Рэпер Мот: начал с танцев, покорил девичьи сердца лирикой и женился на героине своего клипа

После девятого класса паренек вместе с семьей переехал в Москву. Успехи на танцполе он подкреплял отличными знаниями: окончил школу с золотой медалью и поступил в МГУ изучать экономику (кстати, успешно закончил обучение и работал по специальности).

Но судьба определила ему заниматься не цифрами, а все-таки творчеством. Еще в школе, осваивая элементы современного танца и хип-хопа, он ощутил страсть к чтению рэпа под бит. Новое хобби набирало обороты, и в 2006 году Матвей пришел в студию GLSS, чтобы записать свои первые треки.

В 19 лет начинающий артист прошел кастинг в шоу «Битва за респект» на канале «Муз-ТВ», посвященное хип-хопу и здоровому образу жизни. Показав себя ярким участником, парень привлек внимание матерого рэпера Лигалайза и по его совету сократил свой сложный сценический псевдоним BthaMoT2bdabot до просто никнейма Мот.

Первый альбом молодого исполнителя под названием Remote вышел в 2011 году. Невысокий парень (165 см), поющий нежным голосом о любви, покорил множество фанаток хип-хопа. Вскоре вышел первый клип артиста на песню «Миллионы звезд», а через год талантливый Матвей выпустил уже вторую пластинку «Ремонт». На первых порах его поддерживали Илья Киреев, Катя Нова, L’One и другие музыканты.

Под черной звездой

В 2013-м Мота пригласили в музыкальный лейбл Black Star Inc., и его карьера перешла на новый уровень. У артиста стали выходить совместные треки с Тимати, Jah Khalib, Бьянкой, Артемом Пивоваровым, Мишей Крупиным, «ВИА Грой» и другими звездами. Он ворвался в музыкальные топы с хитами «Мама, я в Дубае», «Кислород», «На дне», «Капкан», «Муссоны».