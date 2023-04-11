Самые милые и забавные фото маленькой принцессы Шарлотты – улыбнитесь!

В очереди на престол Великобритании Шарлотта находится на третьем месте – после своего отца, принца Уильяма, и Джорджа – старшего брата.

Еще недавно она находилась бы на четвертом месте, поскольку в семье имеется еще один мальчик – принц Луи, а девочек испокон веков «подвигали», отдавая корону парням – даже если они младше.

Все изменилось, когда прабабушка Шарлотты, королева Елизавета II, издала Акт о престолонаследии: в нем обновлялись давние правила и указывалось, что дети британского монарха имеют на трон равные права, независимо от того, какого они пола.

За что британцы так любят маленькую Шарлотту? Уж конечно, не только за то, что она когда-нибудь станет королевой. Главное – эта девочка удивительно очаровательна и мила, эмоциональна и непосредственна.

