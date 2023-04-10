Армянский нос, школьная травля, чувство юмора: как Мариэтта Цигаль-Полищук стала звездой сериала «Раневская»

Ее маму называли одной из самых красивых российских актрис — а дочь получилась совсем на нее не похожей: крупный «папин» нос приносил немало огорчений. Зато Мариэтта Цигаль-Полищук выросла ни на кого не похожей. И сыграла Анну Ахматову, Зою Богулавскую — жену Андрея Вознесенского, а потом и саму Фаину Раневскую.
Непохожая на мать
Мариэтта Цигаль-Полищук в детстве — с семьей. Фото: соцсети
Мариэтта родилась 14 октября 1984 года в творческой семье: мама, Любовь Полищук, была знаменитой актрисой, отец Сергей Цигаль и его родители — художниками, а прабабушка Мариэтта Шагинян, в честь которой назвали девочку, — известной поэтессой.
Мариэтта-младшая унаследовала от отца черты внешности, свойственные его еврейско-армянскому происхождению, в том числе крупный нос с горбинкой, из-за которого ее дразнили сверстники. А вот на маму-красавицу девочка была не похожа.
Больше всего ее огорчал даже не сам факт, а то, что окружающие постоянно сравнивали ее с мамой — и удивлялись их непохожести. Позднее актриса вспоминала:
«Подростком мне хотелось быть как все из-за того, что в меня тыкали пальцем и говорили: «Дочка Полищук!» И я, девочка из интеллигентной семьи, тусовалась во дворе, ругалась матом, пила пиво…»
Скрывала, чья она дочь
Мариэтта Цигаль-Полищук с мамой, Любовью Полищук. Фото: соцсети
Так продолжалось до 15 лет, а потом Мариэтта внезапно изменилась: видимо, просто повзрослела. Ее перевели в другую школу, появились новые друзья, она полюбила книги, стала лучше учиться. А еще у нее появилась мечта: стать актрисой, как мама и старший брат — Алексей Макаров.
Правда, поступить в ГИТИС ей удалось только со второй попытки. Девушка ни в коем случае не хотела афишировать свое родство со знаменитой актрисой и даже фамилию носила не ее, а отцовскую, так что поступала «на общих основаниях».
Получив диплом, девушка стала актрисой Театра на Малой Бронной, выступала на сцене других театров — «У Никитских ворот» и «Модернъ», принимала участие в антрепризных постановках.
Играла Анну Ахматову и жену Андрея Вознесенского
Мариэтта Цигаль-Полищук в роли Анны Ахматовой. Фото: кадр из сериала «Крылья империи»
В кино Мариэтта впервые сыграла в 21 год. Поначалу ей доставались небольшие роли, среди которых, впрочем, были и вполне знаковые — как, например, роль еврейской девушки Розы, оказавшейся в концлагере, в драме «Я вернусь».
Потом были работы в фильме Федора Бондарчука «Обитаемый остров», в сериале Валерии Гай Германики «Майские ленты», боевике «Заговоренный»…
Однажды молодой актрисе предложили сыграть Анну Ахматову в сериале «Крылья империи» — и это оказалось точным попаданием в образ. Запомнилась актриса и своей работой в нашумевшем сериале «Таинственная страсть»: она сыграла жену Андрея Вознесенского — Зою Богуславскую. Всего на счету Мариэтты Сергеевны — несколько десятков ролей в фильмах и сериалах.
Телешоу и документальные фильмы
Мариэтта Цигаль-Полищук с мамой — Любовью Полищук. Фото: соцсети
Вскоре Мариэтту Цигаль-Полищук стали узнавать с первых секунд появления на экране. Зрители могли видеть актрису и в качестве ведущей — вместе с отцом Сергеем Цигалем она вела программу «Семейное застолье», а позднее — шоу «Охотники за рецептами. Еда и кухня».
Когда Мариэтте было 22 года, ушла из жизни ее мама, и для девушки это стало серьезным ударом. Именно тогда она добавила к своей фамилии Цигаль вторую часть — Полищук — в память о маме.
Тогда же Мариэтта приняла участие в документальных фильмах о маме — «Любовь Полищук. Последние 24 часа» и «Любовь Полищук. Женщина-праздник», поделившись с поклонниками своими воспоминаниями об известной актрисе.
Благотворительность
Мариэтта Цигаль-Полищук с братом — актером Алексеем Макаровым. Фото: соцсети
Много времени Мариэтта Цигаль-Полищук посвящает благотворительной деятельности: при ее участии создан фонд «Я не один», который помогает талантливым детям-сиротам.
О доходах Мариэтты Цигаль-Полищук известно не так много: эти сведения актриса предпочитает не разглашать. Остается только догадываться, что дочь Любови Полищук не бедствует: она востребованная актриса театра и кино, много снимается в сериалах, а недавно вышедший байопик «Раневская» наверняка вывел ее популярность на новый уровень, так что работы у актрисы только прибавится.
Дмитрий Сердюк и сын Гриша
Мариэтту Цигаль-Полищук в семье называют Машей. Фото: соцсети
Свою первую любовь Мариэтта (или Маша, как ее называют в семье) встретила, когда была студенткой. Дмитрий Сердюк, однокурсник, потом стал ее коллегой — они вместе работали в Театре на Малой Бронной. Влюбленные поженились, Мариэтта родила сына, которого назвали Гришей.
А через некоторое время они с Дмитрием решили расстаться. Это не повлияло на отношения отца и сына: Дмитрий Сердюк продолжает участвовать в жизни Гриши, много с ним общается.
По признанию Мариэтты Цигаль-Полищук, она «довольно влюбчивая особа», но совершенно не воспринимает мужчин, лишенных чувства юмора: это для нее главное. А еще — не переносит людей, способных обидеть животное.
Идеальный мужчина
Мариэтта Цигаль-Полищук и Александр Андриевич. Фото: соцсети
Сейчас рядом с актрисой — мужчина, которого она считает идеальным. Его зовут Александр Андриевич, они знают друг друга давно — еще со студенческих времен. За прошедшие годы оба побывали в браке, стали родителями (у Александра есть дочь Маша) и развелись.
А потом вдруг осознали, что хотят быть вместе — не как давние друзья, а как пара. Александр Андриевич — тоже актер, но его главное дело — продюсирование. По словам Мариэтты, она счастлива рядом с мужем, но все же главный мужчина в ее жизни — не Александр, а Григорий, сын.
«Раневская»
Мариэтта Цигаль-Полищук в роли Раневской. Фото: кадр из сериала «Раневская»
В 2023 году вышел сериал, которого все долго ждали: «Раневская». Мариэтта Цигаль-Полищук сыграла в нем главную роль. Ей не раз приходилось слышать от друзей и знакомых: «Ну, ты настоящая Раневская!» — есть в ней что-то от известной актрисы: то ли чувство юмора, то ли склонность к резким и остроумным высказываниям…
«Я за справедливость, против лизоблюдства, не приемлю лицемерия, совершенно не умею врать в жизни, что странно, наверное, учитывая мою профессию. Если мне человек не нравится, то у меня на морде это буквально фосфорными буквами светится. Многое из этого, судя по воспоминаниям людей и обрывкам ее текстов, свойственно было и Фаине Раневской», — признавалась Мариэтта Сергеевна.
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Считает себя некрасивой
А еще она так же, как и Раневская, считает себя некрасивой и часто подшучивает над своей внешностью. При росте 180 см актриса весит 61 кг.
Она почти не использует косметику, одевается в просторную одежду, но в то же время любит шокировать неожиданными образами — например, может выйти на улицу в носках разного цвета. Словом, остается ни на кого не похожей.