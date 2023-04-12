«Береги девчонок, Валюша»: история любви Юрия Гагарина и его Валентины

Они встретились на танцевальном вечере в Оренбурге, где Гагарин учился в летном училище. Молодой курсант Юра, едва увидев черноглазую красивую девушку в скромном голубом платье, влюбился сразу и на всю жизнь. А вот юная телеграфистка Валя поначалу даже не поняла, нравится ей парень или нет: она очень смущалась, но на вальс с ним все же согласилась.

Прощаясь, Гагарин не растерялся: предложил встретиться в следующее воскресенье и покататься на лыжах. Отказать ему девушка не смогла: ее очаровала искренняя улыбка парня. За красавицей Валей ухаживали многие, но именно Юра тронул ее сердце.

Ведь у них оказалось так много общего: оба любили читать и ходить в театр, оба не упускали случая покататься на коньках… Скоро Валентина познакомила Гагарина со своими родителями, и он им очень понравился.

Год в разлуке

Пришлось им пройти и испытание разлукой – причем не один раз. Сначала курс Гагарина отправили на уборку картошки – и он тосковал и страдал без любимой. Потом он уехал к родителям в отпуск – и там мог говорить только о Вале, рассказывал о девушке своей маме. Они поженились, как только он получил офицерское звание.

И почти сразу вновь пришлось расстаться: руководство отправляло Гагарина на Север – испытывать новые самолеты. Валя огорчилась, а потом узнала, что муж сам просился именно туда. Юрий объяснил удивленной молодой жене: он хочет быть там, где труднее всего! Ехать вместе они не могли: Вале нужно было закончить медучилище. Так что пришлось расстаться на целый год. Зато потом она отправилась к месту службы мужа уже дипломированным фельдшером.

Идеальная жена

