Единственная жена, роман с Ириной Алферовой и внебрачные дети Александра Серова: кого на самом деле любил секс-символ 90-х

Александр Серов родился 24 марта 1951 (по другим данным – 1954) года в украинском селе Ковалевка поблизости от города Николаева. Отец ушел из семьи, когда мальчик вот-вот должен был родиться, так что Саше пришлось расти в неполной семье. Правда, у него были любящие бабушка и дед – именно они воспитывали его, пока мама работала в городе, где было больше возможностей.

Нельзя сказать, что Александр блестяще учился в школе: отличные отметки ему ставили лишь по пению. Но музыка вошла в его сердце в самом раннем возрасте. Мальчик пел в сельском оркестре, а, став подростком, впервые услышал по радио чарующий голос британского певца Тома Джонса, который исполнял песню «Дилайла».

С того момента Александр не мечтал ни о чем другом – только стать певцом. Он старательно копировал голос и манеру исполнения звезды: Том Джонс так и остался для него кумиром на всю жизнь.

Первые успехи

