От «красной королевы» до Черной мамбы: как актриса Ксения Лукьянчикова пожертвовала фигурой ради роли, а теперь крутит пластинки в клубах

Звезда сериалов «Красная королева» и «Лимитчицы» Ксения Лукьянчикова сегодня строит карьеру в музыкальной индустрии. Заявлений об окончании работы в кино она не делала, но, судя по всему, пока поставила ее на паузу.
Петербургское детство
Актриса Ксения Эдуардовна Лукьянчикова родилась в Санкт-Петербурге 15 января 1993 года в семье пожарного и учительницы музыки. В детстве она занималась в театральной студии «Рубикон», поставила себе цель стать известной актрисой и целенаправленно к этому шла.
Ксения Лукьянчикова в детстве. Фото: соцсети
После школы поступила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, в мастерскую Арвида Михайловича Зеланда. В студенчестве сыграла в нескольких спектаклях: «Дядя Ваня», «Король Лир», «Драма на охоте».
Ксения Лукьянчикова в студенческой постановке "Драма на охоте". Фото: соцсети
В 2015 году академия была переименована, поэтому Лукьянчикова получила диплом Российского государственного института сценических искусств. И была принята в труппу театра «Практика» в Москве, куда незамедлительно собрала чемоданы.
Дебют
Дебютной и сразу прославившей начинающую актрису стала роль в сериале «Красная королева» Анны Семеновой в 2015 году. Девушка сыграла в нем Регину Барскую, советскую манекенщицу (прототипом героини стала Регина Збарская, прославившаяся в Париже), чья судьба сложилась очень трагично.
Ксения Лукьянчикова в сериале "Красная королева". Кадр из сериала
В картину Лукьянчикова попала случайно – ее поймали в коридоре театрального вуза, поскольку именно такую внешность искала режиссер, просмотревшая на кастинге огромное количество претенденток не только из России, но и из Беларуси, Польши, Украины, Сербии и Франции.
Внешность и рост Лукьянчиковой 178 см подошли идеально. Но Ксении пришлось изрядно похудеть – она весила 70 кг и избавилась от 15 кг на строжайшей диете.
Ксения Лукьянчикова похудела почти на 15 кг ради роли манекенщицы. Кадр из сериала "Красная королева"
«Красная королева» принесла Лукьянчиковой успех и популярность, а также награду Международного кинофестиваля «17 мгновений...» им. Вячеслава Тихонова за лучшую женскую роль в сериале. Вскоре ее утвердили на главную роль в мелодраму «Осиное гнездо». В том же году актрису также задействовали в сериале «Такая работа».
В 2017 году проектов в карьере актрисы было сразу два – «Тайны и ложь» и «Крылья империи». А в следующем году – уже пять: «Фантазия белых ночей», «Трое в лабиринте», «Я подарю тебе рассвет», «Стюардесса», «Разлучница». А в 2019-м фильмография звезды пополнилась сериалами «Управдомша» и «Чужая».
Ксения Лукьянчикова в сериале "Управдомша". Кадр из сериала
Главная роль в 2020 году досталась Лукьянчиковой в мини-сериале «Не в деньгах счастье». Также она снялась в сериале «Северная звезда». 2022 год начался с премьер сериалов «Молчание» и «Стая» с участием Лукьянчиковой.
Роман со звездой «Молодежки»
Сериал «Красная королева» сыграл судьбоносную роль не только в карьере, но и в личной жизни Лукьянчиковой. На площадке она познакомилась с актером Иваном Жвакиным, известным по сериалу «Молодежка». Причем, она рассказывала, что поначалу восприняла его как мужчину своей мечты.
Ксения Лукьянчикова и Иван Жвакин. Фото: Global Look Press
Актеры начали встречаться в 2015 году, но через три года расстались. Они объяснили разрыв несходством характеров. В настоящее время она свободна, детей нет.
Black Mamba
В настоящее время Ксения кроме кино активно увлечена музыкой. Девушка выступает в клубах как диджей под псевдонимом Black Mamba. Она разработала собственный репертуар треков, а также образ Черной мамбы, в котором выступает перед публикой.
«Не важно, где ты играешь, не важно, сколько народу в зале, не важно, сколько ты получишь за свое выступление - задача в том, чтобы заставить людей танцевать. Ты обязан подарить слушателям то, ради чего они пришли к тебе», - считает влюбленная в музыку Ксения.
Ксения Лукьянчикова является диджеем. Фото: соцсети