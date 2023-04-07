Неудачный брак, гибель сына и одиночество Ольги Павловец: горькие тайны звезды «Склифосовского»

Ольга родилась 9 мая 1981 года, в актерской семье: артистами были не только мама и отец, но и бабушка, и дед, и дядя… На свет она появилась в Астрахани, но уже через несколько месяцев родители привезли девочку в Ленинград.

Творческая атмосфера, царившая в доме, не могла не подействовать на Ольгу. В 6 лет она начала заниматься в хореографической школе. Но оказалось, что балет требует полной самоотдачи, и ни на что другое времени не остается. Это не понравилось Ольге, и с танцами было покончено.