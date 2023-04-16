Как живет с молодой женой Михаил Шуфутинский

На этой неделе у заслуженного артиста России знаменательная дата - 13 апреля он отмечает 75-летие. При этом 52 года из своих 75 мэтр трудится на эстраде. День рождения певец встречает в хорошем расположении духа - на юбилейный концерт, который состоится 18 апреля в «Крокусе», все билеты давно проданы. Все отлично у Михаила Захаровича и на личном фронте - любовь молодой супруги дает ему возможность чувствовать себя молодым и полным сил.
Бассейн, хоккей, сауна
Недавно в сети появилось фото Шуфутинского в инвалидной коляске - сплетники сразу заговорили о тяжелой травме музыканта. Шуфутинский объяснил, что снимок старый: «В 2009 году у меня был перелом ноги. Так как у нас большой участок, я иногда передвигался на такой коляске.
Я здоров!» Правда, в конце февраля певец и впрямь упал: во дворе загородного дома у него был залит каток, где музыкант играл с друзьями в хоккей, - поскользнулся, получил небольшую травму. К счастью, артист отделался легким ушибом, поэтому шансонье продолжает работать: «Катастрофы никакой нет!»
В подмосковном имении у Михаила и Светланы есть все. И даже чуточку больше. 1 - главный коттедж; 2 - бассейн и сауна; 3 - терраса для барбекю; 4 - гараж; 5 - дом для персонала; 6 - парковка для гостей. Фото: Руслан Вороной/Экспресс газета
Следит за здоровьем Михаила и его любимая жена Светлана Уразова, которая моложе мужа на 29 лет. Под присмотром Светы певец только в этом году похудел уже на 6 кг. Семья живет в особняке в поселке Сапожок, что на юго-западе от Москвы. Площадь дома 900 квадратов, на участке имеются бассейн и сауна, терраса для барбекю, дом для персонала.
Но все это вряд ли приносило бы артисту радость, если бы не было сильных чувств к супруге. «Я люблю свою жену, - признается Шуфутинский. - Встаю утром и говорю: «Любимая, хочешь меня поцеловать?..» У нас дома спортзал, бассейн - есть все необходимое, чтобы следить за собой. Если бы я не занимался собой, то не смог бы на концертах выступать. Ну а если говорить о детях, то мы над этим работаем…»
Светлана - не только супруга, но и концертный директор Шуфутинского, поэтому рядом с мужем и дома, и на работе. Знакомы они давно: Уразова после окончания хореографического училища пришла работать в балет коллектива Шуфутинского - это было в 90-е, ей было всего 18 лет. Танцевала, позже стала хореографом. История любви Светы и Михаила началась после смерти его первой супруги Маргариты. Михаил и Маргарита сыграли свадьбу в 1971 году, а в 2015 году женщина умерла - случился сердечный приступ. После этого Шуфутинский продал дом в Лос-Анджелесе, где жила супруга, и обустроился в Подмосковье.
«Мы знакомы со Светланой 25 лет, я ее добивался долго, но я был женат, и Света мне категорически отказывала, - вспоминал певец в программе «Привет, Андрей!». - И в тот самый момент, когда я остался один, Светлана стала практически единственным понимающим меня существом на всем земном шаре. И вспыхнуло чувство. Это чувство, которое не иссякает и, надеюсь, не иссякнет никогда. И моя семья очень хорошо Светлану приняла, поняла меня...»
Дети и внуки
Шансонье со старшим сыном Дэвидом, внуками Аней и Мишей. Фото: Global Look Press
Семья у юбиляра действительно большая. В первом браке у артиста родились двое сыновей. Младшего сына зовут Антон, он живет в Филадельфии, у них с женой четверо детей - Дмитрий, Ной, Ханна и Захар. Ханна и Захар - школьники, Дмитрий окончил университет в Филадельфии (специальность - международные отношения), а живущий в Израиле Ной - музыкант, как и дедушка, правда, выступает несколько в другом жанре (рэп).
А старший сын музыканта Дэвид живет в Москве, у него своя студия по озвучиванию фильмов. Детей у него меньше, чем у младшего брата, - всего двое, Аня и Миша. Аня увлечена живописью, а Миша - пианист, учится в музыкальной школе при Московской консерватории. С московскими внуками Михаил Захарович видится регулярно, с заокеанской родней постоянно созванивается.
Кстати, у Светланы также есть ребенок - дочь от предыдущего брака.