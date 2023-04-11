Бунтарка из «Лицея»: как Лена Перова стала звездой в 15 лет, пережила гибель любимого брата и стала затворницей

Популярность к Лене Перовой пришла очень рано. Ей было всего 15 лет, когда песни трио «Лицей» пела вся страна. Талантливая девушка пробовала себя в разных областях шоу-бизнеса. Рассказываем, как Лене Перовой помогал знаменитый родственник, о том, как Константин Эрнст уговорил ее принять участие в «Последнем герое» и почему она сейчас не появляется на экране.
Пацанка-лицеистка
Впервые трио «Лицей» появилось в программе «Утренняя звезда» в 1991 году. Нетипичные образы девушек в белых рубашках и джинсах запомнились и полюбились многим. Особенно на фоне яркой Анастасии Макаревич, экзотичной Изольды Ишханишвили необычно смотрелась Лена Перова с ультракороткой стрижкой. Ее образ томбоя — девочки-пацанки — нашел своих поклонников и надолго стал неотъемлемой частью ее имиджа.
Лена Перова (крайняя справа) с Анастасией Макаревич и Изольдой Ишханишвили. Фото: Global Look Press
Именно в составе группы «Лицей» Лена Перова стала невероятно популярна. Ей было всего пятнадцать лет, но при этом нельзя было сказать, что она делает первые шаги на сцене.
Старший брат
Артистические и музыкальные задатки Лены Перовой первым заметил брат — журналист и телеведущий Сергей Супонев. Дети росли в творческой семье, родители Лены и Сергея были музыкантами. И так как оба были занятыми людьми — гастроли, репетиции, — воспитанием Лены Перовой, родившейся 24 июня 1976 года, фактически занимался брат, который был старше на 13 лет. Сергей Супонев обожал сестру и всячески опекал. Когда Лене Перовой было 10 лет, он отвел ее в музыкальную студию, преобразованную потом в Московский детский театр эстрады. Из воспитанниц которого и создали тот самый «Лицей».
В дальнейшем, правда, именно Сергей Супонев станет косвенной причиной увольнения Лены из группы.
Хотела быть лидером
В 1993 году, через два года после появления на публике в программе Юрия Николаева «Утренняя звезда», «лицеистки» выпустили первый альбом «Домашний арест», который тут же стал популярным. В 1996 году в свет вышла следующая пластинка с хитом «Осень».
Лена Перова на Премии МУЗ-ТВ. Фото: Global Look Press
В составе группы Лена Перова получила свои первые музыкальные награды «Серебряный микрофон», «Золотой граммофон» и первые внушительные суммы за гастроли. Гонорары артистка потратила на дальнейшее учебу — у Лены Перовой два диплома о высшем образовании.
В «Лицее» Лена Перова выступала шесть лет — с 1991 по 1997 год. Хоть девичье трио и было мегапопулярным, но певицу многое не устраивало. Ей не нравилось то положение, которое она занимала. По сути, проект создавался под Настю Макаревич, ведь продюсером был ее приемный отец Алексей Макаревич. А Лена Перова с задатками лидера чувствовала себя некомфортно в роли девочки на подпевках.
В 1997 году Сергей Супонев продюсировал программу «Щас спою». В соведущие он пригласил сестру. Лена Перова согласилась и тем самым нарушила контракт с группой «Лицей», по условиям которого участницы трио не могли работать где-то еще на стороне. Бунтарку тут же уволили.
После расставания с «Лицеем» Лена Перова пыталась строить сольную карьеру, пробовала свои силы на телевидении и стала очень успешной телеведущей.
Сначала Лена Перова присоединилась к группе «А-мега», сотрудничество с которой запомнилось поклонникам певицы хитом «Ноги». В составе этого музыкального коллектива Лена Перова пробыла всего два года. После ухода из «А-мега» Лена Перова записала несколько сольных альбомов.
Карьера на телевидении
В 2004 году стартовал самый большой в жизни Лены Перовой ТВ-проект, за который она получила престижную награду, став лауреатом премии «ТЭФИ-2008» в категории «Лица» в номинации «Ведущий ток-шоу».
Лена Перова с Леонидом Якубовичем и Левоном Оганезовым на «ТЭФИ-2008». Фото: Global Look Press
Лена Перова стала соведущей в программе «Жизнь прекрасна» вместе с министром культуры Михаилом Швыдким. Ток-шоу просуществовало до 2010 года.
Лена Перова с Михаилом Швыдким на шоу «Жизнь прекрасна». Фото: кадр программы «Жизнь прекрасна», 2006 год
В 2011 году Лена Перова вела передачу «Девчата» вместе с актрисой Марией Голуб и Туттой Ларсен. Через два года она участвовала в проекте «Голос» на Первом канале. Затем Лена Перова получила должность главного редактора дирекции музыкальных программ Первого канала, в которой, правда, продержалась всего год. С 2013 по 2015 год Перова была ведущей утренней программы «Утро Москвы» на радио «Сити FM», а с 2016 по 2017 вела программу «Родом из детства» на «Детском радио».
Лена Перова в качестве гостя появлялась в телевизионных передачах — то посвященных ее брату Сергею Супоневу, то группе «Лицей».
Гибель брата и самоубийство племянника
В декабре 2001 года трагически погиб брат Лены Перовой, Сергей Супонев. Он разбился, катаясь на снегоходе. Не справился с управлением. Супоневу было всего 38 лет. Лене Перовой первой сообщили о смерти старшего брата. Его гибель стала для нее страшным ударом, повлиявшим на всю дальнейшую жизнь Лены Перовой. Именно в этот тяжелый для семьи период начались ее отношения с алкоголем и запрещенными веществами.
Лена Перова с братом Сергеем Супоневым. Фото: соцсети
Лену Перову несколько раз останавливали сотрудники полиции за вождение машины в нетрезвом состоянии.
В 2013 году Лена Перова врезалась на полном ходу в стоявшую на обочине машину. В крови знаменитости обнаружили алкоголь. В итоге Лену Перову лишили водительских прав, но через год снова поймали пьяной за рулем. А на информационных порталах тогда появилась страшная новость: Перова госпитализирована в тяжелом состоянии, приняв алкоголь и препараты, с ним не совместимые.
В сентябре 2013 года в семье знаменитости случилась новая трагедия: покончил с собой сын погибшего Сергея Супонева, 28-летний Кирилл Супонев. Ему было всего 28 лет, он увлекался музыкой, работал телеведущим. Молодого человека похоронили рядом с отцом.
«Последний герой»
Особое место в жизни Лены Перовой занимает легендарное реалити-шоу Первого канала «Последний герой». Впервые ее пригласили участвовать в нем через год после гибели брата, в 2002 году.
Ольга Орлова и Лена Перова в «Последнем герое». Фото: кадр программы «Последний герой», 2002 год
В следующий раз певица вернулась в проект в 2020 году, тогда он выходил уже на другом канале. Но в первом же туре Лена Перова попросила участников проголосовать против нее.
Лена Перова (на фото слева) с ведущей «Последнего героя» Яной Трояновой. Фото: кадр реалити-шоу «Последний герой», 2020 год
Провожая звезду, телеведущая Яна Троянова жестко раскритиковала Лену Перову и намекнула на то, что та не в силах совладать с пагубным пристрастием, поэтому и сбежала.
«Маргоша» и «В движении»
Попробовала себя Лена Перова и в актерстве. Ее первой работой стала роль в картине Филиппа Янковского «В движении», где снимались Константин Хабенский, Федор Бондарчук и другие звезды российского кино. Появилась Лена Перова в фильме «Глянец» — с Юлией Высоцкой.
Мария Берсенева (на фото слева) и Лена Перова в сериале «Маргоша». Фото: кадр из сериала «Маргоша», 2009 год
В сериале «Маргоша» Лена Перова на протяжении трех сезонов играла одну из главных ролей — подругу Маргариты Ребровой, Аню Сомову.
Личная жизнь
Замужем Лена Перова была один раз. Ее избранником стал сын министра. Шикарную свадьбу сыграли на знаменитом французском горном курорте Куршевеле. Правда, брак просуществовал всего полтора года. Певица постоянно гастролировала. К тому же родителям мужа сильно не понравилось, что невестка вела программу «Партийная зона» с первым скандалистом на телевидении Отаром Кушанашвили.
В ответ на просьбу родственников прекратить сотрудничество, Лена Перова выбрала карьеру и развод. Больше она замуж не вышла. Дальнейшие свои отношения Лена Перова не афишировала. Известно, что детей у нее нет. Сейчас Лена Перова ведет закрытый образ жизни, не выходит в свет. В ее окружении рассказывают, что Лена занимается спортом и довольно хорошо выглядит для своих почти 47 лет.