Михей: стоял у истоков русского рэпа, прославился хитом про предательство и ушел на пике популярности

Музыкальная карьера певца Михея была яркой, но недолгой. Однако его помнят до сих пор, спустя много лет после смерти. В чем же феномен автора хита «Сука-любовь»?

Не та музыка

Будущий артист Сергей Евгеньевич Крутиков родился 11 декабря 1970 года в небольшом поселке под Донецком. Паренек рос непоседой, книжкам и учебникам предпочитал спорт. В детстве к нему в руки попал старый аккордеон, из которого мальчик с интересом извлекал звуки.

Мама отвела сына в музыкальную школу, но там Сережа проучился всего два года — больше не выдержал. Парня больше привлекали ударные инструменты, и первый его «барабаном» стал футляр от аккордеона.

После 8-го класса семья Крутиковых переехала в Ростов-на-Дону, где юноша поступил в музыкальное училище по классу ритм-секции. Но уже через пару месяцев будущий артист забросил занятия и вернулся в Донецк. Там он поступил в ПТУ и ушел в неформальную музыку, стал увлекаться хип-хопом и брейк-дансом.

Позже его приятель Вадим Падалян привел Крутикова в открывшуюся школу модных танцев, которой руководил один из «отцов» русского рэпа Влад Валов. Тот оценил хореографический талант Сергея и объединил двоих друзей в танцевальный дуэт в стиле электрик-буги «Точка замерзания». Молодая команда начала ездить на фестивали по брейк-дансу и завоевывать там призовые места. Примерно в то же время (1988 год) появился псевдоним Михей. Напарник по дуэту сказал Сергею, что после очередной стрижки тот стал похож на его деда Михея — так и закрепилось.

В начале 90-х Крутиков и Валов поступают в Высшую профсоюзную школу культуры в Ленинграде. Там у них образуется группа Bad Balance, которая изначально планировалась как танцевальная, но Михей сделал ее музыкальной. Он играл на барабанах, гитаре и клавишных, писал речитативы. Третьим музыкантом коллектива был диджей L. A. (Глеб Матвеев).