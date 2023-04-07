Все такая же рыжая! Как сейчас выглядит Мерьем Узерли, сыгравшая Хюррем султан

Мерьем Узерли, будучи немецко-турецкой актрисой, получила главную роль в сериале «Великолепный век». Для нее этот персонаж стал знаковым. Сыграв Хюррем султан, актриса проснулась знаменитой. Вот только популярность далась ей нелегко. Мерьем даже отказалась сниматься в продолжении сериала, и продюсерам пришлось заменить ее на более возрастную актрису. Роль Хюррем султан отдали Вахиде Гердюм.
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С момента выхода последней серии «Великолепного века» прошло уже 10 лет, а поклонники до сих пор считают, что никто бы не сыграл Хюррем лучше, чем Мерьем Узерли. Актриса за это время успела дважды стать мамой. Однако внешне она совсем не изменилась: все такая же рыжая и улыбчивая.
Мерьем Узерли в образе Хюррем султан с Халит Эргенчем. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
А вот так Мерьем Узерли выглядит годы спустя. Фото: соцсети
Мерьем Узерли выглядит значительно моложе. А ведь ей исполнилось 39 лет. Ходили слухи, что актриса хотела вернуться на съемочную площадку «Великолепного века», дав согласие на предложение сыграть постаревшую Хюррем султан. Однако Мерьем получила резкий отказ от продюсера Тимура Савджи, который посчитал ее поступок плевков по отношению ко всей съемочной группе.