Армянский нос, школьная травля, чувство юмора: как Мариэтта Цигаль-Полищук стала звездой сериала «Раневская»

Мариэтта родилась 14 октября 1984 года в творческой семье: мама, Любовь Полищук, была знаменитой актрисой, отец Сергей Цигаль и его родители — художниками, а прабабушка Мариэтта Шагинян, в честь которой назвали девочку, — известной поэтессой.

Мариэтта-младшая унаследовала от отца черты внешности, свойственные его еврейско-армянскому происхождению, в том числе крупный нос с горбинкой, из-за которого ее дразнили сверстники. А вот на маму-красавицу девочка была не похожа.

Больше всего ее огорчал даже не сам факт, а то, что окружающие постоянно сравнивали ее с мамой — и удивлялись их непохожести. Позднее актриса вспоминала:

«Подростком мне хотелось быть как все из-за того, что в меня тыкали пальцем и говорили: «Дочка Полищук!» И я, девочка из интеллигентной семьи, тусовалась во дворе, ругалась матом, пила пиво…»

Скрывала, чья она дочь

