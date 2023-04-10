От «красной королевы» до Черной мамбы: как актриса Ксения Лукьянчикова пожертвовала фигурой ради роли, а теперь крутит пластинки в клубах

Звезда сериалов «Красная королева» и «Лимитчицы» Ксения Лукьянчикова сегодня строит карьеру в музыкальной индустрии. Заявлений об окончании работы в кино она не делала, но, судя по всему, пока поставила ее на паузу.

Петербургское детство

Актриса Ксения Эдуардовна Лукьянчикова родилась в Санкт-Петербурге 15 января 1993 года в семье пожарного и учительницы музыки. В детстве она занималась в театральной студии «Рубикон», поставила себе цель стать известной актрисой и целенаправленно к этому шла.