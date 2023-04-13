От кумира подростков до рукодельницы: как Лера Козлова стала солисткой «Ранеток», за что ее выставили из группы и чем занимается сейчас

После невероятной популярности звезда сериала «Ранетки» солистка рок-поп-группы совсем исчезла из публичного поля. Недавно одна из участниц коллектива рассказала о домогательствах со стороны продюсеров. Как выяснилось, первой жертвой харрасмента стала Лера Козлова. Девушка, с детства мечтавшая о сцене, предпочла завершить музыкальную карьеру.
Внезапное прощание
Когда-то постеры с «Ранетками» висели в комнате у каждого второго подростка в стране. Девчонки из рок-группы стали моментально популярны после выходов первых серий драмеди на канале СТС. Они разговаривали с тинэйджерами на одном языке и хорошо понимали их: первая любовь, проблемы в школе, ссоры с родителями.
Лера Козлова - барабанщица группы «Ранетки». Фото: соцсети
Особенно поклонники обожали героиню Валерии Козловой, вокалистку-барабанщицу, и были шокированы, когда звезда внезапно покинула проект. О том, что в коллективе были нездоровые отношения между артистками и руководством стало известно только спустя несколько лет после закрытия проекта.
Ударница из «Буратино»
Родившаяся в январе 1988 года, Лера Козлова начала свое музыкальное образование в детском коллективе «Буратино» в Москве. Здесь она научилась играть на барабанах — педагоги заметили врожденное чувство ритма будущей звезды. В ансамбле Лера Козлова выступала на протяжении двенадцати лет. На одном из концертов ее заметил продюсер Сергей Мильниченко и пригласил ударницей в свой новый проект.
Лера Козлова с мамой, Надеждой Козловой. Фото: соцсети
Лере Козловой было 17 лет, когда она пришла в «Ранетки». Сначала Лера Козлова заняла свое привычное место за ударной установкой, но потом группу покинула солистка. Тогда продюсер предложил запеть Лере Козловой. Нестандартный ход — сделать ударницу вокалисткой — сработал. Это стало «фишкой» группы. В 2006 году поклонники с восторгом приняли первый альбом «Ранеток».
Широкая известность к группе пришла после сериала «Кадетство», где прозвучало несколько треков, ставших в последствии хитами.
Смена фамилии и вымышленный роман
У музыкального коллектива была бешенная популярность среди подростков. Чтобы расширить аудиторию телеканала, руководство СТС решило снять сериал о «Ранетках».
Лера Козлова в сериале «Ранетки». Фото: кадр сериала «Ранетки», 2008 год
Хотя Лера Козлова играет в фильме сама себя, в сериале ей поменяли фамилию, и она стала Новиковой. Драмеди «Ранетки» оправдало надежды, рейтинги росли так же, как и известность группы. Ни у кого из героинь не было актерского образования, но это факт никак не помешал зрителям с интересом следить за драматургическими перипетиями. Огрехи в игре актрис окупались их искренностью и, конечно, песнями.
Группа «Ранетки». Фото: соцсети
Так как основе сюжета были биографии девушек, зрители даже поверили в реальность романа героев Леры Козловой и Стаса Шмелева. Потом артистам пришлось объяснять, что они просто друзья.
Удар в спину
Проработав в группе «Ранетки» три года, Лера Козлова покинула коллектив на пике популярности. Сразу после выхода первого сезона сериала. Но это было не ее решение. О том, что ее хотят уволить, вокалистка узнала за десять минут до выхода на сцену. «Ранетки» должны были выступать в «Лужниках» на сборном концерте. Решение продюсера Сергея Мильниченко распрощаться с Лерой Козловой было шоком для всех. Прежде всего, конечно, для нее самой. Но в тот день, звезда взяла себя в руки и прекрасно выступила.
Однако на этом испытания не закончились. Лере Козловой пришлось продолжить съемки в сериале. Менять артистку, которая играла одну из главных ролей, когда популярность проекта росла в геометрической прогрессии, продюсеры сочли опасным. Лере Козловой пришлось сниматься в пяти сезонах из шести.
Группа «Ранетки» в сериале «Ранетки». Фото: кадр сериала «Ранетки», 2008 год
Фанаты группы «Ранетки» долго не могли понять, почему поменяли солистку. Позже стало известно, что причиной внезапного увольнение певицы стала ревность.
Как выяснилось, Леру Козлову и ее продюсера Сергея Мильниченко на протяжении трех лет связывали романтические отношения. Но потом Лера Козлова влюбилась в другого. Отставленный любовник решил стать и экс-продюсером, таким образом отомстив Лере Козловой за уход к другому мужчине.
Сольная карьера
Впрочем, к тому времени у Леры Козловой была своя армия поклонников, и она начала сольную карьеру под новым сценическим именем – ЛеРа. В 2009 году вышла первая пластинка Леры Козловой, песня из которой «Было или не было» стала хитом.
Лера Козлова. Фото: соцсети
На протяжении своей короткой сольной карьеры Лера Козлова довольно часто меняла творческие псевдонимы.
В сотрудничестве с новым продюсером Юрием Бардашем уже под сценическим именем «Лера Лера» певица выпустила еще один альбом. Два сингла - «Безопасный секс» и «Последний звонок» из него стали популярны. Но в 2011 Лера Козлова завершила сольную карьеру.
Знаменитость пробовала себя в других направлениях — флористике и создании бижутерии. Пару раз снималась в эпизодических ролях в сериалах.
Через три года Лера Козлова решила выйти из затянувшегося творческого отпуска и сделала попытку снова выйти на сцену — на этот раз под именем Лера Романтика.
Вскоре Лера Козлова присоединилась к группе 5sta Family, где пела вместе с Юлианной Карауловой. Сотрудничество продлилось недолго. Уйдя из проекта, Лера Козлова какое-то время развивала блог на ютубе вместе с бывшими участницами «Ранеток». Но потом ушла и оттуда.
Крым и новая любовь
Лера Козлова очень тяжело переживала разрыв с «Ранетками». В этот период певицу поддерживал музыкант Никита Горюк из группы Quest Pistols. Между ними возник скоротечный роман, закончившийся разрывом.
Лера Козлова и ее возлюбленный Антон. Фото: соцсети
Сейчас певица в отношениях с мужчиной по имени Антон Край. Он далек от мира шоу-бизнеса. После завершения музыкальной карьеры Лера Козлова переехала с возлюбленным в Крым, где и живет сейчас.
Знаменитость активно помогает приютам для бездомных животных и развивает свой небольшой бренд хенд-мэйд аксессуаров для дома.
Недавно имя Леры Козловой снова появилось в изданиях, пишущих о шоу-бизнесе. Причиной бурного обсуждения стала публикация воспоминаний одной из участниц «Ранеток» Жени Огурцовой, в которой она рассказала о том, как на самом деле обстояли дела в коллективе. Девушки работали в состоянии морального и психологического давления из-за частых домогательств со стороны мужской части руководства группы. Женя Огурцова сделала акцент на том, что первой неподобающее поведение продюсера ощутила на себе именно Лера Козлова.
Однако, Лера Козлова никак не стала комментировать воспоминания экс-коллеги и более того, запретила той упоминать ее имя в книге в связи с этой историей.
Лера Козлова с мамой и ведущими «Звезды сошлись» Лерой Кудрявцевой и Иосифом Пригожиным. Фото: соцсети
В марте этого года Лера Козлова вновь появилась на экране. Вместе с мамой она стала участницей программы НТВ «Звезды сошлись».