Самые милые и забавные фото маленькой принцессы Шарлотты – улыбнитесь!

Миловидная Шарлотта, принцесса Уэльская, давно уже стала любимицей британцев. Непосредственные гримаски и выходки девочки вызывают умиление и поднимают настроение.
Впрочем, «хулиганить» Шарлотта позволяла себе, когда была совсем маленькой. Сейчас ей почти 8 лет, и она превращается в настоящую леди.
Принцесса Шарлотта - третья в очереди на трон. Фото: соцсети
В очереди на престол Великобритании Шарлотта находится на третьем месте – после своего отца, принца Уильяма, и Джорджа – старшего брата.
Еще недавно она находилась бы на четвертом месте, поскольку в семье имеется еще один мальчик – принц Луи, а девочек испокон веков «подвигали», отдавая корону парням – даже если они младше.
Все изменилось, когда прабабушка Шарлотты, королева Елизавета II, издала Акт о престолонаследии: в нем обновлялись давние правила и указывалось, что дети британского монарха имеют на трон равные права, независимо от того, какого они пола.
За что британцы так любят маленькую Шарлотту? Уж конечно, не только за то, что она когда-нибудь станет королевой. Главное – эта девочка удивительно очаровательна и мила, эмоциональна и непосредственна.
Принцесса Шарлотта. Фото: соцсети
Летом 2017 года двухлетняя Шарлотта побывала вместе с родителями в Польше и Германии – это был официальный королевский визит. Маленькой гостье вручили цветы, и она так увлеклась букетом, что больше ни на что, казалось, не обращала внимания.
Принцесса Шарлотта с мамой. Фото: соцсети
А здесь малышка уже пытается приветствовать подданных. Взрослеет... Хотя ей явно нелегко - жарко, печет солнце. Но настоящие принцессы умеют терпеть!
Принцесса Шарлотта с мамой. Фото: соцсети
Принцесса Шарлотта. Фото: соцсети
Спустя год Шарлотта оказалась на благотворительном матче по поло. Лето, мягкая трава, по которой так приятно бегать босиком… Конечно, маленькая принцесса только этим и занималась – вместе со старшим братом Джорджем.
Принцесса Шарлотта с братом Джорджем. Фото: соцсети
Принцесса Шарлотта. Фото: соцсети
Нет ничего лучше, чем в жаркий день порезвиться на природе! В такие моменты принцесса становится самой обычной девочкой: проказливой и веселой.
Слезы Шарлотты... Фото: соцсети
Порой и принцессам приходится плакать. Фото: соцсети
Шарлотта - не ангел, а простой ребенок. Порой плачет и даже закатывает истерики. Что поделаешь!
Принцесса Шарлотта. Фото: соцсети
Увидев на прогулке красивую бабочку, малышка замирает, не в силах сдержать восхищения.
После прогулки. Фото: соцсети
Принцесса набегалась, устала и проголодалась. И кто сможет упрекнуть Шарлотту за то, что она решила перекусить прямо здесь и сейчас - тем, что подвернулось под руку, без серебряных королевских приборов?
Принцесса Шарлотта. Фото: соцсети
Здесь Шарлотта похожа на знаменитую рыжую шалунью Пеппи Длинныйчулок: кажется, вот-вот она убежит от мамы, забыв все ее наставления, и примется кувыркаться и ходить на голове.
Принцесса Шарлотта с отцом - принцем Уильямом. Фото: соцсети
Видимо, отец за что-то строго отчитывает малышку. Или просто разговаривает по душам - как со взрослой, серьезно.
Принцесса Шарлотта с отцом - принцем Уильямом. Фото: соцсети
Девочке до ужаса надоели нравоучения! Кажется, она держится из последних сил...
Шарлотта и Джордж. Фото: соцсети
Шарлотта и Джордж. Фото: соцсети
Как хорошо, когда взрослые хоть на пять минут оставляют в покое и можно пошалить!
Принц и принцесса. Фото: соцсети
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Впрочем, на смену отдыху всегда приходят будни. И маленькая принцесса умеет, когда надо, держать себя в руках и вести себя с достоинством - сдержанно и благородно, как подобает леди. Интересно, какая из Шарлотты получится королева?