Чье теперь «имя любимое» ее: как певица Надя Дорофеева шла к популярности, закрутила роман с другом мужа и почему ее путают с Региной Тодоренко

Надя Дорофеева – популярная певица, прославившаяся в составе дуэта «Время и Стекло», под псевдонимом ДоДо. Путь Нади Дорофеевой в шоу-бизнесе начинался с творческих конкурсов, на одном из которых талантливую девушку заметил известный продюсер.
Призовые места
Надя Дорофеева родилась в Симферополе 21 апреля 1990 года. В семье военного и врача-стоматолога она стала вторым ребенком. Брат Максим старше певицы на шесть лет.
Надя Дорофеева в детстве. Фото: соцсети
Артистические способности Нади Дорофеевой невозможно было не заметить. Она все время что-то напевала и пританцовывала, с удовольствием выступала на семейных праздниках. Внимательные родители не игнорировали таланты дочери. Надя Дорохова с ранних лет училась пению и танцам.
Особенно поддерживал подрастающую в семье звезду отец-военный. Он сопровождал дочь на все детские конкурсы. А мама ждала артистку домой и баловала ее любимым блюдом - пюре с куриной котлетой.
Надя Дорофеева - школьница. Фото: соцсети
Когда Наде Дорофеевой было 12 лет, она заняла первое место в вокальном конкурсе «Южный экспресс». В этом же году стала победительницей чемпионата Крыма по бальным танцам.
Дальше больше — последовала череда побед в престижных международных состязаниях: в Венгрии и Болгарии. А наградой за победу в «Черноморских играх» стали гастроли по Великобритании вместе с делегацией таких же талантливых и одаренных детей.
Музыкальное образование артистка продолжила в России, где получила диплом вокалистки.
ДоДо и Позитив
Первым музыкальным коллективом, в который пригласили Надю Дорофееву, стала группа «М.Ч.С.» Девичье трио успело выпустить только один альбом. Проект просуществовал всего два года.
Надя Дорофеева не унывала и отправилась на новые кастинги.
Алексей Завгородний и Надя Дорофеева – дуэт «Время и Стекло». Фото: Global Look Press
Пройдя Интернет-отбор и очное прослушивание, певица вошла в состав дуэта «Время и Стекло». Ее партнером стал Алексей Завгородний. Так на свет появились ДоДо и Позитив.
Первые же песни быстро попали в десятку лидеров музыкальных чартов России и Украины. В 2014 году вышел премьерный альбом дуэта «Время и Стекло».
Песня «Имя 505» из их следующего альбома сразу же стала мегапопулярной. А клип только за одну неделю набрал несколько десятков миллионов просмотров на YouTube.
Буквально за пару лет группа «Время и Стекло» становится одной из самых популярных на Украине и в России, ежегодно собирая урожай призов престижных музыкальный премий таких как «Золотой граммофон», «Песня года - 2014», «Высшая лига» и «Премия RU.TV».
Просуществовав десять лет, группа распалась. Случилось это в 2020-м году, к этому времени каждый из вокалистов готов был строить сольную карьеру.
Уже через год Надя Дорофеева выпустила две новых песни, которые получили хорошие отклики, открыла свой блог на YouTube. Сейчас на этом видеохостинге у нее уже более миллиона подписчиков.
Соревновательный азарт
Детская привычка Нади Дороховой собирать призы не прошла даром. Она частый и любимый участник всевозможных телевизионных конкурсов. Несколько раз Надя Дорохова становилась финалисткой проектов, подобных шоу «Голос». Набравшись опыта, она уже выступала в таких шоу в качестве наставницы.
Зита и Гита — Надя и Регина
Поклонники давно заметили сходство певицы Нади Дорофеевой и телеведущей Регины Тодоренко. Помимо яркой внешности, знаменитостей объединяет любовь к вокалу.
Регина Тодоренко и Надя Дорофеева. Фото: соцсети
Экс-ведущая программы «Орел и решка» Регина Тодоренко тоже участвовала проекте «Голос». Звезды в курсе своей схожести и даже как-то сделали совместный снимок, который подписали в соцсети «Зита и Гита». Но, к разочарованию любителей семейных тайн, кровными узами Надя Дорофеева и Регина Тодоренко не связаны.
Пикантные фото и татуировки
У Нади Дорофеевой модельная внешность. Звезда не стесняется показывать своем тело. При росте 170 сантиметров, Надя Дорохова весит 50 килограммов. В своем микроблоге она часто публикует пикантные фото. Певица снималась для изданий «Плейбой» и XXL.
Ее часто подозревают в том, что она делала пластические операции. Однако, это не так. Знаменитость утверждает, что свою форму поддерживает физическими упражнениями, массажем и правильным уходом за кожей.
Надя Дорофеева - страстная поклонница татуировок. Раньше звезда была против изображений на теле, но стоило сделать одну, и уже у нее их больше десяти.
«Давай забудем все и убежим от всех»
Избранником певицы стал человек тоже связанный с творческой профессией. Надя Дорофеева долгое время была в отношениях с телеведущим Владимиром Дантесом.
Надя Дорофеева и ее бывший муж Владимир Дантес. Фото: соцсети
Пара целых два года скрывала свои отношения от публики, а в 2015 году поженилась. Поклонники радовались за Надю Дорофееву и Владимира Дантеса, которые были невероятно красивой парой. Правда, спустя пару лет после свадьбы стали поговаривать об их размолвке.
Надя Дорофеева частично подтвердила эту информация, сказав, что какое-то время она очень сильно ревновала Владимира Дантеса, так что готова была даже расстаться. Но проблему помог решить семейный психолог.
На какое-то время их жизнь наладилась. Но весной 2022 Дорофеева и Дантес объявили о разводе. Их отношения продлились одиннадцать лет.
В одиночестве Надя Дорофеева оставалась недолго. Спустя пару месяцев после расставания с Владимиром Дантесом, вокалистку заметили в обществе ресторатора Михаила Кацурина, который был другом мужа Нади Дорофеевой. Ранее он тоже был женат, две пары часто отдыхали вместе.
Надя Дорофеева с новым избранником Михаилом Кацуриным. Фото: соцсети
Сейчас певица активно гастролирует, работает над новыми песнями и участвует в телепроекте «Голос страны» в качестве наставницы. В начале года Надя Дорофеева представила новую песню, а потом объявила конкурс на лучший перевод сингла на украинский язык.