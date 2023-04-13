От кумира подростков до рукодельницы: как Лера Козлова стала солисткой «Ранеток», за что ее выставили из группы и чем занимается сейчас

Так как основе сюжета были биографии девушек, зрители даже поверили в реальность романа героев Леры Козловой и Стаса Шмелева. Потом артистам пришлось объяснять, что они просто друзья.

Удар в спину

Проработав в группе «Ранетки» три года, Лера Козлова покинула коллектив на пике популярности. Сразу после выхода первого сезона сериала. Но это было не ее решение. О том, что ее хотят уволить, вокалистка узнала за десять минут до выхода на сцену. «Ранетки» должны были выступать в «Лужниках» на сборном концерте. Решение продюсера Сергея Мильниченко распрощаться с Лерой Козловой было шоком для всех. Прежде всего, конечно, для нее самой. Но в тот день, звезда взяла себя в руки и прекрасно выступила.

Однако на этом испытания не закончились. Лере Козловой пришлось продолжить съемки в сериале. Менять артистку, которая играла одну из главных ролей, когда популярность проекта росла в геометрической прогрессии, продюсеры сочли опасным. Лере Козловой пришлось сниматься в пяти сезонах из шести.