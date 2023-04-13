Валерия Федорович: как стала звездой «Кухни», в каких сериалах снялась и кому родила двоих детей

Начало карьеры

Вчерашнюю студентку Федорович не пригласил ни один театр. Девушка очень расстроилась по этому поводу и поняла, что путь на сцену простым и легким для нее не станет. Но ошиблась – все решило случайное стечение обстоятельств.

Во время студенческого спектакля «Зойкина квартира» Федорович произвела впечатление на кастинг-директора сериала «Кухня», который подыскивал типажи в ситком. Юную актрису пригласили на пробы, но она особо ни на что не надеялась. И в итоге попала в состав, причем на одну из главных ролей – дочери шеф-повара Баринова.