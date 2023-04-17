Чье теперь «имя любимое» ее: как певица Надя Дорофеева шла к популярности, закрутила роман с другом мужа и почему ее путают с Региной Тодоренко

Пройдя Интернет-отбор и очное прослушивание, певица вошла в состав дуэта «Время и Стекло». Ее партнером стал Алексей Завгородний. Так на свет появились ДоДо и Позитив.

Первые же песни быстро попали в десятку лидеров музыкальных чартов России и Украины. В 2014 году вышел премьерный альбом дуэта «Время и Стекло».

Песня «Имя 505» из их следующего альбома сразу же стала мегапопулярной. А клип только за одну неделю набрал несколько десятков миллионов просмотров на YouTube.

Буквально за пару лет группа «Время и Стекло» становится одной из самых популярных на Украине и в России, ежегодно собирая урожай призов престижных музыкальный премий таких как «Золотой граммофон», «Песня года - 2014», «Высшая лига» и «Премия RU.TV».

Просуществовав десять лет, группа распалась. Случилось это в 2020-м году, к этому времени каждый из вокалистов готов был строить сольную карьеру.

Уже через год Надя Дорофеева выпустила две новых песни, которые получили хорошие отклики, открыла свой блог на YouTube. Сейчас на этом видеохостинге у нее уже более миллиона подписчиков.

Соревновательный азарт

Детская привычка Нади Дороховой собирать призы не прошла даром. Она частый и любимый участник всевозможных телевизионных конкурсов. Несколько раз Надя Дорохова становилась финалисткой проектов, подобных шоу «Голос». Набравшись опыта, она уже выступала в таких шоу в качестве наставницы.

Зита и Гита — Надя и Регина

Поклонники давно заметили сходство певицы Нади Дорофеевой и телеведущей Регины Тодоренко. Помимо яркой внешности, знаменитостей объединяет любовь к вокалу.