Из первой леди Беларуси в затворники: кто такая Галина Лукашенко и почему ее никто никогда не видел

То, что президент Белоруссии Александр Лукашенко женат, давно не секрет. Вопросы вызывает его таинственная супруга Галина. В отличие от политика, который у всех на виду, женщина ведет крайне закрытый образ жизни, а на старости лет и вовсе стала затворником; последним новостям о Галине почти три года.

Детство, полное любви

Галина родилась 24 января 1955 года в семье Родиона и Елены Желнерович. Окончила семь классов в школе в Вилейском районе Беларуси, после чего семья переехала в деревню Рыжковичи Шкловского района.

Жили скудно, но на хлеб с маслом всегда хватало. Одной из основных статей расходов были книги, которые чета Желнерович читала взахлеб. А привила любовь к чтению мама — женщина всю жизнь проработала в школе учителем национального языка и литературы.

В Рыжковичах Галина продолжила учебу. После школы она получила образование педагога, окончив исторический факультет Могилевского пединститута.