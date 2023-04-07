Все такая же рыжая! Как сейчас выглядит Мерьем Узерли, сыгравшая Хюррем султан

Мерьем Узерли, будучи немецко-турецкой актрисой, получила главную роль в сериале «Великолепный век». Для нее этот персонаж стал знаковым. Сыграв Хюррем султан, актриса проснулась знаменитой. Вот только популярность далась ей нелегко. Мерьем даже отказалась сниматься в продолжении сериала, и продюсерам пришлось заменить ее на более возрастную актрису. Роль Хюррем султан отдали Вахиде Гердюм.

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С момента выхода последней серии «Великолепного века» прошло уже 10 лет, а поклонники до сих пор считают, что никто бы не сыграл Хюррем лучше, чем Мерьем Узерли. Актриса за это время успела дважды стать мамой. Однако внешне она совсем не изменилась: все такая же рыжая и улыбчивая.