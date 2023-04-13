Футболист Павел Погребняк: как стал чемпионом России, играл в европейских клубах и чем занялся после окончания карьеры

Весной Павел Погребняк оказался героем множества публикаций в прессе. Но не в связи с возобновлением футбольной карьеры. Если верить слухам, он разводится с женой Марией, подарившей ему троих сыновей. Подробнее об этом и не только — в нашем материале.
Отец влюбил в футбол
Нападающий Павел Викторович Погребняк родился в Москве 8 ноября 1983 года. Его отец работал водителем, мать была медсестрой. В 1992 году семья пополнилась близнецами Кириллом и Николаем, которые также стали футболистами, как их старший брат Павел.
Глава семьи обожал футбол, болел за «Спартак» и заразил этой страстью сыновей. В шесть лет Павла отвели в спортивную школу «Спартак», образование он начал получать в английской спецшколе — грезил о карьере в английской Премьер-лиге.
Начало карьеры
Погребняк попал в резерв клуба «Спартак» в 2001 году, а уже через год вошел в основной состав. Он выступал за красно-белых до 2003 года, проведя 25 матчей, стал автором 5 голов. Затем был отдан в аренду «Балтике» (Калининград), где стал одним из ярких бомбардиров — забил 15 мячей в 40 матчах.
Павел Погребняк на игре за «Томь». Фото: Global Look Press
В 2004 году вернулся в «Спартак», но ненадолго — его арендовали подмосковные «Химки». Следующий сезон Погребняк также играл на чужбине — был отправлен в Ярославль играть за «Шинник», провел 23 матча с 4 голами. Постоянные аренды не устраивали футболиста, он сердился на родной клуб и мечтал о какой-то определенности и стабильности в карьере. Случай представился: в 2006 году он отправился в «Томь» (Томск) на правах основного игрока. Его продали за 2 млн евро.
Сезон 2006/2007 в Сибири оказался новым этапом для Погребняка: здесь он по-настоящему раскрылся. В 23 играх он отправил в ворота соперников 13 мячей, стал лучшим бомбардиром клуба и получил вызов в сборную России. Неудивительно, что к нему сразу же проявили интерес в других клубах.
«Зенит»
Яркого нападающего ростом 188 см и весом 92 кг после успешного сезона перекупил «Зенит» (Санкт-Петербург), его подписали за 5 млн евро. И свой первый гол Погребняк отправил в ворота своей альма-матер — «Спартака».
Павел Погребняк на игре за «Зенит». Фото: Global Look Press
В стане бело-голубых Погребняк провел 2 года. С командой они взяли Кубок и Суперкубок УЕФА, завоевали титул чемпионов России. На Погребняка обратили внимание зарубежные клубы. И «Зенит» намеревался продать Павла в английский «Блэкберн Роверс». Правда, цена не устроила, и тогда россиянин отправился в немецкий «Штутгарт» за 4,5 млн евро в 2009 году.
Павел Погребняк на игре за «Штутгарт». Фото: Global Look Press
В «Штутгарте» первые два сезона Погребняк был в стартовом составе, отметился яркими голами, хоть и не был высокорезультативен. В третьем сезоне Павел снизил темп, потерял место в основе.
Английская Премьер-лига
В январе мечта Погребняка сбылась — он отправился в клуб английской Премьер-лиги. За 500 тыс евро его арендовал «Фулхэм» до конца сезона. В первом же матче за новую команду футболист забил гол в ворота «Сток Сити» и оказался первым россиянином, отличившимся во время дебюта в Премьер-лиге.
Павел Погребняк на игре за «Фулхэм». Фото: Global Look Press
До конца сезона Погребняк набрал высокий темп, показал большие результаты — 6 забитых. В конце сезона подошел к завершению и его контракт со «Штутгартом». В июне он уже пополнил ряды «Рединга», а в августе помог ему победить «Питерборо». Однако клуб выбыл из Премьер-лиги. Ему с одноклубниками пришлось два сезона бороться за возвращение туда, но удача отвернулась от них. И Погребняк вернулся в Россию, покинув «Рединг».
Павел Погребняк на игре за «Рединг». Фото: Global Look Press
По возвращении на родину в августе 2015 года Погребняк подписал трехлетний контракт с «Динамо». И уже в октябре забил свой первый гол за новую команду — поразил ворота «Спартака» в дерби, в результате встречи противник потерпел поражение 2:3. Но успех сопутствовал Погребняку недолго — больше до конца сезона он ни разу не отличился. И следующий сезон провел на скамейке запасных. А вот зарплата у него оставалась самой высокой в клубе, что руководству сильно не нравилось. В одностороннем порядке с Павлом расторгли контракт, но игрок сумел признать через суд действия клуба незаконными.
Павел Погребняк на игре за «Тосно». Фото: Global Look Press
И перешел в ФК «Тосно» (Ленинградская область). Здесь он выступал до конца сезона и смог стать обладателем Кубка России. Но в августе уже перешел в другой клуб — ФК «Урал» (Екатеринбург). Только первую половину сезона 2018/2019 пропустил из-за травмы, полученной во времена «Тосно». Но во втором полугодии смог принести две победы клубу, и после летнего перерыва продлил контракт с клубом, в котором играл до конца сезона 2020/2021.
Погребняк в сборной России
Вызванный в сборную из «Томи» Погребняк дебютировал за национальную команду в августе 2006 года в матче против сборной Латвии. На 90-й минуте он забил гол — единственный за матч, и команда победила.
Павел Погребняк в составе сборной России на Евро-2008. Фото: Global Look Press
В 2008 году Погребняк выступал за сборную России на Евро. Правда, всего полпути: в отборочном турнире он провел 5 игр, отметился одним голом, а в товарищеском матче против Сербии в конце мая травмировал колено. В результате ему пришлось покинуть турнир.
Следующая возможность сыграть за родную сборную на масштабном турнире представилась Погребняку в 2010 году — в отборочном цикле чемпионата мира в ЮАР. Павел не был основным игроком и забил лишь один гол, на матче против сборной Уэльса. Тогда россияне победили со счетом 2:1.
Павел Погребняк в составе сборной России на чемпионате мира – 2010. Фото: Global Look Press
На Евро-2012 Погребняк вошел в стартовый состав сборной России в отборочном цикле, но уступил Александру Кержакову и Роману Павлюченко. В игре с командой из Андорры футболист стал автором двух забитых мячей и принес победу своей сборной. А вот на самом турнире на поле появился только один раз — на завершающей групповой игре против сборной Греции. После этой встречи россияне покинули чемпионат со счетом 0:1.
В списке Forbes
Павел Погребняк в 2008 году вошел в список российского Forbes «Главные российские знаменитости». Он разместился на 31-м месте с доходом 2,7 млн долларов.
После футбола
Фактически Погребняк завершил карьеру летом 2022 года. После этого освоил хоккей — играет на любительском уровне. Экс-футболист сборной России занимается бизнесом — учредил бренд люксовых наручных часов.
Одна любовь и три сына
Личную жизнь Павел устроил довольно рано. С будущей женой Марией Шаталовой они учились в одной школе — правда, Павел на три класса старше. Они дружили, начали строить планы на будущее, и когда Погребняка отправили играть в Ярославль, его невеста тайком сбегала с уроков и ехала к нему.
Павел Погребняк и Мария Шаталова. Фото: соцсети
Едва Марии исполнилось 18 лет, они с Павлом поженились. Свадьба в 2006 году была очень скромной, они обвенчались в храме, на пир горой денег у них не нашлось — внушительным состоянием футболист еще не обзавелся. Это уже после головокружительной карьеры, через 8 лет, пара закатит пышную церемонию. К тому моменту супруги уже трижды будут родителями.
Павел Погребняк и Мария Шаталова устроили пышную свадьбу. Фото: соцсети
В Томске, куда был продан игрок Погребняк, 18-летняя Мария подарила Павлу первенца Артема. Спустя два года родился еще один сын, назвали в честь главы семьи Павлом. А в 2011 году на свет появился Алексей. Все ребята занимаются футболом и не мыслят своей жизни без спорта.
Павел Погребняк с женой Марией и сыновьями Артемом, Павлом и Алексеем. Фото: соцсети
Развод
В апреле 2023 года поползли слухи, что Павел и Мария Погребняки собираются разводиться. Многодетная мама снималась в шоу «Звезды в Африке» и отсутствовала несколько недель, а в это время якобы ее благоверный постоянно появлялся в увеселительных заведениях столицы с красотками модельной внешности.
Появились «показания свидетелей» в Сети: подписчики стали уверять, что заподозрили в семье Погребняка неладное уже давно. Мол, Павел уже не появлялся в блоге Марии невесть сколько времени, хотя раньше регулярно снимался для ее соцсетей. Поговаривали даже, что супруги разъехались.
Сами звезды не торопятся комментировать слухи. Мария лишь заявила, что живут они с Павлом вместе. А что между ними сейчас происходит, поклонникам остается гадать.