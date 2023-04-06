Аристократка советского кино: как Наталья Белохвостикова случайно попала на экран, стала музой известного режиссера и взяла ребенка из детдома

Режиссер Марк Донской снимал картину «Сердце матери». Наталья Белохвостикова подходила по всем параметрам, и ей предложили сыграть роль Марии Ульяновой, сестры Ленина. Тогда ей было 14 лет.

Во ВГИК без экзаменов

На премьере фильма Марк Донской представил Наталью Белохвостикову режиссеру Сергею Герасимову. Сергея Аполлинариевича поразили внешние данные девушки. Он с сожалением сказал, что уже набрал курс учеников и предложил прийти к нему во ВГИК на следующий год. Наталья Белохвостикова тогда не придала значения его словам. Но через несколько дней ей позвонили и еще раз передали просьбу режиссера появиться во ВГИКе первого сентября. Еще учась в школе, старшеклассница Наталия Белохвостикова была зачислена в самый знаменитый театральный вуз страны.

И уже на втором курсе студентка играла в фильме «У озера». Сергей Герасимов специально писал роль главной героини Лены Барминой под юную артистку. За эту работу Наталия Белохвостикова получила Государственную премию СССР и стала самым молодым ее лауреатом.

Вместе и навсегда

Позже Наталья Николаевна признавалась, что роли, сыгранные в начале карьеры были совершенно ей не близки. И если бы она не встретила Владимира Наумова, то ушла бы из кино.