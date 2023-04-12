Из любимца публики — в изгоя: как Дмитрий Назаров стал звездой «Кухни», оскандалился со стихами и покинул страну

Актер театра и кино Дмитрий Назаров весной 2023 года покинул страну вместе с женой Ольгой Васильевой. До этого момента он был среди любимчиков у зрителей. Его шеф-повара в комедийном сериале «Кухня» миллионы россиян просто обожали. В каких еще фильмах снялся Назаров и как он превратился из любимчика в изгоя — читайте далее.

Детство и начало карьеры

Актер театра и кино Дмитрий Назаров родился в Рузе Московской области 4 июля 1957 года. Его отец Юрий Федорович был электриком, пел в любительском хоре, мать Маргарита Ивановна врач-гинеколог, окончила училище им. Гнесиных и имела купеческие корни.

Дмитрий с детства демонстрировал тягу к творчеству: читал стихи, участвовал в школьных самодеятельных выступлениях. Также он занимался самбо, играл в КВН и решил сделать выступления на сцене частью своей карьеры. Поступать Назаров отправился в театральный вуз, но не прошел по конкурсу. Тогда он решил попробовать себя в различных профессиях: работал мебельщиком, пекарем на хлебозаводе.

Карьера в театре

В театральный вуз Назаров все-таки поступил — в 1980 году он окончил Высшее театральное училище им. М.Щепкина, курс Виктора Коршунова. И вошел в труппу Малого театра, в котором проработал 15 лет, но который покинул из-за конфликта с руководством.