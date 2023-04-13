Шнурову - 50! Как Сергей бросил вуз и пил водку дома

Сложно поверить в то, что Шнуров, празднующий 50-летие 13 апреля, прожил полвека. Казалось, что он всегда стремился максимально сократить этот срок. Но это только иллюзия. Покутив и похулиганив вдоволь, из контркультурщика и маргинала Шнура музыкант превратился в респектабельного Сергея Владимировича - семьянина, руководителя нескольких бизнес-структур, наставника шоу «Голос», члена Общественного совета при Комитете Госдумы по культуре, генпродюсера телеканала RTVI. «Телепрограмма» вспоминает бурный творческий путь артиста и желает ему еще как минимум столько же лет радовать публику своими нетривиальными выходками.
Фото: соцсети
Не дотянув до диплома в инженерно-строительном институте, Сергей бросил вуз и поступил в реставрационное училище. Даже на студенческом билете в глазах будущего артиста читается стремление бросить вызов обществу.
Фото: Евгения Гусева/КП
Начинал Сергей как отвязный босяк, шпана и алкоголик. На этом строился и сценический, и жизненный образ музыканта. Он пил водку дома, на концертах, активно и с любовью матерился, с удовольствием эпатируя публику и журналистов. За это народ и полюбил созданную Сергеем в 1997 году группу «Ленинград».
Фото: YouTube
В какой-то момент Шнур, обладающий чутьем опытного бизнесмена, понял, что ТВ, радио и обложки журналов - это прошлый век. Продвигать свой продукт можно быстрее и дешевле - через интернет. Так он нашел режиссера Анну Пармас и выдал с ней серию суперхитовых клипов - «В Питере - пить», «Экспонат» (на фото - сыгравшая главную роль в этом ролике Юлия Топольницкая), «Кабриолет» и т. д. Сам Шнуров признавал в интервью «Телепрограмме», что сами песни по отношению к клипам вторичны.
Фото: кадр из фильма
Не обладая могучим актерским талантом, Шнуров тем не менее оказался востребованной персоной для создателей кинофильмов и телесериалов. Помимо известности, на которую должны были клюнуть зрители, Сергей мог похвастать ценным для актера качеством - он отлично запоминал текст.
Ролей было много, но в основном небольших. Единственным исключением стал образ рокера Кости «Кастета» Подольского в сериале «Детка» (2012), где герой Шнурова на протяжении двадцати эпизодов пытался найти общий язык с дочерью-подростком.
Фото: Первый канал
Колоссальная популярность Сергея привела его в 2018 году в кресло наставника шоу «Голос». Так дебошир и матерщинник вошел в слои мейнстрима, осев на Первом канале в цивильном пиджачке и дорогих очках. То, что безупречным вокалом Шнур похвастать не мог, его не смущало - нам он в качестве аргумента напомнил о тренере сборной Бразилии Карлосе Алберто Паррейра, который никогда не играл в футбол и привел команду к «золоту» чемпионата мира.
Фото: Михаил Фролов/КП
Четвертой женой музыканта пять лет назад стала дочь уральского миллиардера Валерия Абрамова Ольга. Оля моложе мужа на 18 лет, и, кажется, это финальный забег Шнурова в загс - супруга родила музыканту двоих детей (их имена не раскрываются). От предыдущих браков у Сергея взрослые Аполлон (23 года) и Серафима (30 лет).