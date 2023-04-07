Рэпер Мот: начал с танцев, покорил девичьи сердца лирикой и женился на героине своего клипа

В январе 2022 года рэпер Мот, он же Матвей Мельников, покинул музыкальный лейбл Black Star Inc., в котором раскрутился до всероссийской популярности. По всей видимости, молодой артист чувствует себя достаточно уверенно на отечественной сцене и готов осилить сольное плавание. Давайте вспомним, как никому не известный парень из Краснодарского края стал кумиром молодежи и завоевал уважение матерых звезд шоу-бизнеса.
Из танцев в музыку
Будущий рэпер родился 2 марта 1990 года в южном городе Крымске, через пять лет семья переехала в Краснодар. Родители видели развитие мальчика в танцах: в раннем возрасте отдали его в школу народного танца, а затем латиноамериканского. В 10 лет Матвей пришел на обучение в студию «Тодес». Его яркая харизма подчеркивалась не только южным темпераментом, но и греческими корнями по материнской линии.
Мот в детстве. Фото: соцсети
После девятого класса паренек вместе с семьей переехал в Москву. Успехи на танцполе он подкреплял отличными знаниями: окончил школу с золотой медалью и поступил в МГУ изучать экономику (кстати, успешно закончил обучение и работал по специальности).
Но судьба определила ему заниматься не цифрами, а все-таки творчеством. Еще в школе, осваивая элементы современного танца и хип-хопа, он ощутил страсть к чтению рэпа под бит. Новое хобби набирало обороты, и в 2006 году Матвей пришел в студию GLSS, чтобы записать свои первые треки.
В 19 лет начинающий артист прошел кастинг в шоу «Битва за респект» на канале «Муз-ТВ», посвященное хип-хопу и здоровому образу жизни. Показав себя ярким участником, парень привлек внимание матерого рэпера Лигалайза и по его совету сократил свой сложный сценический псевдоним BthaMoT2bdabot до просто никнейма Мот.
Первый альбом молодого исполнителя под названием Remote вышел в 2011 году. Невысокий парень (165 см), поющий нежным голосом о любви, покорил множество фанаток хип-хопа. Вскоре вышел первый клип артиста на песню «Миллионы звезд», а через год талантливый Матвей выпустил уже вторую пластинку «Ремонт». На первых порах его поддерживали Илья Киреев, Катя Нова, L’One и другие музыканты.
Под черной звездой
В 2013-м Мота пригласили в музыкальный лейбл Black Star Inc., и его карьера перешла на новый уровень. У артиста стали выходить совместные треки с Тимати, Jah Khalib, Бьянкой, Артемом Пивоваровым, Мишей Крупиным, «ВИА Грой» и другими звездами. Он ворвался в музыкальные топы с хитами «Мама, я в Дубае», «Кислород», «На дне», «Капкан», «Муссоны».
Мот в клипе «Black Star Mafia — Туса» 2013 года: «На лейбле две недели, всех запомнил еле-еле». Фото: кадр из клипа
Мельников попробовал себя в качестве актера, снявшись в короткометражке Тимати «Капсула», был награжден статуэтками «Прорыв года» и «Лучший дуэт» на премии телеканала «Муз-ТВ», выступил на «Золотом граммофоне», перепел Григория Лепса. В копилке его дуэтов появились такие звезды, как Егор Крид, Ани Лорак, Валерий Меладзе и Юлия Зиверт. К 2020 году его дискография насчитывала уже девять альбомов, не считая появлений в проектах других артистов.
Но в 2022 году стало известно, что Мот не собирается продлевать контракт с Black Star Inc. Ходят слухи, что новым продюсером рэпера станет его жена Мария. А вот личная жизнь Матвея — это отдельная история успеха.
Любовный «капкан» Мота
В 2014 году внимание Мота привлекла фотомодель из Украины Мария Гураль. Сначала общение будущих мужа и жены протекало в Интернете, но в 2016-м рэпер пригласил красавицу в Москву для съемок в его лирическом клипе «Капкан». Звезды настолько понравились друг другу в реальности, что уже через несколько месяцев связали себя узами брака.
Предложение руки и сердца Мельников сделал в отпуске в Таиланде, когда пара отправилась купаться в водопад. Бракосочетание прошло в августе 2016 года, а в апреле 2017-го Мот и его возлюбленная сыграли красивую свадьбу и даже обвенчались. Рэпер подарил жене песню «Свадебная», в клипе которой использовались кадры с их торжественной церемонии.
Матвей и Мария Мельниковы на церемонии «Человек года – 2018». Фото: Global Look Press
Семья Мельниковых оказалась крепкой и вместо скандалов с изменами, как это нередко бывает в рэперской среде, явила публике образец счастья. Матвей и Мария стали вместе блистать на светских мероприятиях и готовиться к пополнению. В октябре 2017-го в клипе «Когда исчезнет слово» жена Мота предстала с округлившимся животом, и в январе 2018-го у пары родился сын, которому дали величественное имя Соломон.
В интервью артист отмечал, что хочет мальчика и девочку, так что звездной семье еще есть, над чем работать. При этом отцовские заботы не отвлекли Мота от сцены. Он, наоборот, отмечал прилив вдохновения и энергии. То же самое произошло с его женой: став мамой, Мария тоже выпустила песню и клип.
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Мот сейчас
В 2022 году артист выпустил пять треков, в том числе дуэт с Григорием Лепсом. А в 2023-м успел отметиться новой песней «Мурашками». Артист отпустил бороду и длинные волосы, больше напоминая рок-звезду, нежели рэпера. В соцсетях он сравнивает себя с Морбиусом — персонажем комиксов, вампиром, сыгранным в кино Джаредом Летом.
Мот на сцене. Ну и кто скажет, что это рэпер? Фото: Global Look Press
Но вообще личный блог Матвея – это одна большая ода любви к жене и сыну. Вот как певец поздравил свою вторую половинку 14 февраля в текущем году.
«С тобой каждый день — как День всех влюбленных! И как же кайфово, когда вам вдвоем настолько хорошо друг с другом, что даже выходить дома нет особой нужды, а лишь открыть бутылочку Mondoro и танцевать, танцевать и еще раз танцевать», — обратился Мот к супруге.
Мот с женой и сыном. Фото: соцсети