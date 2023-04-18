Первым делом чат-бот представился:

«Я твой персональный фрилансер, помощник, мотиватор, психолог, шут и поэт».

Что ж, неплохо! Идем дальше. «Привет, бот) А кто сейчас король Великобритании?» Ответ Искусственного Интеллекта:

«Здравствуйте! В настоящее время королева Великобритании - Елизавета II».

Неожиданно, прямо скажем. Надо просветить бота-недоучку: «Елизавета II умерла». Но собеседник проявляет упорство:

«Нет, Элизабет II не умерла, на данный момент она остается на престоле и выполняет свои королевские обязанности. Если бы произошло что-то непредвиденное, то такая информация была бы широко известна общественности».

Мы пытаемся объяснить: «Информации - огромное количество. Елизавета II умерла осенью 2022 года, ее похоронили».

«Я не могу подтвердить эту информацию, так как являюсь искусственным интеллектом и не обладаю возможностью проверять новости в режиме реального времени. Однако, на данный момент она все еще находится на престоле и выполняет свои обязанности как королева Великобритании. Если бы произошло что-то непредвиденное, такое как смерть королевы, это было бы широко обсуждаемо в мировых СМИ» - упрямится бот.

Что ж, смело. Впрочем, известно: русскоязычная нейросеть владеет лишь той информацией, которая загружена в операционную систему до сентября 2021 года, так что ничего удивительного.

Красивая коровка по имени Муму

