Блогерша-миллиардерша Лерчек и ее аферы с налогами: за что многодетную мать Валерию Чекалину могут посадить в тюрьму

С Артемом Чекалиным девушка познакомилась, когда училась на первом курсе. Ей нечем было платить за учебу — как раз в то время от мамы ушел отчим Леры, и с деньгами стало совсем плохо. Артем уговорил своих родителей помочь любимой девушке с оплатой института.

В 2012 году они поженились, спустя 4 года у них родились двойняшки — Богдан и Алиса. А в 2022 году Лерчек снова стала мамой, родив сына. Его решили назвать Львом. Валерия не устает повторять, как она любит родителей своего мужа и как благодарна им за помощь и хорошее отношение:

«Вы лучшие бабушка с дедушкой, в трудную минуту вы всегда с нами. Да что там говорить — с 10 рублями в кошельке, с младшим братом на съемной квартире вы не бросили нас с мамой. Когда мы собрались обратно в Тольятти, так как не было другого выбора, вы помогли, хотя я даже еще не являлась вашей невесткой и дочкой».

Вечеринка с Киркоровым

Как только у Валерии появилась такая возможность, она подарила свекру и свекрови автомобиль Mercedes-Benz. Свои успехи Чекалина с размахом отметила во время празднования собственного 30-летия осенью 2022 года.

Она устроила вечеринку в стиле бразильского карнавала, пригласив в качестве ведущих Екатерину Варнаву и Нурлана Сабурова. На празднике пели Филипп Киркоров и Валерий Меладзе, Artik & Asti и Мот, множество других звезд.

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