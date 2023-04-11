Любимые мужчины Ирины Розановой: как звезда «Интердевочки» осталась одинокой и почему об этом не жалеет

Как и ее героини, Ирина Розанова — сильная, самодостаточная и яркая женщина. И любила она так же — сильно, ярко и «наотмашь». Ее браки были переполнены эмоциями, бурными выяснениями отношений… А однажды она влюбилась в самого Алена Делона.
Выросла за кулисами, но в театре играть не захотела
Ирина Розанова в детстве. Фото: соцсети
Ирина Розанова родилась 22 июля 1961 года в Пензе. Правда, вскоре семья переехала в Рязань — там и прошло детство и юность будущей актрисы. Можно смело сказать, что она выросла за кулисами: и мама, и отец были актерами драматического театра. И сама Ира уже с пяти лет выходила на сцену.
Ирина Розанова в юности, с отцом и братом. Фото: соцсети
Только вот первая попытка поступить в театральный вуз окончилась неудачей: ее не просто не приняли, а посоветовали выбрать другую профессию. Однако упорная девушка не сдавалась. На следующий год она все же стала студенткой ГИТИСа.
Учиться было нелегко, ее часто ругали преподаватели, но в такие моменты Ирина, сжав зубы, склонялась над столом и писала в тетради: «Я буду актрисой» — много раз подряд. И она стала актрисой. Поработав в разных театрах, Розанова решила ограничиться антрепризой и уделять основное время кино — к тому времени у нее уже был опыт съемок.
«Таких женщин не должны увозить из страны!»
Ирина Розанова в юности. Фото: соцсети
Впервые Ирина попала на экран в 24 года — сыграла второстепенную роль в фильме «Подружка моя». Потом была картина «Алый камень», но по-настоящему она прославилась, сыграв проститутку по имени Сима Гулливер в драме Петра Тодоровского «Интердевочка».
Ирина Розанова в роли Симки Гулливер. Фото: кадр из фильма «Интердевочка»
Режиссер был впечатлен высокой, статной актрисой с роскошными формами. А самой Ирине очень хотелось сыграть главную роль — валютную проститутку Таню Зайцеву, вышедшую замуж за иностранца. Но Тодоровский наотрез отказался: «Если зрители увидят, что таких роскошных женщин увозят из страны, они мне этого не простят!» В результате Таню сыграла Елена Яковлева. Зато Сима Гулливер в исполнении Розановой притягивала восторженные взгляды множества мужчин — от нее невозможно было отвести взгляд.
Михалков, Рязанов, Говорухин…
Ирина Розанова в фильме «Анкор, еще анкор!». Фото: кадр из фильма
Не менее яркой получилась у нее роль медсестры Любы Антиповой в фильме «Анкор, еще анкор!» Никиты Михалкова. С большим успехом прошел сериал «Петербургские тайны», в котором Розанова сыграла баронессу, ставшую впоследствии прислугой. Снималась она и у Эльдара Рязанова — в комедии «Старые клячи».
Ирина Розанова в сериале «Петербургские тайны». Фото: кадр из сериала
Ирине были интересны роли второго плана, и она никогда от них не отказывалась. В фильме Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок» она сыграла маму Кати — разбитную вульгарную особу с сигаретой в зубах.
«У меня был только один съемочный день. Но я не могла отказаться от такого интересного персонажа, где можно за одну секунду рассказать о судьбе маленького человека», — вспоминала потом актриса.
Ирина Розанова в фильме «Ворошиловский стрелок». Фото: кадр из фильма
Большой резонанс вызвал сериал «Фурцева. Легенда о Екатерине», в котором Ирина Розанова исполнила главную роль. Среди множества интересных киноработ можно выделить еще один сериал — «Челночницы»: в нем Ирине досталась роль «железной леди», держащей в кулаке бандитов. Всего же актриса сыграла в десятках фильмов и сериалов, и даже самые маленькие ее роли запомнились зрителям.
Студенческий брак
Если о своем творчестве Розанова говорит охотно, то тема личной жизни — это для нее табу. Может быть, потому что все ее браки заканчивались разводом. В первый раз она вышла замуж еще студенткой — за молодого режиссера Евгения Каменьковича. Молодые жили в общежитии, пытались строить семейную жизнь, но скоро Ирина поняла: у нее не получается совмещать роли студентки ГИТИСа и жены. Начались ссоры, скандалы… И спустя два года они расстались. В следующий раз сердце Розановой дрогнуло при встрече с режиссером Дмитрием Месхиевым. Это был гражданский брак, но он тоже продлился недолго.
Выкидыш
Шло время, Ирина взрослела и однажды повстречалась с продюсером и бизнесменом Тимуром Вайнштейном. Казалось, их совместная жизнь наполнена радостью и счастьем — в тот период Розанова буквально светилась, с ее лица не сходила улыбка. Но потом произошло несчастье: она забеременела, но ребенка сохранить не удалось. Отношения с Тимуром разладились, последовало расставание.
Развелись — и поселились по соседству
Ирина Розанова и Григорий Беленький. Фото: соцсети
С оператором Григорием Беленьким актриса познакомилась, снимаясь в фильме «Дети понедельника». Очень быстро они поняли, что хотят быть вместе, и, приняв решение, поехали в ЗАГС и расписались. Отпраздновали это событие на даче Эльдара Рязанова, пригласив друзей. Но страсть через какое-то время ушла, а вместо нее ничего не осталось — кроме, пожалуй, взаимного уважения. Расставшись, Розанова и Беленький остались друзьями. Они даже поселились по соседству, чтобы продолжать видеться и общаться.
Гражданский брак
Какое-то время актриса оставалась одна. А потом встретила человека, который стал ее гражданским мужем, режиссера Бахтиера Худойназарова. Предложение Бахтиера пожениться официально Ирина Юрьевна не приняла: с нее было достаточно походов в ЗАГС. Брак с Бахтиером получился бурным — с кипящими страстями, ссорами и примирениями. А когда и эта семья распалась, Ирина решила больше не экспериментировать с чувствами и жить одной. После выкидыша врачи ей сказали, что детей у нее больше не будет, и актриса смирилась с этой мыслью.
Влюбленность в Алена Делона
Ирина Розанова и Ален Делон. Фото: кадр из фильма «С Новым годом, мамы!»
Яркой эффектной актрисе приписывали романы с Александром Абдуловым, Арменом Джигарханяном, Александром Калягиным… И даже с Аленом Делоном! С красавцем-французом она снималась в киноальманахе «С Новым годом, мамы!», и поговаривали, что Розанова была всерьез влюблена в обаятельного актера. Впрочем, сама Розанова на вопросы о поклонниках только загадочно улыбалась, никак их не комментируя. Актриса в свои почти 62 года прекрасно выглядит, при росте 180 см ей удается сохранять вес 75 кг — она добилась этого сама, без диетологов, выработав для себя режим питания и нагрузок.
«Я зарабатываю деньги, и мне не стыдно»
Ирина Розанова в сериале «Челночницы». Фото: кадр из сериала
Свои заработки Ирина Розанова не афиширует, но очевидно, что актриса не бедствует.
«Я родилась в театре и не хочу там умереть. Мне не нравится каждый день выходить на сцену. Что касается кино — это лучше. Я зарабатываю деньги, и мне не стыдно. У меня работа такая. При этом отказываюсь от ролей очень часто», — признавалась Ирина Юрьевна в одном из интервью.
Роль серийной убийцы и партнерство с Павлом Прилучным
Ирина Розанова и Павел Прилучный. Фото: кадр из сериала «Предпоследняя инстанция»
Ирина Розанова остается популярной и востребованной актрисой. В числе недавних проектов с ее участием — сериал «Самка богомола», в котором ей досталась роль серийной убийцы. Еще одну главную роль Ирина Юрьевна исполнила в сериале «Предпоследняя инстанция», ее партнером стал Павел Прилучный.
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Снялась она и в проекте «Гром: Трудное детство», а сейчас знаменитость занята в продолжении «Предпоследней инстанции» и второй части фильма «Сергий против нечисти: Шабаш». Ирина Розанова не любит, когда ей сочувствуют по поводу одиночества. Сама она не считает это несчастьем, для комфортной жизни ей нужны свобода и личное пространство. Главное для нее — быть актрисой. И это ей удается с блеском.