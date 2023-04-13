Единственная любовь уголовного барда: за что Александр Новиков оказался за решеткой, но не сломался – а стал королем шансона

Александр Новиков – это олицетворение мужского благородства, силы и верности себе. Даже за решеткой он сумел остаться самим собой, вызвав уважение бывалых «сидельцев».
Троечник, полюбивший стихи Есенина
Александр Новиков родился 31 октября 1953 года на одном из Курильских островов – Итурупе, в военном городке с символичным названием Буревестник. Именно там служил отец – военный летчик, а мама вела домашнее хозяйство и воспитывала детей – кроме Саши, в семье была еще младшая дочь Наташа. Позднее семья перебралась в Киргизию – там Александр начал учебу в школе. А оканчивал ее уже Екатеринбурге, который тогда назывался Свердловском.
Нельзя сказать, что он был прилежным учеником: дневник пестрел тройками, а пятерки были только по тем предметам, которые ему нравились. Например, по литературе: уже в младших классах Новиков полюбил стихи Есенина, читал «Анну Каренину»…
Бунтарь, отказавшийся от комсомола
Александр Новиков в молодости. Фото: соцсети
К подростковому возрасту у Саши сложился определенный взгляд на жизнь. Умный, думающий, начитанный, он не мог принять политизированные организации – пионерскую и комсомольскую, потому что видел, как сильно расходятся слова лидеров с их делами. Критический настрой юного бунтаря привел к тому, что Новиков отказался становиться комсомольцем. Был большой скандал, его не приняли в институт. Точнее, принимали – но, узнав, что он не комсомолец, тут же отчисляли. Так произошло трижды.
Из рок-музыки – в шансон
Александр Новиков на сцене. Фото: соцсети
Поняв, что высшее образование ему «не светит», Новиков полностью погрузился в творчество. К тому времени он организовал рок-группу, а через некоторое время понял, что его больше интересует другое направление – шансон. Александр пел в ресторане, параллельно открыв студию звукозаписи под названием «Новик рекордс» и записывая свои композиции.
Первые альбомы Новикова были выпущены именно там. В них вошли песни, ставшие впоследствии легендами: «Вези меня, извозчик», «Рублики-копеечки», «Куда ведут пути-дорожки»… Популярность Новикова быстро взлетела вверх. Но однажды за ним пришли…
Проблемы с законом и срок
Сначала музыканту вменили в вину «антисоветское содержание песен», потом изменили формулировку на «спекуляцию», обвинив Новикова в том, что он продавал музыкальное оборудование. На суде прозвучал приговор: 10 лет лагерей. Новикова уже знали как исполнителя шансона, поэтому в тюрьме ему предлагали легкую работу, но он отказался от должности библиотекаря – валил лес наравне со всеми остальными.
Заключенные уважали его: Александр сумел остаться человеком в максимально сложных обстоятельствах, не потерял собственного достоинства и никому не сделал зла. Он отсидел 6 лет. Потом обвинение с него сняли – на дворе стоял 1990 год, многое в стране изменилось, обвинение против певца было признано фальшивым и не имеющим под собой оснований.
Король шансона
Александр Новиков много выступает. Фото: соцсети
Выйдя на свободу, Новиков продолжил заниматься любимым делом. Вскоре поклонники музыканта услышали новые песни – «Помнишь, девочка?», «Улица Восточная», «Шансоньетка»… Александр Васильевич писал песни не только для себя, но и для Натальи Штурм – он познакомился с певицей в Московском театре эстрады, оказалось, что у них много общего. Наталья выпустила два альбома, в которые вошли песни, созданные Новиковым. Эти композиции сделали ее популярной артисткой.
Любовь к поэзии Есенина музыкант сохранил с детства. Он выпустил два диска на стихи поэта – «Сергей Есенин» и «Я помню, любимая». Позднее появился альбом «Ананасы в шампанском» - Новиков составил его из песен на стихи поэтов Серебряного века. Разумеется, лагерное прошлое не могло не оставить след в его душе: так появился сборник «Записки уголовного барда», а потом еще два: «Блатной», «Хулиганские песни» и «Стрелочник».
С середины 90-х Александр Новиков – популярный музыкант и исполнитель. Он много гастролирует, не раз номинировался на премию «Шансон года».
«Три аккорда»
Начиная с 2014 года Александр Васильевич – постоянный член жюри музыкального шоу «Три аккорда»: он не только оценивает исполнителей, но и сам радует зрителей выступлениями. Он снял несколько документальных лент, попробовав себя в качестве режиссера.
Заработки и любимые машины
Александр Новиков продолжает выпускать диски. Фото: соцсети
Суда по публикациям в СМИ, концерты приносят Александру Новикову неплохие заработки: за часовое выступление ему платят 2,5 миллиона рублей. Добавьте сюда дивиденды от продажи альбомов, заработок за «Три аккорда», а также гонорары за участие в ток-шоу. Впрочем, основной доход все же ему приносит бизнес, связанный с недвижимостью. Новикову принадлежит недвижимость не только в Москве, но и в Сочи, и в Екатеринбурге. Ездить артист предпочитает на «Мерседесе».
Жена и дети
Александр Новиков с семьей. Фото: соцсети
В молодости, став студентом геологического института (откуда вскоре был отчислен), Александр Новиков познакомился с однокурсницей Марией. Между ними разгорелся роман, они поженились. А вскоре Александр оказался за решеткой. Молодая жена с честью выдержала испытания, выпавшие на долю их семьи: не оставила любимого, дождалась его из тюрьмы, и вот уже больше 40 лет они счастливы вместе.
Александр Васильевич, который и сегодня, в свои почти 70 лет, выглядит эффектно (при росте 193 см певец весит меньше 90 кг), не устает повторять, что он благодарен жене за все прожитые годы и никогда не променяет ее на другую. У Александра и Марии – двое уже взрослых детей: Игорь стал профессиональным фотографом, Наталья получила специальность дизайнера и искусствоведа.
Слухи о романе с Макеевой
Анастасия Макеева. Фото: Global Look Press
Несколько лет назад в Сети появились слухи о романе Новикова с актрисой Анастасией Макеевой, которая участвовала в проекте «Три аккорда». Возможно, эти слухи породила особая благосклонность Новикова к Макеевой: он выставлял ей только высшие оценки. Однако все эти разговоры так и остались на уровне слухов, не получив подтверждения.
Конфликт с Соловьевым
Александр Новиков на съемках клипа "Хрюканина". Фото: соцсети
В 2022 году вышла книга Александра Новикова – «Записки уголовного барда». Это воспоминания музыканта о том непростом периоде, который ему пришлось провести за решеткой. Кроме того, Новиков привлек к себе повышенное внимание своим конфликтом с телеведущим Владимиром Соловьевым, который неуважительно отозвался о городе Екатеринбурге. Александр Васильевич жестко ответил ведущему, а потом, продолжая отвечать на возмутившее его высказывание, выпустил клип на свою песню «Хрюканина».
Песни, премии и любимая женщина
Александр Новиков в родных местах - на острове Итуруп. Фото: соцсети
За новые песни «Бомба» и «Золотая рыба» Новиков удостоился премии «Шансон года». Артист продолжает судить участников шоу «Три аккорда». Его называют родоначальником жанра «городской романс», его песни давно стали классикой шансона.
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Им восхищаются и как музыкантом, и как цельным, достойным человеком: Новиков ведет здоровый образ жизни, не курит не употребляет алкоголь, все свободное время проводит с семьей. Какие бы слухи о нем не появлялись – певец остается верен себе и своей единственной жене.