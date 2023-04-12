Из первой леди Беларуси в затворники: кто такая Галина Лукашенко и почему ее никто никогда не видел

Из первой леди Беларуси в затворники: кто такая Галина Лукашенко и почему ее никто никогда не видел

Галина Лукашенко. Фото: kp.ru

Весомый статус открыл перед Галиной многие двери, но супруга белорусского лидера пошла по другому пути.

То, что президент Белоруссии Александр Лукашенко женат, давно не секрет. Вопросы вызывает его таинственная супруга Галина. В отличие от политика, который у всех на виду, женщина ведет крайне закрытый образ жизни, а на старости лет и вовсе стала затворником; последним новостям о Галине почти три года.

Детство, полное любви

Галина родилась 24 января 1955 года в семье Родиона и Елены Желнерович. Окончила семь классов в школе в Вилейском районе Беларуси, после чего семья переехала в деревню Рыжковичи Шкловского района.

Жили скудно, но на хлеб с маслом всегда хватало. Одной из основных статей расходов были книги, которые чета Желнерович читала взахлеб. А привила любовь к чтению мама — женщина всю жизнь проработала в школе учителем национального языка и литературы.

В Рыжковичах Галина продолжила учебу. После школы она получила образование педагога, окончив исторический факультет Могилевского пединститута.

Галина Лукашенко горела своим делом. Фото: kp.ru

У Галины также есть младшая сестра Тамара. Она пошла по другой тропе и посвятила себя медицине. Известно, что женщина выучилась на фармацевта и работает по профессии.

Об отце девочек — Родионе — известно лишь то, что он более 15 лет страдал от астмы, и в середине 80-х скончался. Его супруга прожила многим больше: Елена Желнерович умерла на 91-м году жизни.

Роковое знакомство

Кто бы мог подумать, но литература, на покупку которой семья Желнерович никогда не жалела средств, сблизила Галину с будущим влиятельным мужем. Общий интерес к чтению свел их еще со школьной скамьи на долгие-долгие годы. А познакомились они в школе в деревне Рыжковичи.

Прежде Галина делилась, что в юности Александр Лукашенко пользовался громадной популярностью у девчонок, а выбрал ее.

Влюбленные устраивали частые свидания, хотя для этого будущему лидеру Беларуси приходилось ходить пешком по 4 км туда-обратно.

Свадьба Александра и Галины Лукашенко. Фото: kp.ru

 

Отношения пары развивались не спеша. В статусе парня и девушки они пребывали несколько лет, а поженились, когда Галина окончила 3-й курс вуза, у Александра на тот момент уже была корочка о высшем образовании

Большая крепкая семья

Долгожданное пополнение случилось в 1975 году. У Галины и Александра родился сын Виктор. Мальчик был слаб здоровьем, но заботливые родители закалили его иммунитет. Пять лет спустя у четы Лукашенко родился второй сын — Дима.

Александр Лукашенко с сыновьями Виктором и Дмитрием. Фото: соцсети

Наследники подарили родителям семь внуков: четверо от Виктора — у него две дочери и два сына, и трое от Дмитрия, у которого три лапочки-дочки.

Виктор и Дмитрий связали свою жизнь с общественно-политической деятельностью. Старший — помощник отца-президента по национальной безопасности и член Совета безопасности Беларуси, а младший — член Национального олимпийского комитета республики.

Лихое начало, худой конец

Галина мечтала работать по профессии, и какое-то время ей это удавалось, но частые болезни сына Вити поставили на работе учителя крест. Больше в школьных стенах педагог никогда не появлялась, но с детьми продолжила работу: известно, что первая леди Беларуси непродолжительное время была воспитателем в детском саду.

Галине Лукашенко нравилось работать с детьми. Фото: соцсети

После этих данных след педагога-воспитателя Галины Лукашенко теряется аж до 1998 года. Тогда супруга президента Белоруссии возглавила отдел облисполкома Могилева по оздоровлению населения, а после — занялась организацией санаторно-курортного лечения жителей.

Куда пропала

Настоящая жизнь Галины Лукашенко остается для общественности тайной за семью печатями. После избрания в 1994-м году Александра Лукашенко президентом она не уехала в Минск, а осталась жить в Рыжковичах. Благоверный не настаивал. С тех пор первая леди Беларуси живет отдельно от мужа, но, несмотря на это, их брак не расторгнут официально.

Первая леди Беларуси отказалась от публичности. Фото: из личного архива

Быть в тени при авторитетном супруге было осознанным выбором Галины. За годы президентства она не сопровождала мужа на мероприятиях и не присутствовала ни на одном официальном приеме. В немногочисленных интервью она не раз говорила: непубличность — это ее принципиальная позиция.

Поэтому неудивительно, что то, как выглядит Галина сейчас, остается секретом. Публичным фото женщины десятки лет, а последние новости о жене белорусского лидера датированы 2020-м годом (тогда у нее умерла мать), после чего след жены Александра Лукашенко бесследно теряется уже где-то за пределами Рыжковичей.

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