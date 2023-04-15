Золотые залы, шикарные торты: как отметили дни рождения главные юбиляры апреля

Владимир Винокур, которому стукнуло 75, устроил самый большой праздник. Народный артист РСФСР отмечал юбилей в столичном ресторане, куда позвал больше пятидесяти гостей. Вход в банкетный зал украсили портретами именинника.
Юбиляр приветствовал гостей у фотозоны, которую оформили вывеской с надписью «Super Вова», спасательным кругом с девизом вечеринки «В кругу друзей» и стильными фотками Винокура. Среди гостей Владимира Натановича были и близкие, и друзья-коллеги: супруги Лещенко, Юдашкины, Буйновы, Наташа Королева с сыном, Нелли Кобзон, Юрий Башмет...
Поздравить своего товарища пришли Александр Буйнов, Александр Ширвиндт и Дмитрий Астрахан (справа). Фото: соцсети
... Театральный цех представляли Владимир Машков (он, напомним, не только кинозвезда, но и художественный руководитель Театра Олега Табакова), а также худрук театра «Школа современной пьесы» Дмитрий Астрахан и президент Театра сатиры Александр Ширвиндт. Гости дарили Винокуру в том числе и музыкальные подарки, ну а те, кто не пел, хорошо говорили.
Самым трогательным моментом вечера стало исполнение юбиляром и его супругой Тамарой хита Александра Серова «Осенняя роса», где есть строчки «...И нисколько мы с тобой не постарели, только головы немного побелели». Кстати, Владимир и Тамара вместе уже 49 лет.
На празднике Винокур много пел, в том числе с женой и дочерью. Фото: соцсети
Владимир Пресняков провел 55-й день рождения на работе в должности наставника шоу «Голос». Тортики ему дарили и коллеги-педагоги, и члены набранной Владимиром команды, и заглянувшая на площадку жена Наталья Подольская.
Юбилейный тортик - лучший способ отметить именины на рабочем месте. Фото: соцсети
Дома был праздничный ужин. Скоро Пресняков планирует устроить по случаю юбилея самую большую вечеринку в своей жизни - собирает около 300 гостей. Кстати, его отец, Владимир Пресняков-старший ,отметил 77-летие (день рождения у Владимира Петровича всего на три дня раньше) дома у сына, и невестка тоже пекла по такому случаю торт.
В номере у певца есть даже специальный пуфик с надписью «С днем рождения, Сергей». Фото: соцсети
Сергей Лазарев от пышного банкета в честь 40-летия отказался - просто собрал дома на ужин родню, а потом сразу улетел с детьми и мамой отдохнуть в Дубай, подарив таким образом себе отпуск. Певец давно мечтал погреться на солнышке, а в ОАЭ как раз самая погода - + 29.
По прилете юбиляра ждали сюрпризы: сотрудники отеля украсили номер певца шарами, испекли торт, а дети Сергея (8-летний Никита и 4-летняя Аня) исполнили для папы песню.
Фото: соцсети
Юлия Барановская трогательно поздравила дочь Яну с 15-летием. «Когда в ребенке собираются все самые лучшие твои качества и еще те, о которых ты мечтаешь, но уже поезд ушел, то получается Яна, - написала Юлия. - С днем рождения, моя доченька!». Барановская пригласила подруг дочери в кафе, где их угощали стильным розовым тортиком.
Были за столом на празднике и самые родные люди именинницы - братья, сестра мамы. Появился на 15-летии дочки и ее папа, экс-звезда футбола, а ныне тренер и эксперт Андрей Аршавин. Многих это удивило, ведь раньше Андрей нечасто общался с детьми и совсем не общался с Юлией.