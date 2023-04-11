Бунтарка из «Лицея»: как Лена Перова стала звездой в 15 лет, пережила гибель любимого брата и стала затворницей

Именно в составе группы «Лицей» Лена Перова стала невероятно популярна. Ей было всего пятнадцать лет, но при этом нельзя было сказать, что она делает первые шаги на сцене.

Старший брат

Артистические и музыкальные задатки Лены Перовой первым заметил брат — журналист и телеведущий Сергей Супонев. Дети росли в творческой семье, родители Лены и Сергея были музыкантами. И так как оба были занятыми людьми — гастроли, репетиции, — воспитанием Лены Перовой, родившейся 24 июня 1976 года, фактически занимался брат, который был старше на 13 лет. Сергей Супонев обожал сестру и всячески опекал. Когда Лене Перовой было 10 лет, он отвел ее в музыкальную студию, преобразованную потом в Московский детский театр эстрады. Из воспитанниц которого и создали тот самый «Лицей».

В дальнейшем, правда, именно Сергей Супонев станет косвенной причиной увольнения Лены из группы.

Хотела быть лидером

В 1993 году, через два года после появления на публике в программе Юрия Николаева «Утренняя звезда», «лицеистки» выпустили первый альбом «Домашний арест», который тут же стал популярным. В 1996 году в свет вышла следующая пластинка с хитом «Осень».