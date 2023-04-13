Шнурову - 50! Как Сергей бросил вуз и пил водку дома

Не обладая могучим актерским талантом, Шнуров тем не менее оказался востребованной персоной для создателей кинофильмов и телесериалов. Помимо известности, на которую должны были клюнуть зрители, Сергей мог похвастать ценным для актера качеством - он отлично запоминал текст.

Ролей было много, но в основном небольших. Единственным исключением стал образ рокера Кости «Кастета» Подольского в сериале «Детка» (2012), где герой Шнурова на протяжении двадцати эпизодов пытался найти общий язык с дочерью-подростком.