилась дочь Эльвира, однако вскоре семья распалась, и Ильдар женился снова — на певице Ольга Бородиной. Вскоре на свет появился их сын, которому дали двойное имя Владимир-Амир — в честь обоих дедушек. Этот брак продлился 12 лет, и все же супруги развелись, в 2014 году. И дочь, и сын Ильдара пошли по стопам отца: они учатся музыке в Санкт-Петербурге.
Ильдар Абдразаков с женой Марикой и дочками — Рианной и Александрой. Фото: соцсети
В 2016-м Абдразаков снова женился. На этот раз его избранницу звали не Ольгой, и она не была певицей. Ее имя — Марика Гвилава, она сотрудница одного из российских телеканалов. Судя по всему, третий брак оказался для мирового баса по-настоящему счастливым. Ильдар принял дочь Марики, Стефанию, как родную. Кроме того, у супругов родились две дочери — Рианна и Александра, и сын Амир.
Дракон в шоу «Маска»: «И крылья, и огонь, и размах, и полет!»
Ильдар Абдразаков на шоу «Маска» в образе Дракона. Фото: Global Look Press
В 2022 году Ильдар Абдразаков принял участие в шоу «Маска», выйдя на сцену в костюме Дракона и став в итоге победителем проекта. В финале «золотой бас», не сдержав эмоций, даже встал на колени на сцене «Крокуса». Было очевидно, что оперный певец с мировым именем получает неподдельное удовольствие от происходящего. И в самом деле: Ильдар признался во всеуслышание, что с юности мечтал стать поп-артистом.
«Я родился в год Дракона, и он по жизни несет мне счастье. Здесь есть и крылья, и огонь, и размах, и полет, и душа, и все что угодно. И глаза у него большие — правда, не такие, как у меня! Сбылась моя мечта детства. Я когда-то пошел учиться пению, чтобы работать в филармонии», — рассказывал в одном из интервью Абдразаков, добавив, что стать оперным певцом его когда-то уговорила Миляуша Муртазина — первый педагог.
Нежный сын и верный друг
Ильдар Абдразаков с сыном Амиром. Фото: соцсети
Не так давно Ильдара пригласили стать членом жюри в шоу «Ты супер! 60+». Среди последних по времени проектов с его участием — шоу «Моя мелодия». А вот от выступления в Ла Скала артисту пришлось отказаться ради того, чтобы больше времени уделять маме, перенесшей инсульт. Ильдар Абдразаков с особой нежностью относится и к маме, и к детям, и к жене.
А еще у него много друзей: артист неизменно включает в райдер восемь билетов на лучшие места в зале, чтобы пригласить на них тех, кто ему дорог. Чтобы поддерживать форму, он выкраивает время на занятия спортом, очень любит гольф и однажды благодаря этому виду спорта познакомился с Дональдом Трампом.
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«Шаляпин»
В феврале 2023 года Ильдар Абдразаков принял участие в работе над сериалом «Шаляпин»: роль знаменитого певца сыграл Александр Горбатов, а оперные партии и песни за кадром исполнял лучший бас планеты. Кстати, еще в 2014-м Ильдар и сам снялся в роли Шаляпина — в фильме «Елки 1914». Похоже, творческий успех сопутствует этому обаятельному певцу во всем, и поклонникам остается только ждать его новых побед на сцене.