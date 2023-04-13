Футболист Павел Погребняк: как стал чемпионом России, играл в европейских клубах и чем занялся после окончания карьеры

Весной Павел Погребняк оказался героем множества публикаций в прессе. Но не в связи с возобновлением футбольной карьеры. Если верить слухам, он разводится с женой Марией, подарившей ему троих сыновей. Подробнее об этом и не только — в нашем материале.

Отец влюбил в футбол

Нападающий Павел Викторович Погребняк родился в Москве 8 ноября 1983 года. Его отец работал водителем, мать была медсестрой. В 1992 году семья пополнилась близнецами Кириллом и Николаем, которые также стали футболистами, как их старший брат Павел.

Глава семьи обожал футбол, болел за «Спартак» и заразил этой страстью сыновей. В шесть лет Павла отвели в спортивную школу «Спартак», образование он начал получать в английской спецшколе — грезил о карьере в английской Премьер-лиге.

Начало карьеры

Погребняк попал в резерв клуба «Спартак» в 2001 году, а уже через год вошел в основной состав. Он выступал за красно-белых до 2003 года, проведя 25 матчей, стал автором 5 голов. Затем был отдан в аренду «Балтике» (Калининград), где стал одним из ярких бомбардиров — забил 15 мячей в 40 матчах.