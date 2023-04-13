Валерия Федорович: как стала звездой «Кухни», в каких сериалах снялась и кому родила двоих детей

Актриса Валерия Геннадьевна Федорович родилась в Кстово Нижегородской области 12 августа 1992 года. Ее родители не связаны с кино или театром, мама - строительный инженер, папа – военный. У Валерии есть сестра Марина, которая на 4 года старше нее.
Маленькая Валерия Федорович (в желтом) и ее сестра Марина. Фото: соцсети
Когда девочке исполнилось 8, семья Федорович переехала в Москву. Валерия занималась танцами, ходила в вокальную студию, мечтала стать учителем или актрисой. Но с успеваемостью в школе у нее были проблемы. Тогда ей ничего не оставалось, как отказаться от первой мечты в пользу второй. И с первой попытки она с легкостью поступила в вуз, где была сотня человек на место - Высшее театральное училище им. Щепкина, курс Риммы Солнцевой, которое окончила в 2013 году.
Валерия Федорович в юности с отцом. Фото: соцсети
Начало карьеры
Вчерашнюю студентку Федорович не пригласил ни один театр. Девушка очень расстроилась по этому поводу и поняла, что путь на сцену простым и легким для нее не станет. Но ошиблась – все решило случайное стечение обстоятельств.
Во время студенческого спектакля «Зойкина квартира» Федорович произвела впечатление на кастинг-директора сериала «Кухня», который подыскивал типажи в ситком. Юную актрису пригласили на пробы, но она особо ни на что не надеялась. И в итоге попала в состав, причем на одну из главных ролей – дочери шеф-повара Баринова.
Валерия Федорович в сериале "Кухня". Кадр из сериала
«Кухня» и другие проекты
В комедийном сериале, полюбившемся зрителю с первых серий, Федорович появилась в третьем сезоне. Она сыграла Катю Семенову, специалиста по молекулярной кухне с яркой внешностью и дерзким характером.
Снялась Валерия в фильме «Тайна перевала Дятлова» в 2013 году. В тот же период актриса появилась в кадре проекта «Выжить после» Федора Бондарчука, который продолжался до 2016 года.
Валерия Федорович в сериале "Выжить после". Кадр из сериала
В мини-сериале «Виолетта из Атамановки» начинающая актриса снялась в небольшой роли девушки Нади. А в 2014 году ей досталась главная роль – мини-сериал «Все вернется» о Наташе Корсуновой, которая борется за личной счастье.
В 2016 году на экраны вышел спин-офф «Кухни» - «Отель «Элеон», где Федорович продолжила играть дочку Баринова. Сезонов было отснято три, и зрители с удовольствием наблюдали за старыми героями в новых обстоятельствах. Также с актрисой на экраны вышел сериал «Вечный отпуск».
Валерия Федорович в сериале "Вечный отпуск". Кадр из сериала
Кулинарную историю Федорович продолжила рассказывать в полнометражной комедии «Кухня. Последняя битва» в 2017 году. И одновременно с этим появилась в сериале «Команда Б» про подготовку к полету на Луну.
И вновь вернулась к своей поварской роли в 2019 году – «Кухня. Война за отель» собрала весь прежний актерский состав на два сезона.
Валерия Федорович в сериале "Кухня. Война за отель". Кадр из сериала
Также в фильмографии Федорович – сериалы «Почка» (2021), «Лимитчицы» (2022), фильмы «Родители строгого режима», «Молодой человек» (2022). В 2023 году на экраны вышел второй сезон сериала «Почка».
Две любви
Свою половинку Федорович повстречала в вузе. Она училась на первом курсе, когда познакомилась со старшекурсником Максимом Онищенко. Студенты стали общаться, но роман завязался между ними позже – Онищенко уже работал в театре Романа Виктюка, а Федорович только набирала обороты как актриса.
Валерия Федорович с Максимом Онищенко. Фото: соцсети
Но тянуть со свадьбой пара не стала – в октябре завертелось, а в декабре уже поженились. Правда, вместе они были недолго, столь же быстро расставшись. В 2015 году актеры уже оформили развод, и какая кошка между ними пробежала, не афишируют.
В 2018 году для всех стало сюрпризом рождение у Валерии первенца Германа. Потому что о личной жизни Федорович поклонники не имели ни малейшего представления – настолько сильно актриса скрывает ее. По сей день ни имени, ни профессии мужа звезды никто не знает.
Валерия Федорович с детьми Германом и Саввой. Фото: соцсети
В 2020 году в семье актрисы и ее таинственного возлюбленного снова произошло пополнение. На свет родился второй сын Савва.
Другие проекты
Федорович успела принять участие в телеигре «Форт Боярд» в 2019 году. А в 2022 году вышла на сцену театра «Современник» в спектакле «Мам, а кто это на фото». Это была благотворительная постановка для фонда «Дом с маяком».
Валерия Федорович в шоу "Форт Боярд". Фото: соцсети
Карьера сегодня
Федорович сегодня успешно совмещает семью и карьеру. Дважды мама не засиживается в декрете, она очень быстро вернулась не только на экраны, но и в форму – при росте 171 см Валерия весит 53 кг.
На экранах актрису в 2023 году поклонники уже успели увидеть в сериале «Лимитчицы». Также она снимается в продолжении доброй истории про собаку «Пальма 2», которая выйдет на экраны в 2024 году.
Валерия Федорович в сериале "Лимитчицы", Фото: соцсети