Единственная любовь уголовного барда: за что Александр Новиков оказался за решеткой, но не сломался – а стал королем шансона

Александр Новиков – это олицетворение мужского благородства, силы и верности себе. Даже за решеткой он сумел остаться самим собой, вызвав уважение бывалых «сидельцев».

Троечник, полюбивший стихи Есенина

Александр Новиков родился 31 октября 1953 года на одном из Курильских островов – Итурупе, в военном городке с символичным названием Буревестник. Именно там служил отец – военный летчик, а мама вела домашнее хозяйство и воспитывала детей – кроме Саши, в семье была еще младшая дочь Наташа. Позднее семья перебралась в Киргизию – там Александр начал учебу в школе. А оканчивал ее уже Екатеринбурге, который тогда назывался Свердловском.

Нельзя сказать, что он был прилежным учеником: дневник пестрел тройками, а пятерки были только по тем предметам, которые ему нравились. Например, по литературе: уже в младших классах Новиков полюбил стихи Есенина, читал «Анну Каренину»…

Бунтарь, отказавшийся от комсомола

