Единственная жена, роман с Ириной Алферовой и внебрачные дети Александра Серова: кого на самом деле любил секс-символ 90-х

Он был самым харизматичным артистом 90-х – с бархатным голосом, мужественной внешностью, загадкой в глазах… «Ты меня любишь» - пел Александр Серов, и миллионы женщин замирали, наблюдая, какими влюбленными глазами он смотрит в клипе на красавицу Ирину Алферову.
Кумир сельского мальчика – Том Джонс
Александр Серов в молодости. Фото: соцсети
Александр Серов родился 24 марта 1951 (по другим данным – 1954) года в украинском селе Ковалевка поблизости от города Николаева. Отец ушел из семьи, когда мальчик вот-вот должен был родиться, так что Саше пришлось расти в неполной семье. Правда, у него были любящие бабушка и дед – именно они воспитывали его, пока мама работала в городе, где было больше возможностей.
Нельзя сказать, что Александр блестяще учился в школе: отличные отметки ему ставили лишь по пению. Но музыка вошла в его сердце в самом раннем возрасте. Мальчик пел в сельском оркестре, а, став подростком, впервые услышал по радио чарующий голос британского певца Тома Джонса, который исполнял песню «Дилайла».
С того момента Александр не мечтал ни о чем другом – только стать певцом. Он старательно копировал голос и манеру исполнения звезды: Том Джонс так и остался для него кумиром на всю жизнь.
Первые успехи
Александр Серов в молодости. Фото: соцсети
Парень окончил Николаевское музыкальное училище, играл на кларнете и фортепиано. Потом была служба в армии – три года. Демобилизовавшись, Серов несколько лет выступал в составе ансамблей, пока не решил строить сольную карьеру.
Впервые зрители увидели этого обаятельного певца на экране в 1981 году – он исполнил с Ольгой Зарубиной композицию «Круиз». Затем последовал дуэт с Татьяной Анциферовой – «Междугородный разговор». Ему было уже 32 года, когда, наконец, состоялся настоящий сольный дебют, принесший успех – вторую премию на Международном конкурсе в Ялте.
Вместе с Игорем Крутым
Александр Серов в начале карьеры. Фото: соцсети
К тому времени Александр познакомился и подружился с Игорем Крутым, и их совместное творчество принесло заметные плоды: Крутой писал песни, Серов их исполнял. Так появились хиты «Мадонна», «Ты меня любишь», «Музыка венчальная», «Я люблю тебя до слез»… Крутой сочинял все эти песни, вдохновляясь брутальным образом Серова, его мужественным тембром голоса. Вскоре Серов начал выступать и за границей – в Венгрии, Израиле, Германии, Канаде…
Его гастроли в США собирали полные залы, он пел вместе с Дитером Боленом и другими звездами. На пике своей творческой биографии Серов записывал диски, давал концерты, стал лауреатом премии Ленинского комсомола.
Популярного певца пригласили сняться в кино – в фильме «Сувенир для прокурора» он сыграл одну из ролей. Известность Серова продолжала расти. Он выпускал новые диски – «Моя Богиня», «Сказочный Версаль», «Любовь возвратится к тебе», «Крик на причале».
Роскошный особняк и квартиры в Москве
Александр Серов в своем загородном доме. Фото: соцсети
В программе «Секрет на миллион» певец рассказал о том, что содержание роскошного загородного особняка площадью 1000 квадратных метров, в котором он живет, обходится довольно дорого: порядка полумиллиона рублей ежемесячно. Это не только расходы на дом, но и зарплаты нескольким помощникам.
Кроме того, Серов владеет тремя квартирами в столице. Известно, что за участие в ток-шоу звезде платят от 200 до 400 тысяч рублей – это сравнительно скромная сумма, некоторые участники получают миллион.
Слухи о романе с Ириной Алферовой
Александр Серов и Ирина Алферова в клипе "Ты меня любишь". Фото: скрин клипа
О личной жизни харизматичного певца, по которому вздыхали все девушки Советского Союза, ходило множество слухов. Поговаривали о его романе с одной из первых красавиц страны – актрисой Ириной Алферовой, снявшейся в его клипе «Ты меня любишь».
Они очень гармонично смотрелись на экране – высокий, статный брюнет Серов (его рост – 175 см при весе 80 кг) и нежная, хрупкая Ирина Алферова. Впрочем, оба отрицали слухи, хотя Серов признавался: он буквально боготворил Алферову за ее неземную красоту и талант.
Юная жена
Александр Серов и Елена Стебенева. Фото: соцсети
Официально Александр был женат лишь однажды – на Елене Стебеневой. Они познакомились, когда Серову понадобилась девушка-спортсменка для участия в съемках клипа.
Елена была мастером спорта по гимнастике. Их сотрудничество вскоре переросло в нежные отношения, несмотря на большую разницу в возрасте – 23 года. Они поженились, у них родилась дочь Мишель.
Дочь и внуки
Александр Серов и его дочь Мишель. Фото: соцсети
Неудивительно, что девочка с детства полюбила музыку. Окончив школу, она стала студенткой МГИМО, но о музыке не забывала – брала уроки вокала у знаменитой певицы Тамары Синявской Мишель замужем за бизнесменом Романом Жуковым, у нее двое детей – дочь и сын, Миа и Макар. А вот ее родители, прожив вместе около двадцати лет, расстались в 2010 году.
Одиночество
После развода Александр Серов долгое время вел одинокую жизнь. Его харизма с возрастом никуда не делась – он по-прежнему вызывал сильные чувства в женщинах. Певцу приписывали романы с молодыми певицами и актрисами, поговаривали о том, что он встречается с исполнительницей Елизаветой Семичастной. Сам он, впрочем, повторял, что одинок и не хочет никаких отношений.
Внебрачные дети
Кристин Тилер, внебрачная дочь Александра Серова. Фото: скрин передачи "На самом деле"
Но в 2011 году внезапно выяснилось, что у певца имеется внебрачная дочь. Во всяком случае, так заявила журналистка Надежда Тилер. Женщина приехала из Германии, чтобы на всю страну рассказать о том, что еще в 90-х родила от Серова дочь и назвала ее Кристин. Надежда выступала в ток-шоу, требуя огромной компенсации от артиста – 100 миллионов рублей.
Но Серов не собирался признавать отцовство. Эта история длилась несколько лет. Наконец, в 2018 году состоялась встреча Александра Серова и Надежды Тилер в эфире программы «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым. Были обнародованы результаты теста ДНК. Оказалось, что Кристин – действительно дочь певца. Кристин и Александр Николаевич впервые встретились на глазах у всей страны, под прицелом видеокамер.
А вскоре поклонников Серова ждал новый сюрприз. В программе «Секрет на миллион» артист признался ведущей Лере Кудрявцевой, что у него есть еще один внебрачный ребенок. Оказывается, в свое время он встречался с поэтессой Валентиной Аришиной, она родила дочь Алису, но ни на что не претендовала, воспитывала девочку самостоятельно.
Дуэт с дочерью
Александр Серов и его дочь Мишель. Фото: соцсети
Александр Серов продолжает заниматься творчеством. В 2020 году из-за пандемии его доходы, как и у других артистов, значительно упали. Однако он не стал распускать свою команду музыкантов, хотя ему пришлось продать часть своей коллекции автомобилей. Но вскоре ситуация наладилась. В 2021-м вышла новая песня в исполнении Серова – «Талисман».
Он принял участие в шоу «Дуэты» - это был смелый эксперимент, потому что ему не было известно, с кем он будет петь, и в момент исполнения участники друг друга не видели. Серов очень удивился, когда узнал, что пел с собственной дочерью Мишель.
В том же 2021-м Александр Николаевич перенес коронавирус, причем в достаточно тяжелой форме – врачи диагностировали 75% поражение легких. Но артиста вовремя доставили в больницу, и он поправился.
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«Я потерял голову…»
А совсем недавно 72-летний певец признался, что вновь влюблен. По его словам, девушка намного моложе его, благодаря ей он смог избавиться от депрессии и теперь для него началась новая жизнь. «Потерял голову от этого человека… Я попал, и попал очень серьезно», - признавался певец. Кто же она, эта таинственная подруга секс-символа 90-х? Возможно, скоро поклонники узнают ее имя. А пока остается лишь строить предположения.