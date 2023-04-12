«Абсолютно новое состояние»: Юлия Пересильд рассказала, что в ней изменил полет в космос

5 октября 2021 года разделило жизнь актрисы Юлии Пересильд на «до» и «после». Об этом она сама говорит в новом интервью ко Дню космонавтики. Российская кинозвезда вошла в историю как первая артистка, полетевшая в космос для съемок художественного фильма.

В беседе с журналистами Юлия призналась, что в ее жизни до Байконура осталось желание кому-либо и что-либо доказывать. Актриса вернулась на Землю гораздо более спокойная, чем была до полета на МКС.

«Неуверенность у художника никуда не может деться. Она осталась со мной. Я о другом. Поняла: если кто-то не верит в меня, надо идти к тем, кто на моей стороне. И оставаться с ними. Вот и все. А иначе жизнь потратишь на доказательства, но все равно не переубедишь. Но и к этому выводу пришла не сразу. Это не случилось 17 октября, когда мы приземлились. Понадобилось еще какое-то время на переосмысление», — цитирует Пересильд ТАСС. «К счастью, я не сталкивалась с клинической смертью, но, подозреваю, нечто подобное испытывают люди, ее пережившие. Глобальная переоценка всего. Это и описать сложно, и даже самой понять. Словно видишь что-то такое, куда остальные заглянуть не могут. Абсолютно новое пространство. И состояние».

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».