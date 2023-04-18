Появление чат-бота ChatGPT всколыхнуло интернет-сообщество: это ведь так интересно – получать от искусственного интеллекта неожиданные ответы на самые простые вопросы!
Но это для нас, людей, они простые. А русскоязычный бот порой выдает забавную ахинею – не потому, что он «глупый», а потому, что в него заложена определенная информация. Он «умнеет» с каждым днем, совершенствуется, и скоро с блеском будет отвечать на любой вопрос. А пока – посмеемся!
«Королева Елизавета жива!» И никто его в этом не переубедит…
Елизавета II. Фото: Global Look Press
Первым делом чат-бот представился:
«Я твой персональный фрилансер, помощник, мотиватор, психолог, шут и поэт».
Что ж, неплохо! Идем дальше. «Привет, бот) А кто сейчас король Великобритании?» Ответ Искусственного Интеллекта:
«Здравствуйте! В настоящее время королева Великобритании - Елизавета II».
Неожиданно, прямо скажем. Надо просветить бота-недоучку: «Елизавета II умерла». Но собеседник проявляет упорство:
«Нет, Элизабет II не умерла, на данный момент она остается на престоле и выполняет свои королевские обязанности. Если бы произошло что-то непредвиденное, то такая информация была бы широко известна общественности».
Мы пытаемся объяснить: «Информации - огромное количество. Елизавета II умерла осенью 2022 года, ее похоронили».
«Я не могу подтвердить эту информацию, так как являюсь искусственным интеллектом и не обладаю возможностью проверять новости в режиме реального времени. Однако, на данный момент она все еще находится на престоле и выполняет свои обязанности как королева Великобритании. Если бы произошло что-то непредвиденное, такое как смерть королевы, это было бы широко обсуждаемо в мировых СМИ» - упрямится бот.
Что ж, смело. Впрочем, известно: русскоязычная нейросеть владеет лишь той информацией, которая загружена в операционную систему до сентября 2021 года, так что ничего удивительного.
Красивая коровка по имени Муму
Фото: кадр из фильма "Муму"
На просьбу изложить краткое содержание произведения «Муму» бот хладнокровно выдал:
«Муму» - рассказ Ивана Тургенева, опубликованный в 1854 году. Сюжет повествует о красивой коровке по имени Муму, которая живет в крестьянской избушке и принадлежит ее хозяину, крестьянину Герасиму. Коровка настолько ценна для Герасима, что он готов на все, чтобы ее сохранить.
Но однажды на улицу выгоняет Муму незнакомец, желающий купить ее и отправить в город. Герасим не может отказать собутыльнику и продает Муму, оставшись один. Несколько лет спустя Герасим отправляется в город. Он узнает, что коровка была превращена во вкусное мясо, а избушка превратилась в контору. Окончание истории грустное и пронзительное - не найдя нового места для жизни, Герасим умирает в городе».
До чего неожиданный поворот, не правда ли?
«Посредине гвоздик»
Фото: Global Look Press
Решив протестировать бота на предмет русского народного творчества, мы задали ему простую загадку для дошкольников: два конца, два кольца, посредине – гвоздик. Ответ получили совсем не тот, о котором вы подумали.
«Можно рассматривать эту загадку как метафору. Это человек, у которого есть две руки (два конца), две ноги (два кольца), и гвоздик посередине - это сердце, которое постоянно бьется».
Что ж… Про сердце – красиво, конечно. А вот две ноги – два кольца… Не у всех, бот, не у всех!
«Комбинацию носили не только женщины, но и мужчины»: чего вы не знали о Советском Союзе
Пора усложнять задачу. Интересно, что боту известно о жизни людей в СССР? «Бот, зачем женщины в Советском Союзе носили комбинации?»
«Комбинации в Советском Союзе носили не только женщины, но и мужчины. Это было одеждой, которая носилась под повседневной одеждой и была своего рода аналогом нынешних трусов или боксеров. Комбинации были более практичными, чем белье в виде отдельных кусков - трусов и майки.
Они были удобными при носке, не скатывались и не мялись под одеждой, а также обеспечивали нужную гигиену. Кроме того, в условиях скудности и дефицита, комбинации отличались доступностью и были более долговечными, чем белье в виде отдельных кусков».
Вот так. «Не только женщины, но и мужчины».
«Морозко»: Настенька в мертвых садах, застенчивый царевич и «корова-нарезка»
Фото: кадр из фильма "Морозко"
Кто не знает русскую народную сказку «Морозко»? Конечно, она существует в разных пересказах, есть знаменитый фильм Александра Роу на этот сюжет. Но то, что придумал нам чат-бот, достойно новой экранизации! Приготовьтесь: это будет хоррор пополам с фэнтези и мелодрамой.
«Морозко» - русская народная сказка, которая повествует о девушке Настеньке, увлекшейся в лесу красивым цветком и заблудившейся. Оказавшись среди мертвых садов, Настенька столкнулась с духом мертвых, который предложил ей выйти замуж за его сына. Настенька отказала и попросилась домой. Дух мертвых удивил ее, подарив золотые украшения», - рассказал нам бот.
Неожиданное начало, не находите? Дальше – больше:
«На второй день Настеньке предстояло идти в лес за опилками. На дороге она встретила деда Мороза, который решил помочь девушке и подарил ей золотые шишки, из которых могли бы вырастать миллионы денежных деревьев, мешок масла и кисель. Настенька вернулась домой с полными мешками, порадовав свою мать и отчима».
Полет фантазии бота вызывает даже некоторую зависть. Но и это еще не все – Настеньку ждут новые приключения:
«На следующий день отчим отправил Настеньку на рынок продавать масло и кисель. На рынке девушка встретила царя, который решил ее женить на своем сыне. Царевич был хладнокровным и застенчивым, и поэтому на свадьбе Настенька оставалась одна. Вскоре к Настеньке пришел Дед Мороз и подарил ей золотую шапку, из-за чего Настенька стала самой красивой на свадьбе.
Однако, злые свекры попросили ее помочь им приготовить большой кусок мяса. Настенька изо всех сил старалась помочь, но ничего не получалось. Тогда к ней пришел Дед Мороз и подарил корову-нарезку. Таким образом, благодаря своей доброте и смекалке, Настенька преодолела все препятствия и получила за это духовную и материальную благодарность».
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Вот так и появляются сюжеты для голливудских триллеров! Наш следующий материал будет посвящен известным советским фильмам – точнее, пересказу сюжетов бота, который не скупится на неожиданные подробности и смело перекраивает ход событий.