Золотые залы, шикарные торты: как отметили дни рождения главные юбиляры апреля

... Театральный цех представляли Владимир Машков (он, напомним, не только кинозвезда, но и художественный руководитель Театра Олега Табакова), а также худрук театра «Школа современной пьесы» Дмитрий Астрахан и президент Театра сатиры Александр Ширвиндт. Гости дарили Винокуру в том числе и музыкальные подарки, ну а те, кто не пел, хорошо говорили.

Самым трогательным моментом вечера стало исполнение юбиляром и его супругой Тамарой хита Александра Серова «Осенняя роса», где есть строчки «...И нисколько мы с тобой не постарели, только головы немного побелели». Кстати, Владимир и Тамара вместе уже 49 лет.