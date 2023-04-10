Блогерша-миллиардерша Лерчек и ее аферы с налогами: за что многодетную мать Валерию Чекалину могут посадить в тюрьму

Еще недавно Лерчек (Lerchek, ler_chek), точнее — Валерия Чекалина, была одним из самых успешных блогеров России и зарабатывала огромные деньги. Но в марте 2023-го она оказалась под следствием: на все ее имущество наложен арест. Как сложится ее дальнейшая судьба — пока неизвестно.
Золотая медаль и красный диплом
Лерчек собирается на прогулку. Фото: соцсети
Валерия Феопентова родилась 6 октября 1992 года в городе Тольятти. Чуть позднее в семье появился еще один ребенок — мальчик, брат Леры. Но едва девочке исполнилось 8 лет, дети остались без отца: он умер.
Лера старалась хорошо учиться в школе, ведь у нее была цель — поступить в институт, получить профессию, выбраться из нищеты и обеспечить маму. И она упорно шла к намеченному. Школу окончила с золотой медалью, а потом, не сбавляя оборотов, получила красный диплом МГУ, а потом и второй, тоже с отличием.
Случайное начало бизнеса: марафоны, реклама, инфоцыганство
Лерчек с детьми. Фото: соцсети
Как вспоминала Лерчек, блогером она стала по воле случая. Просто однажды разместила в своем аккаунте «беременное» фото, дополнила его собственными размышлениями.
И неожиданно у нее появилось 10 тысяч подписчиков: оказалось, что людям это интересно. Псевдоним Lerchek (Лерчек) родился очень просто: путем сложения первых трех букв уменьшительного имени Лера и первых трех букв фамилии — Чекалина.
Валерия стала мамой, родив двойняшек. И продолжала делиться с аудиторией своими переживаниями, проблемами, хлопотами. Рассказывала о подгузниках, о том, как прорезаются у детей зубы…
Лерчек с семьей. Фото: соцсети
Потом плавно перешла на тему спорта, питания: ей хотелось поскорее прийти в форму после родов. Эти же вопросы волновали ее подписчиков — и их число неуклонно росло. Вскоре Валерия начала получать деньги за рекламу на своей странице. Так увлечение, которое, кстати, не одобряли родные, превратилось в настоящее дело, приносящее доход.
Теперь им с мужем стало легче в материальном плане: дети ходили в хороший садик, изучали английский, семья ни в чем не нуждалась. Лера даже купила маме квартиру, о чем давно мечтала.
В декабре 2021 года количество подписчиков блога Валерии достигло отметки 10 миллионов, и она вышла на 4-е место в рейтинге самых успешных российских блогеров. Чекалину неоднократно обвиняли в инфоцыганстве.
Вошла в число самых высокооплачиваемых блогеров
Лерчек с семьей. Фото: соцсети
Заработав стартовый капитал, Валерия основала собственный косметический бренд Letique. Одновременно она проводила марафоны похудения, которые сразу стали пользоваться большой популярностью — ведь у самой Леры идеальная фигура: при росте 167 см она весит 52 кг.
Летом 2020 года Валерия запустила марафон, победителям которого обещала невероятные призы — автомобиль Audi A3 и 3 миллиона рублей. Девушка оказалась в десятке самых высокооплачиваемых российских блогеров: по данным СМИ, в 2021 году ее доход от рекламы в соцсети достигал 600 тысяч долларов.
ТВ-шоу, кино, бренд нижнего белья
Лерчек в сериале «Зеленый мэр». Фото: кадр из сериала
Валерия не собиралась ограничиваться двумя детьми и забеременела третьим. Успешную маму-блогера пригласили на канал «Муз-ТВ»: она стала ведущей рубрики «Ой, мамочки» в программе «Каждое утро».
Но и на этом она не остановилась: в том же году Лерчек запустила линейку нижнего белья под брендом LEANI. А еще она начала сниматься в кино — точнее, в сериале «Зеленый мэр». Ей досталась роль второго плана, и этот опыт Валерии очень понравился, несмотря на отсутствие профильного образования.
Элитная недвижимость
По данным СМИ, супруги Чекалины владеют недвижимостью, общая стоимость которого превышает 1 миллиард рублей. Валерия занимает седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых российских звезд, составленном Forbes. На данный момент имущество Чекалиных находится под арестом.
Любимый муж и трое детей
Лерчек на пляже. Фото: соцсети
С Артемом Чекалиным девушка познакомилась, когда училась на первом курсе. Ей нечем было платить за учебу — как раз в то время от мамы ушел отчим Леры, и с деньгами стало совсем плохо. Артем уговорил своих родителей помочь любимой девушке с оплатой института.
В 2012 году они поженились, спустя 4 года у них родились двойняшки — Богдан и Алиса. А в 2022 году Лерчек снова стала мамой, родив сына. Его решили назвать Львом. Валерия не устает повторять, как она любит родителей своего мужа и как благодарна им за помощь и хорошее отношение:
«Вы лучшие бабушка с дедушкой, в трудную минуту вы всегда с нами. Да что там говорить — с 10 рублями в кошельке, с младшим братом на съемной квартире вы не бросили нас с мамой. Когда мы собрались обратно в Тольятти, так как не было другого выбора, вы помогли, хотя я даже еще не являлась вашей невесткой и дочкой».
Вечеринка с Киркоровым
Как только у Валерии появилась такая возможность, она подарила свекру и свекрови автомобиль Mercedes-Benz. Свои успехи Чекалина с размахом отметила во время празднования собственного 30-летия осенью 2022 года.
Она устроила вечеринку в стиле бразильского карнавала, пригласив в качестве ведущих Екатерину Варнаву и Нурлана Сабурова. На празднике пели Филипп Киркоров и Валерий Меладзе, Artik & Asti и Мот, множество других звезд.
Уколы красоты, импланты и родинки
Лерчек в клинике. Фото: соцсети
Валерия не скрывала от подписчиков, что установила импланты, решив увеличить грудь. Правда, перед вторыми родами левый имплант неожиданно «потек», и Чекалина боялась, что она не сможет кормить новорожденного грудью.
Кроме того, блогер удаляла у хирурга родинки на лице и на спине. СМИ утверждают также, что Валерия использовала уколы красоты для подтяжки лица.
Уголовное дело: уклонение от налогов и золотые слитки
Лерчек с мужем в путешествии. Фото: соцсети
7 марта 2023 года появилась информация о том, что на Валерию Чекалину, известную как блогер ler_chek, и ее мужа, Артема Чекалина, завели уголовное дело. Супругов обвинили в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей.
Правоохранительные органы узнали, что, когда лимит доходов Валерии превысил лимит, предполагающий налогообложение по упрощенной системе, она начала переводить деньги на ИП родственников.
В доме Чекалиных прошли обыски, в ходе которых обнаружили золотые слитки весом 8 кг — их стоимость составляла 36 миллионов рублей. Супругам пришлось дать подписку о невыезде.
Вскоре было заведено еще одно уголовное дело — по обвинению в отмывании денег, после чего Валерии запретили пользоваться интернетом. Прокуратура арестовала имущество и счета блогера. По информации СМИ, Чекалиной может грозить приговор, по которому предусмотрено до 7 лет лишения свободы.
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Запретили доступ к интернету
После запрета пользоваться интернетом Валерия Чекалина жаловалась, что потеряла «единственный источник заработка». Впрочем, у супругов давно уже работает целый штат сотрудников — именно они и занимаются ведением соцсетей и пополнением контента.
Что будет с «Лерчеком» дальше — покажет время. Однако налицо тенденция начавшейся борьбы с «инфоцыганством»: правоохранительные органы заинтересовались доходами и других известных блогеров.