Любимые мужчины Ирины Розановой: как звезда «Интердевочки» осталась одинокой и почему об этом не жалеет

Большой резонанс вызвал сериал «Фурцева. Легенда о Екатерине», в котором Ирина Розанова исполнила главную роль. Среди множества интересных киноработ можно выделить еще один сериал — «Челночницы»: в нем Ирине досталась роль «железной леди», держащей в кулаке бандитов. Всего же актриса сыграла в десятках фильмов и сериалов, и даже самые маленькие ее роли запомнились зрителям.

Студенческий брак

Если о своем творчестве Розанова говорит охотно, то тема личной жизни — это для нее табу. Может быть, потому что все ее браки заканчивались разводом. В первый раз она вышла замуж еще студенткой — за молодого режиссера Евгения Каменьковича. Молодые жили в общежитии, пытались строить семейную жизнь, но скоро Ирина поняла: у нее не получается совмещать роли студентки ГИТИСа и жены. Начались ссоры, скандалы… И спустя два года они расстались. В следующий раз сердце Розановой дрогнуло при встрече с режиссером Дмитрием Месхиевым. Это был гражданский брак, но он тоже продлился недолго.

Выкидыш

Шло время, Ирина взрослела и однажды повстречалась с продюсером и бизнесменом Тимуром Вайнштейном. Казалось, их совместная жизнь наполнена радостью и счастьем — в тот период Розанова буквально светилась, с ее лица не сходила улыбка. Но потом произошло несчастье: она забеременела, но ребенка сохранить не удалось. Отношения с Тимуром разладились, последовало расставание.

Развелись — и поселились по соседству