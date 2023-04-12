«Береги девчонок, Валюша»: история любви Юрия Гагарина и его Валентины

Оставшись молодой вдовой с двумя детьми на руках, Валентина то и дело перечитывала прощальное письмо Гагарина. Он просил ее не слишком горевать и устроить личную жизнь…
Танцы, лыжи и театр
Юрий Гагарин с женой и дочкой. Фото: Global Look Press
Они встретились на танцевальном вечере в Оренбурге, где Гагарин учился в летном училище. Молодой курсант Юра, едва увидев черноглазую красивую девушку в скромном голубом платье, влюбился сразу и на всю жизнь. А вот юная телеграфистка Валя поначалу даже не поняла, нравится ей парень или нет: она очень смущалась, но на вальс с ним все же согласилась.
Прощаясь, Гагарин не растерялся: предложил встретиться в следующее воскресенье и покататься на лыжах. Отказать ему девушка не смогла: ее очаровала искренняя улыбка парня. За красавицей Валей ухаживали многие, но именно Юра тронул ее сердце.
Ведь у них оказалось так много общего: оба любили читать и ходить в театр, оба не упускали случая покататься на коньках… Скоро Валентина познакомила Гагарина со своими родителями, и он им очень понравился.
Год в разлуке
Пришлось им пройти и испытание разлукой – причем не один раз. Сначала курс Гагарина отправили на уборку картошки – и он тосковал и страдал без любимой. Потом он уехал к родителям в отпуск – и там мог говорить только о Вале, рассказывал о девушке своей маме. Они поженились, как только он получил офицерское звание.
И почти сразу вновь пришлось расстаться: руководство отправляло Гагарина на Север – испытывать новые самолеты. Валя огорчилась, а потом узнала, что муж сам просился именно туда. Юрий объяснил удивленной молодой жене: он хочет быть там, где труднее всего! Ехать вместе они не могли: Вале нужно было закончить медучилище. Так что пришлось расстаться на целый год. Зато потом она отправилась к месту службы мужа уже дипломированным фельдшером.
Идеальная жена
Юрий Гагарин с женой и дочкой. Фото: Global Look Press
Она оказалась идеальной женой офицера. Валю не интересовали светские приемы, дорогие украшения и развлечения. Она с удовольствием занималась домом, вила «гнездышко»: шила и вязала, вкусно готовила, наводила чистоту и уют. Ей все это нравилось!
В 1959 году в семье родилась дочь Лена, и тогда же Гагарин начал проходить подготовку для полета в Космос. Он был постоянно занят на службе – командировки, испытания, нагрузки… Но это не мешало Гагарину в каждую свободную минуту рваться домой, к жене и дочке. Он старался проводить все свободное время с ними. 7 марта 1961 года на свет появилась младшая дочь Гагариных – Галя.
Первый полет в Космос
Юрий Гагарин с женой и дочкой. Фото: Global Look Press
А спустя месяц молодой отец первым из живущих на Земле отправился в Космос. Об этом не знал никто, кроме узкого круга посвященных. Даже жене нельзя было говорить, что это на самом деле будет за командировка. Но сердце Валентины почувствовало: здесь что-то особенное… Недаром же он так грустно и нежно смотрел на нее и девочек. Недаром сказал дрогнувшим голосом: «Береги девчонок, Валюша»…
Только днем 12 апреля Валентина узнала: ее муж полетел в Космос. Об этом сообщили по радио. Гагарин предусмотрел и тот случай, если все пойдет не так, и он не вернется: он написал жене письмо, в котором просил сильно не убиваться и думать о себе, о своем счастье, а еще – растить дочек не «белоручками», воспитать их настоящими людьми. Это письмо было обнародовано только после гибели космонавта.
Всеобщий любимец
Юрий Гагарин. Фото: Global Look Press
А тогда, в 1961-м, вернувшись на Землю, Гагарин в одночасье сделался народным героем. Снова начались поездки – его хотели видеть везде, во всех уголках Советского Союза, во всех странах.
Он очень скучал и по семье, и по небу: ведь теперь его берегли, не подпускали к самолетам, чтобы не рисковать жизнью живой легенды, символа страны. Удостоверение с кратким указанием: «Пропускать везде» - открыло перед Гагариным абсолютно все двери. Он обедал с английской королевой, кинозвездами, президентами…
Горе
Юрий Гагарин с дочками. Фото: соцсети
Но ему необходимо было летать. Он не видел себя никем другим – только летчиком. Писал рапорт за рапортом. И однажды ему позволили вернуться в строй. Валя очень радовалась за мужа.
Она видела, знала: хоть ему и интересны все эти путешествия и встречи с людьми, он уже устал от славы и хочет обычной жизни, повседневности, полетов. Гагарин повеселел, каждый вечер увлеченно рассказывал жене, как прошел день. Так минуло несколько лет.
А 27 марта 1968 года стало для семьи Юрия Алексеевича и для всей страны днем траура: Гагарин погиб. Пережив первый удар горя, Валентина еще раз перечитала прощальное письмо любимого. Там говорилось: расти девочек и устраивай личное счастье. Дочек-то она вырастит, справится. А вот личная жизнь… Зачем она ей теперь? Личное счастье закончилось для нее вместе со смертью любимого и единственного.
Незаметно и тихо…
Юрий Гагарин с женой Валентиной. Фото: Global Look Press
Валентина Ивановна вырастила дочерей первого космонавта, во всем помогала им и поддерживала. О себе не думала. Продолжала общаться с друзьями Юрия Гагарина и их женами, они вместе встречали праздники, вместе отмечали скорбную годовщину гибели ее мужа.
Вдова Гагарина всю жизнь прожила в Звездном городке, в квартире с окнами на памятник погибшему мужу. Работала в Медицинском управлении. И наотрез отказывалась от встреч с журналистами, от любых интервью и разговоров о муже.
Особенно рьяно за ней принялись «охотиться» в 90-х, когда появилась мода на «жареные» факты о знаменитостях. Валентина Ивановна могла заработать огромные деньги, появившись в ток-шоу и сказав буквально пару фраз. Но – нет: ничего этого ей было не нужно, она не хотела оскорблять память любимого даже намеком на неуважение.
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Так она и прожила всю жизнь – незаметно, тихо, спокойно делая свое дело изо дня в день. Валентины Ивановны Гагариной не стало 17 марта 2020 года. Она прожила 84 года, и все это время оставалась верной погибшему мужу. Этим двоим была ведома поистине космическая любовь.