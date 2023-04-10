Михей: стоял у истоков русского рэпа, прославился хитом про предательство и ушел на пике популярности

Музыкальная карьера певца Михея была яркой, но недолгой. Однако его помнят до сих пор, спустя много лет после смерти. В чем же феномен автора хита «Сука-любовь»?
Не та музыка
Будущий артист Сергей Евгеньевич Крутиков родился 11 декабря 1970 года в небольшом поселке под Донецком. Паренек рос непоседой, книжкам и учебникам предпочитал спорт. В детстве к нему в руки попал старый аккордеон, из которого мальчик с интересом извлекал звуки.
Мама отвела сына в музыкальную школу, но там Сережа проучился всего два года — больше не выдержал. Парня больше привлекали ударные инструменты, и первый его «барабаном» стал футляр от аккордеона.
После 8-го класса семья Крутиковых переехала в Ростов-на-Дону, где юноша поступил в музыкальное училище по классу ритм-секции. Но уже через пару месяцев будущий артист забросил занятия и вернулся в Донецк. Там он поступил в ПТУ и ушел в неформальную музыку, стал увлекаться хип-хопом и брейк-дансом.
Позже его приятель Вадим Падалян привел Крутикова в открывшуюся школу модных танцев, которой руководил один из «отцов» русского рэпа Влад Валов. Тот оценил хореографический талант Сергея и объединил двоих друзей в танцевальный дуэт в стиле электрик-буги «Точка замерзания». Молодая команда начала ездить на фестивали по брейк-дансу и завоевывать там призовые места. Примерно в то же время (1988 год) появился псевдоним Михей. Напарник по дуэту сказал Сергею, что после очередной стрижки тот стал похож на его деда Михея — так и закрепилось.
В начале 90-х Крутиков и Валов поступают в Высшую профсоюзную школу культуры в Ленинграде. Там у них образуется группа Bad Balance, которая изначально планировалась как танцевальная, но Михей сделал ее музыкальной. Он играл на барабанах, гитаре и клавишных, писал речитативы. Третьим музыкантом коллектива был диджей L. A. (Глеб Матвеев).
Музыкальный успех
Группа стала довольно популярной на постсоветском пространстве. Она много гастролировала, выпускала альбомы и уже в 1993 году перебралась из Петербурга в Москву. Тур по Европе, сотрудничество с Богданом Титомиром, плеяда талантливых танцоров в составе — казалось бы, все шикарно. Но Михею больше хотелось петь, он начал писать собственные песни, которые не принимали в Bad Balance.
В 1995-м он запустил сольный проект, который позже получил название «Михей и Джуманджи». Музыкант начал экспериментировать со множеством стилей: хип-хоп, эйсид-джаз, фанк, соул и рэгги. Сначала его главный хит «Сука-любовь» содержал речитатив, но потом Михей сделал из него вокальную песню. Артист предлагал ее множеству радиостанций, но получал отказы. В 1998 году трек прозвучал в эфире «Нашего радио». Вместе с другой композицией «Мама» они быстро принесли Михею популярность, отдельную от Bad Balance. В 1999-м музыкант покинул Валова и компанию, потому так как уже не мог работать сразу на два коллектива.
Кстати, свой главный хит Крутиков посвятил бывшей девушке, которая его предала. Похожие чувства испытывали многие мужчины, возможно, поэтому он сразу полюбился публике.
«Очень многие переживали в жизни что-то подобное — предательство, расставание — и могли бы, в принципе, грубее сказать, чем я. Может быть, это еще мягко сказано… Вообще-то стихи я написал не к песне в стиле регги, а была у меня раньше рэп-композиция такая, очень жесткая. Я ее сделал чуть ли не в десяти разных интерпретациях», — рассказывал Михей журналу «МК-Бульвар» в 1999 году.
Первый и единственный альбом группы «Михей и Джуманджи» был настоящей «бомбой». А вот со вторым возникли проблемы. Музыканта накрыл творческий кризис, новые хиты все никак не появлялись, он больше занимался аранжировками и каверами уже известных песен, например, выпустил свою версию «Дороги к морю» Юрия Антонова. Фанаты ждали второй сольный альбом, но он несколько раз откладывался.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
На рубеже веков Михей часто появлялся на ТВ, в том числе в передачах «Сто к одному», «Антропология», «Два рояля», «СВ-шоу» и «Большая стирка». Весной 2002 года Михей примирился с участниками группы Bad Balance и начал работать с ними над новым треком. Но затем его жизнь трагически оборвалась в 31 год.
Личная жизнь
Отношения с девушками складывались у Михея не всегда удачно, но давали большой заряд вдохновения для творчества. Первой большой любовью артиста стала гимнастка Марина Смирнова. Они познакомились в Донецке еще в конце 80-х.
Когда певец переехал в Ленинград, родители не отпустили девушку с ним. Через год молодой человек вернулся на Украину, планируя все-таки увезти возлюбленную с собой, а Марина к тому времени уже успела выйти замуж. Артист тяжело переживал ее предательство. Бытует мнение, что именно этот жизненный эпизод вдохновил его на песню «Сука-любовь».
В середине 90-х Михей завел роман с темнокожей красавицей Кристиной Кейта. Они прожили вместе пять лет, девушка снялась в клипе «Сука-любовь» и вдохновила артиста на создание нескольких треков. В 2000 году пара распалась, и музыкант начал жить в гражданском браке с моделью из Уфы Анастасией Фильченко. Правда, ходили слухи, что новая девушка сблизилась со звездой из-за его денег и популярности.
Михей на сцене. Фото: Global Look Press
Уход на пике
Летом 2002 года Михея внезапно разбил инсульт. Он потерял сознание и был госпитализирован в одну из московских больниц. За жизнь музыканта боролись лучшие врачи столицы, но тут случился скандал.
У артиста не оказалось медицинского полиса, а его паспорт был утерян при перевозке из одной клиники в другую. В результате его лечение проходило на платной основе, операция стоила 50 тысяч долларов. Жена и родственники не смогли снять деньги со счета певца, так как Михей был парализован и не мог говорить.
Фильченко организовала сбор средств среди поклонников мужа, опубликовав номер своей карточки. Однако компания Real Records, с которой сотрудничал Михей, призвала слушателей отправлять материальную помощь через другие каналы, а сборы со стороны близких музыканта расценила как мошенничество.
В итоге врачи поставили Михея на ноги. Его перевели из реанимации в общую палату. Артист мог ходить, говорить, даже дал интервью. Но жаловался на боль в правой ноге. Медики сказали, что там у него образовался тромб, но удалить его пока не представляется возможным. В сентябре звезду выписали из больницы, и он даже появился на одном из концертов Bad Balance, где собирались средства для его реабилитации.
Роковой датой для артиста стало 27 октября 2002 года. В этот день к нему домой приехали друзья, но Михей неважно себя чувствовал. Когда гости разъехались, ему стало плохо. Старший брат Крутикова, Алексей, присматривавший за ним, пытался оказать первую помощь, но спасти музыканта не удалось. Медики констатировали, что оторвавшийся тромб попал в легочную артерию, перекрыл кровообращение и спровоцировал остановку сердца.
Через три дня Михея кремировали. Прах был захоронен на Ваганьковском кладбище.