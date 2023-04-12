Из любимца публики — в изгоя: как Дмитрий Назаров стал звездой «Кухни», оскандалился со стихами и покинул страну

Актер театра и кино Дмитрий Назаров весной 2023 года покинул страну вместе с женой Ольгой Васильевой. До этого момента он был среди любимчиков у зрителей. Его шеф-повара в комедийном сериале «Кухня» миллионы россиян просто обожали. В каких еще фильмах снялся Назаров и как он превратился из любимчика в изгоя — читайте далее.
Детство и начало карьеры
Актер театра и кино Дмитрий Назаров родился в Рузе Московской области 4 июля 1957 года. Его отец Юрий Федорович был электриком, пел в любительском хоре, мать Маргарита Ивановна врач-гинеколог, окончила училище им. Гнесиных и имела купеческие корни.
Дмитрий с детства демонстрировал тягу к творчеству: читал стихи, участвовал в школьных самодеятельных выступлениях. Также он занимался самбо, играл в КВН и решил сделать выступления на сцене частью своей карьеры. Поступать Назаров отправился в театральный вуз, но не прошел по конкурсу. Тогда он решил попробовать себя в различных профессиях: работал мебельщиком, пекарем на хлебозаводе.
Карьера в театре
В театральный вуз Назаров все-таки поступил — в 1980 году он окончил Высшее театральное училище им. М.Щепкина, курс Виктора Коршунова. И вошел в труппу Малого театра, в котором проработал 15 лет, но который покинул из-за конфликта с руководством.
Дмитрий Назаров в телеспектакле «Умные вещи». Кадр из картины
После ухода из театра сотрудничал с драмтеатром «Сфера» и Театром Российской армии, где за роль в пьесе «На дне» получил награду «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучшая мужская роль».
Дмитрий Назаров в пьесе «Танец альбатроса». Фото: Global Look Press
В 2003 году актер устроился работать в МХТ им. А.Чехова, куда его позвал Олег Табаков. На этой сцене Назаров сыграл во множестве постановок: «Мещане», «Сияющий город», «Амадей», «Танец альбатроса», «Свидетель обвинения», «Дворянское гнездо», «Дуэль», «Мастер и Маргарита», «Дядя Ваня». За роль Несчастливцева актер был удостоен премии «Чайка». Весной 2023 года покинул труппу театра в связи с отъездом из страны.
Дмитрий Назаров в проекте «Сказки с оркестром». Фото: соцсети
С 2008 года и до своего отъезда из страны актер сотрудничал с Московской филармонией в проекте «Сказки с оркестром», где исполнял литературно-музыкальные композиции и выступал с сольными программами как чтец.
Кинокарьера
Дмитрий Назаров много снимался в кино. В его фильмографии — более 40 фильмов и сериалов. Дебютной стала роль музыканта в телеспектакле «Умные вещи», следом снялся в трехсерийном фильме «Берег его жизни» в 1984 года. Затем появился на экране лишь в 1991 году — в картине «Цензуру к памяти не допускаю».
Дмитрий Назаров в фильме «Цензуру к памяти не допускаю». Кадр из фильма
В 90-е предложений в кино было немного, поэтому он не отказывался от озвучания. Его голосом в те годы говорили многие мультперсонажи как зарубежной, так и отечественной анимации: «Утиные истории», «Чип и Дейл спешат на помощь», «Скажи, Юпитер!», «Куплю привидение», «Три связки соломы», «Чокнутый».
Дмитрий Назаров в сериале «Гражданин начальник». Кадр из сериала
В начале 2000-х высокорослый Назаров (его рост 196 см, вес 115 кг) стал сниматься активнее — предложения поступали регулярно как в сериалах, так и в полнометражных лентах. Сериалы «Гражданин начальник», «Каменская-3», «Закон», «Время — деньги», «Вокзал», «Марш Турецкого – 3. Новое назначение», «Вызов», «Штрафбат» — в этих и многих других сериалах первого десятилетия нового века можно увидеть Назарова.
Дмитрий Назаров в сериале «Ельцин. Три дня в августе». Кадр из сериала
В 2011 году Назаров сыграл Бориса Ельцина в драме «Ельцин. Три дня в августе» режиссера Александра Мохова. В следующем году на экраны вышел первый сезон сериала «Кухня» с Назаровым в роли шеф-повара Виктора Петровича Баринова. И эта роль принесла актеру поистине всенародную любовь. В комедии также снялись Дмитрий Нагиев, Виктор Хориняк, Марина Могилевская и другие звезды.
Дмитрий Назаров в сериале «Кухня». Кадр из сериала
Сериал полюбился зрителям настолько, что было снято несколько сезонов. Он выходил на СТС до 2016 года, затем историю продолжили в двух полнометражных фильмах — в 2014-м «Кухня в Париже», в 2017-м — «Кухня. Последняя битва». Хоть и говорил после этого актер, что комедия ему приелась, но не отказался в 2019 году сняться в продолжении сериала — «Кухня. Война за отель», который продолжился в 2020 году.
Дмитрий Назаров в сериале «Кухня. Война за отель». Кадр из сериала
Между съемками в «Кухне» Назаров успел появиться в таких фильмах, как «Тобол» (2018), «Вратарь Галактики» (2019), «Дикая лига» (2019).
Был главным Дедом Морозом и телеведущим
Актеру в 90-е предложили необычную роль — стать главным Дедом Морозом в Великом Устюге. Назаров хотел отказаться, поскольку долго сомневался, ведь это сказочный персонаж из языческих верований, но Патриарх его благословил на это.
Дмитрий Назаров в образе Деда Мороза. Фото: Global Look Press
С 2002 по 2008 годы актер вел телешоу «Кулинарный поединок» на НТВ. Проект возобновился в эфире с небольшими изменениями в правилах для участников в 2015 году, и Назаров вновь стал его ведущим.
На телеканале «ТВ Центр» Назарову в 2009 году доверили шоу «Фабрика мысли». В эфир оно выходило недолго, запомнилось зрителям соревнованиями разных изобретателей.
Еще один кулинарный проект в карьере Назарова — «Голодные игры». На шоу 2013 года участвовали звезды, они соревновались в поварском искусстве, а Дмитрий был ведущим.
Три семьи
Актер театра и кино не любит распространяться о личной жизни, известно, что он был трижды женат. Впервые он женился еще до театрального вуза, его супруга Наталья вскоре подарила ему дочь Нину, которая сама уже — дважды мама. Но очень скоро Дмитрий оставил семью, увлекшись другой.
Вторая жена — Наталья Красноярская, режиссер Большого театра, — была старше Дмитрия на 9 лет. Они прожили в гражданском браке более 10 лет.
Мария Порошина. Фото: Global Look Press
Дочь Красногорской от предыдущих отношений и падчерица Назарова Мария Порошина стала актрисой. Но Дмитрий Юрьевич оставил супругу, увлекшись другой женщиной, когда устроился на работу в Театр Армии.
Дмитрий Назаров и Ольга Васильева. Фото: Global Look Press
На новом месте работы Назаров встретил Ольгу Васильеву, служившую в этом театре уже давно. Она к тому моменту разошлась с актером Игорем Ветровым, от которого воспитывала сына Арсения 1991 года рождения. Мальчик стал называть Назарова отцом. В 1999 году у Васильевой и Назарова родилась дочь Арина, которая пошла по родительским стопам и стала актрисой. Сейчас служит в Театре им. Маяковского.
Дмитрий Назаров с женой Ольгой Васильевой и дочерью Ариной. Фото: Борис Кудрявов / КП
Назаров в эмиграции
Актер в свободное от основной работы время пишет стихи, с которыми выступает в соцсетях и на YouTube. После февраля 2022 года он отметился несколькими произведениями, в которых осудил происходящее. В 2023 году он вместе с женой Ольгой Васильевой уехал во Францию и уже не вернулся в Россию. Пара подала в МХТ заявления на увольнение по собственному желанию.