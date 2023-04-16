Как живет с молодой женой Михаил Шуфутинский

Следит за здоровьем Михаила и его любимая жена Светлана Уразова, которая моложе мужа на 29 лет. Под присмотром Светы певец только в этом году похудел уже на 6 кг. Семья живет в особняке в поселке Сапожок, что на юго-западе от Москвы. Площадь дома 900 квадратов, на участке имеются бассейн и сауна, терраса для барбекю, дом для персонала.

Но все это вряд ли приносило бы артисту радость, если бы не было сильных чувств к супруге. «Я люблю свою жену, - признается Шуфутинский. - Встаю утром и говорю: «Любимая, хочешь меня поцеловать?..» У нас дома спортзал, бассейн - есть все необходимое, чтобы следить за собой. Если бы я не занимался собой, то не смог бы на концертах выступать. Ну а если говорить о детях, то мы над этим работаем…»

Светлана - не только супруга, но и концертный директор Шуфутинского, поэтому рядом с мужем и дома, и на работе. Знакомы они давно: Уразова после окончания хореографического училища пришла работать в балет коллектива Шуфутинского - это было в 90-е, ей было всего 18 лет. Танцевала, позже стала хореографом. История любви Светы и Михаила началась после смерти его первой супруги Маргариты. Михаил и Маргарита сыграли свадьбу в 1971 году, а в 2015 году женщина умерла - случился сердечный приступ. После этого Шуфутинский продал дом в Лос-Анджелесе, где жила супруга, и обустроился в Подмосковье.

«Мы знакомы со Светланой 25 лет, я ее добивался долго, но я был женат, и Света мне категорически отказывала, - вспоминал певец в программе «Привет, Андрей!». - И в тот самый момент, когда я остался один, Светлана стала практически единственным понимающим меня существом на всем земном шаре. И вспыхнуло чувство. Это чувство, которое не иссякает и, надеюсь, не иссякнет никогда. И моя семья очень хорошо Светлану приняла, поняла меня...»

Дети и внуки