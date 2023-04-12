Из первой леди Беларуси в затворники: кто такая Галина Лукашенко и почему ее никто никогда не видел

То, что президент Белоруссии Александр Лукашенко женат, давно не секрет. Вопросы вызывает его таинственная супруга Галина. В отличие от политика, который у всех на виду, женщина ведет крайне закрытый образ жизни, а на старости лет и вовсе стала затворником; последним новостям о Галине почти три года.
Детство, полное любви
Галина родилась 24 января 1955 года в семье Родиона и Елены Желнерович. Окончила семь классов в школе в Вилейском районе Беларуси, после чего семья переехала в деревню Рыжковичи Шкловского района.
Жили скудно, но на хлеб с маслом всегда хватало. Одной из основных статей расходов были книги, которые чета Желнерович читала взахлеб. А привила любовь к чтению мама — женщина всю жизнь проработала в школе учителем национального языка и литературы.
В Рыжковичах Галина продолжила учебу. После школы она получила образование педагога, окончив исторический факультет Могилевского пединститута.
Галина Лукашенко горела своим делом. Фото: kp.ru
У Галины также есть младшая сестра Тамара. Она пошла по другой тропе и посвятила себя медицине. Известно, что женщина выучилась на фармацевта и работает по профессии.
Об отце девочек — Родионе — известно лишь то, что он более 15 лет страдал от астмы, и в середине 80-х скончался. Его супруга прожила многим больше: Елена Желнерович умерла на 91-м году жизни.
Роковое знакомство
Кто бы мог подумать, но литература, на покупку которой семья Желнерович никогда не жалела средств, сблизила Галину с будущим влиятельным мужем. Общий интерес к чтению свел их еще со школьной скамьи на долгие-долгие годы. А познакомились они в школе в деревне Рыжковичи.
Прежде Галина делилась, что в юности Александр Лукашенко пользовался громадной популярностью у девчонок, а выбрал ее.
Влюбленные устраивали частые свидания, хотя для этого будущему лидеру Беларуси приходилось ходить пешком по 4 км туда-обратно.
Свадьба Александра и Галины Лукашенко. Фото: kp.ru
Отношения пары развивались не спеша. В статусе парня и девушки они пребывали несколько лет, а поженились, когда Галина окончила 3-й курс вуза, у Александра на тот момент уже была корочка о высшем образовании
Большая крепкая семья
Долгожданное пополнение случилось в 1975 году. У Галины и Александра родился сын Виктор. Мальчик был слаб здоровьем, но заботливые родители закалили его иммунитет. Пять лет спустя у четы Лукашенко родился второй сын — Дима.
Александр Лукашенко с сыновьями Виктором и Дмитрием. Фото: соцсети
Наследники подарили родителям семь внуков: четверо от Виктора — у него две дочери и два сына, и трое от Дмитрия, у которого три лапочки-дочки.
Виктор и Дмитрий связали свою жизнь с общественно-политической деятельностью. Старший — помощник отца-президента по национальной безопасности и член Совета безопасности Беларуси, а младший — член Национального олимпийского комитета республики.
Лихое начало, худой конец
Галина мечтала работать по профессии, и какое-то время ей это удавалось, но частые болезни сына Вити поставили на работе учителя крест. Больше в школьных стенах педагог никогда не появлялась, но с детьми продолжила работу: известно, что первая леди Беларуси непродолжительное время была воспитателем в детском саду.
Галине Лукашенко нравилось работать с детьми. Фото: соцсети
После этих данных след педагога-воспитателя Галины Лукашенко теряется аж до 1998 года. Тогда супруга президента Белоруссии возглавила отдел облисполкома Могилева по оздоровлению населения, а после — занялась организацией санаторно-курортного лечения жителей.
Куда пропала
Настоящая жизнь Галины Лукашенко остается для общественности тайной за семью печатями. После избрания в 1994-м году Александра Лукашенко президентом она не уехала в Минск, а осталась жить в Рыжковичах. Благоверный не настаивал. С тех пор первая леди Беларуси живет отдельно от мужа, но, несмотря на это, их брак не расторгнут официально.
Первая леди Беларуси отказалась от публичности. Фото: из личного архива
Быть в тени при авторитетном супруге было осознанным выбором Галины. За годы президентства она не сопровождала мужа на мероприятиях и не присутствовала ни на одном официальном приеме. В немногочисленных интервью она не раз говорила: непубличность — это ее принципиальная позиция.
Поэтому неудивительно, что то, как выглядит Галина сейчас, остается секретом. Публичным фото женщины десятки лет, а последние новости о жене белорусского лидера датированы 2020-м годом (тогда у нее умерла мать), после чего след жены Александра Лукашенко бесследно теряется уже где-то за пределами Рыжковичей.