Неудачный брак, гибель сына и одиночество Ольги Павловец: горькие тайны звезды «Склифосовского»

На первый взгляд жизни Ольги Павловец можно позавидовать: красивая, успешная, с хорошими заработками, звезда самых топовых сериалов… Но этой хрупкой женщине пришлось проделать тернистый путь: единственный брак закончился разводом, а гибель ребенка оставила незаживающую рану в душе.
Ольга Павловец: детство и юность
Ольга Павловец в детстве. Фото: соцсети
Ольга родилась 9 мая 1981 года, в актерской семье: артистами были не только мама и отец, но и бабушка, и дед, и дядя… На свет она появилась в Астрахани, но уже через несколько месяцев родители привезли девочку в Ленинград.
Творческая атмосфера, царившая в доме, не могла не подействовать на Ольгу. В 6 лет она начала заниматься в хореографической школе. Но оказалось, что балет требует полной самоотдачи, и ни на что другое времени не остается. Это не понравилось Ольге, и с танцами было покончено.
Ольга Павловец в детстве. Фото: соцсети
Зато в музыкальной школе она училась с удовольствием – и игре на фортепиано, гитаре и флейте, и вокалу. Девочка быстро стала одной из лучших учениц, получала первые призы на конкурсах. Ей даже предложили поступление вне конкурса в консерваторию. Но Ольга выбрала Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии: недаром она была представительницей актерской династии!
Ольга Павловец: театр
Чуть ли не с первых дней учебы девушка начала выходить на сцену театра «Буфф» - руководителем ее курса был худрук театра, Исаак Романович Штокбант, и он сразу приметил способную студентку. К моменту получения диплома за плечами у Ольги уже были роли в ведущих постановках «Буффа», а кроме того, она попробовала себя в роли телеведущей и сыграла несколько ролей в сериалах.
Ольга Павловец: кино, сериалы («Склифосовский»)
Ольга Павловец в сериале «Своя правда». Фото: кадр из сериала
Окончив ЛГИТМиК, Ольга Павловец перебралась в Москву: она была уверена, что в столице перед ней откроются новые перспективы. Так и получилось. После роли в сериале Михаила Туманишвили «Стилет-2» ее узнала вся страна.
Молодую актрису стали приглашать и другие режиссеры. Она снялась в картинах «От 180 и выше», «План Б», потом приняла участие в 9-м сезоне «Бандитского Петербурга». Скоро зрители привыкли к тому, что яркая, красивая актриса появляется все в новых и новых фильмах и сериалах: «Судебная колонка», «Афганский призрак», «Своя правда»…
Ольга Павловец в сериале «Тайны следствия» . Фото: кадр из сериала
Запомнилась она и своей ролью в экранизации романа Теодора Драйзера «Американская трагедия»: сериал получил название «Жизнь, которой не было». А вскоре актриса уже перестала считать свои киноработы. Впрочем, о некоторых из них стоит сказать особо. Популярный сериал «Тайны следствия», в котором она сыграла острохарактерную героиню Людмилу, остается в ее жизни вот уже много лет, став ее важной частью.
Ольга Павловец в сериале «Склифосовский». Фото: кадр из сериала
Не менее успешным получился сериал «Склифосовский», однако здесь зрителям пришлось в какой-то момент проститься с героиней Павловец.
«Конечно же, теоретически мы с Димой Миллером можем вернуться в этот сериал. Но это не от нас зависит, а от сценаристов, которые пишут историю. И от зрителей, которые пишут пожелания продюсерам на канал или в соцсетях, требуя вернуть или убрать какого-то героя. Мне было бы интересно любопытно узнать, как сложилась судьба нашей пары. Почему мы его покинули, я не знаю. Интриги продюсеров», - не без юмора рассказывала Ольга.
Ольга Павловец: доход
Заработки Ольги Павловец позволяют ей жить достаточно безбедно. Она много снимается, давно стала узнаваемой актрисой, а значит, ей хорошо платят. По данным СМИ, за одну съемочную смену Павловец получает от 50 до 150 тысяч рублей. Но и расходов у нее немало: ведь актриса растит двоих детей самостоятельно и никогда не рассчитывала на материальную помощь мужчин.
Ольга Павловец: личная жизнь
Ольга Павловец с Дмитрием Щербиной и сыном. Фото: соцсети
В привлекательную девушку (рост Ольги Павловец – 162 см, вес – 52 кг) всегда влюблялись мужчины. Первым ее мужем стал актер Дмитрий Щербина. У них родился сын Прохор, однако крепкой семьи не получилось: они прожили вместе только 4 года.
Потом в жизни Ольги случилась трагедия: четырехлетний сын погиб. Никто не был виноват, это было несчастное стечение обстоятельств. Тот период актриса не может вспоминать без слез – он стал самым страшным в ее жизни.
Она долго не могла прийти в себя, вернуться к нормальной жизни: продолжала существовать в каком-то вакууме, держалась на успокоительных… Только спустя время Ольга научилась смиряться с этой болью. А потом ей очень захотелось родить ребенка.
Ольга Павловец и Иван Шибанов. Фото: соцсети
К тому времени она жила в гражданском браке с Иваном Шибановым. И вскоре ее желание осуществилось: на свет появился мальчик, которого назвали Макаром. Правда, и с Иваном Шибановым семья не сложилась. Но он остался хорошим, внимательным отцом для их сына, и с Ольгой у них сохранились очень хорошие отношения.
Ольга Павловец с сыном Макаром. Фото: соцсети
В эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым Ольга Павловец призналась: она пока не встретила того мужчину, рядом с которым ей хотелось бы провести всю свою жизнь. Несмотря на это, Ольга уверяет, что она счастлива.
В 2017 году она снова стала мамой: родила сына Андрея. Но на этот раз актриса не назвала имени отца мальчика: для публики этот так и осталось тайной. Дети растут с мамой, им помогают родители Ольги. Макар уже проявляет интерес к сфере IT, он научился создавать видеоролики.
А у Андрея, по словам Ольги, уже налицо задатки артиста, так что, возможно, он продолжит династию. Актриса признавалась, что не может проявлять строгость по отношению к детям: ей все время хочется баловать сыновей, радовать их и радоваться их успехам.
Ольга Павловец сейчас - последние новости, планы, хобби
В свободное время Ольга Павловец рисует и вяжет. Фото: соцсети
Героиня Ольги Павловец – Оксана Пастухова – вновь появилась в сериале «Склифосовский»: авторы сценария вернули ее в 10-й сезон после долгого перерыва.
В 2023 году герои популярного сериала порадовали поклонников в новой комедии – «Море. Солнце. Склифосовский». Это стало приятной неожиданностью для всех, ведь в этом проекте герои, наконец, вышли из поднадоевших больничных стен и появились в новой обстановке – на отдыхе.
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Работы у Ольги Павловец по-прежнему много. Чтобы отдохнуть и восстановить силы, она уезжает за город – гуляет вдали от города, слушая классическую музыку. Что же касается личной жизни, то, как сообщают СМИ, актриса по-прежнему одна. Поклонники искренне желают ей встретить мужчину, который станет для нее настоящей любовью.