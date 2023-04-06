Аристократка советского кино: как Наталья Белохвостикова случайно попала на экран, стала музой известного режиссера и взяла ребенка из детдома

Яркие роли, любящий муж режиссер, партнеры по сцене и съемкам в кино – первые красавцы и именитые актеры… Кажется, что жизнь актрисы Натальи Белохвостиковой сложилась очень кинематографично.
Нежное детство
Первое воспоминание детства Натальи Белохвостиковой — ее мама собирается на коронацию Елизаветы II в Вестминстерское аббатство. Правда, на саму церемонию девочка не попала — ей тогда не было и двух лет, но мамино сиреневое платье со шлейфом, которое сшили специально для грандиозного мероприятия, хорошо запомнила. Отец будущей звезды кино был советским дипломатом, а мама - переводчицей. До пяти лет Наталья Белохвостикова, родившаяся в Москве 28 июля 1951 года, жила с родителями в Лондоне.
Наталья Белохвостикова в детстве. Фото: Global Look Press
После перевода отца в Стокгольм, девочку отправили к бабушке в Москву. Наталья Белохвостикова вспоминала, что постоянно тосковала по родителям. Радостные дни наступали только во время летних каникул, когда она приезжала к ним в Швецию.
Первая роль — сестра Ленина
Наталья Белохвостикова никогда не мечтала о карьере в кино. Думала, как мама, стать переводчицей — Белохвостикова в совершенстве знает английский. Но судьба все решила за нее. Когда девочка в очередной раз гостила у родителей в Стокгольме, в летнюю школу при посольстве зашли киношники — набирали людей в массовку.
Наталья Белохвостикова в юности. Фото: Global Look Press
Режиссер Марк Донской снимал картину «Сердце матери». Наталья Белохвостикова подходила по всем параметрам, и ей предложили сыграть роль Марии Ульяновой, сестры Ленина. Тогда ей было 14 лет.
Во ВГИК без экзаменов
На премьере фильма Марк Донской представил Наталью Белохвостикову режиссеру Сергею Герасимову. Сергея Аполлинариевича поразили внешние данные девушки. Он с сожалением сказал, что уже набрал курс учеников и предложил прийти к нему во ВГИК на следующий год. Наталья Белохвостикова тогда не придала значения его словам. Но через несколько дней ей позвонили и еще раз передали просьбу режиссера появиться во ВГИКе первого сентября. Еще учась в школе, старшеклассница Наталия Белохвостикова была зачислена в самый знаменитый театральный вуз страны.
И уже на втором курсе студентка играла в фильме «У озера». Сергей Герасимов специально писал роль главной героини Лены Барминой под юную артистку. За эту работу Наталия Белохвостикова получила Государственную премию СССР и стала самым молодым ее лауреатом.
Вместе и навсегда
Позже Наталья Николаевна признавалась, что роли, сыгранные в начале карьеры были совершенно ей не близки. И если бы она не встретила Владимира Наумова, то ушла бы из кино.
Наталья Белохвостикова в фильме Владимира Наумова «Тегеран – 43». Фото: кадр из фильма «Тегеран – 43», 1980 год
Со своим будущим мужем Наталья Белохвостикова познакомилась в самолете по дороге в Белград, где шла Неделя советского кино. Именитый режиссер показался девушке немного сумасшедшим. Он постоянно у всех просил сигареты, мял их в руке, но не закуривал. Под конец полета его костюм был усыпан табаком.
Потом Владимир Наумов признался, что две недели назад бросил курить. Однако, Наталье Белохвостиковой запомнилась не только оригинальная борьба с вредной привычкой, всю дорогу режиссер шутил, травил байки, хулиганил, вел себя просто, как мальчишка. Наталье Белохвостиковой было легко и весело с ним.
Наталья Белохвостикова с дочкой Натальей Наумовой. Фото: Global Look Press
Владимир Наумов влюбился в Наталью Белохвостикову с первого взгляда, чего не скажешь о ней. Режиссер, который был старше артистки на 24 года, нежно и внимательно ухаживал, знакомил девушку с интеллектуальной элитой Москвы.
Он был разносторонним увлекающимся человеком, писал картины, много работал, его окружали интересные люди, и Наталья Белохвостикова постепенно влюбилась. Владимир Наумов и Наталия Белохвостикова прожили вместе почти 50 лет. Она была его главной музой.
Главные роли
На счету Натальи Белохвостиковой роли в более, чем 30 кинокартинах. Ее партнерами по съемочной площадке становились легенды советского кино - Василий Шукшин, Иннокентий Смоктуновский, Александр Глузский, Андрей Мягков, Игорь Костолевский и многие другие. В «Маленьких трагедиях» по произведениям Пушкина актриса сыграла Донну Анну, а соблазнителя Дона Гуана — Владимир Высоцкий.
Наталья Белохвостикова и Игорь Костолевский в фильме «Законный брак». Фото: кадр из фильма «Законный брак», 1985 год
Ей часто предлагали драматические роли утонченных аристократок, а она мечтала сыграть в комедии. Лишь однажды актриса попыталась выйти из своего привычного амплуа, когда Светлана Дружинина предложила ей сыграть в оперетте «Принцесса Цирка». Та с радостью согласилась. Правда, многие предрекали провал фильму, но режиссер не ошиблась. Фильм собрал хорошую кассу.
«Тегеран-43» и Ален Делон
Звездным часом для Натальи Белохвостиковой стала картина «Тегеран-43» —детектив, основанный на реальных событиях. Режиссерами выступили Владимир Наумов и Александр Алов, с которым они сняли более десятка фильмов.
Наталия Белохвостикова играет сразу две главные роли - Натали и Мари.
Наталья Белохвостикова и Ален Делон в фильме «Тегеран – 43». Фото: кадр из фильма «Тегеран – 43», 1980 год
Съемки проходили в нескольких странах - СССР, Испании, Швеции и Франции. На одну из главных ролей пригласили легенду мирового кино Алена Делона. Несмотря на то, что роль была совсем небольшая, мегазвезда согласился сниматься.
Подари мне крестик
В 1977 году у Натальи Белохвостиковой и Владимира Наумова родилась дочь Наталья. Для ребенка, росшего в кинематографической семье, выбор профессии был очевиден. Наталья Наумова стала режиссером, как и папа, сняла в нескольких фильмов свою маму.
В 2007 году Наталья Белохвостикова и Владимир Наумов усыновили трехлетнего мальчика. Кирилла они увидели в детском доме, куда приезжали в рамках фестиваля «Я и семья». Когда Наталья Белохвостикова прощалась с детьми и говорила каждому слова поддержки, трехлетний мальчик прервал ее и серьезно сказал: «Тетенька, у вас крестик есть, а у меня нет. Подарите мне».
Малыш так поразил звездную семью, что они еще несколько раз приезжали его навестить, а потом решились на усыновление.
Наталья Белохвостикова и Владимир Наумов с приемным сыном Кириллом. Фото: Global Look Press
Спустя годы Кирилл признался актрисе, что в детском доме он каждый день просил бога помочь найти родителей.
В 2021 году, не дожив нескольких дней до своего 94-летия, умер Владимир Наумов. Наталья Белохвостикова очень тяжело переживала потерю любимого мужа. Приемный сын был все время рядом и, как потом призналась звезда, очень ей помог в этот тяжелый для семьи период. Тогда близкие всерьез беспокоились о душевном состоянии актрисы.
Скандальный зять
Наталья Белохвостикова не раз признавалась, что главной ценностью для нее является семья. Поклонники были поражены, когда зять Натальи Белохвостиковой Александр Фербер пришел на телевизионное шоу с жалобами на звездную тещу. Мужчина рассказал, что актриса все время вмешивалась в их с Натальей Наумовой семью, а потом и вовсе настояла на на том, чтобы дочь переехала к ней.
Владимир Наумов и Наталья Белохвостикова с дочкой и зятем. Фото: Global Look Press
Фербер требовал, чтобы ему вернули сына, с которым женщины якобы ужасно обращаются, поэтому и пришел с этой бедой на федеральный канал.
Однако большинство экспертов шоу сошлись во мнении, что Наталья Белохвостикова не имеет никакого отношения к конфликту дочери и зятя.
Уединение и покой
Сейчас Наталья Белохвостикова ведет уединенный образ жизни, соцсети не ведет и не посещает светские мероприятия. Наталья Белохвостикова мечтает завершить последний фильм мужа Владимира Наумова по сказкам Александра Пушкина, где, кстати, играет и она, и сын Кирилл. А еще планирует организовать выставку картин Владимира Наумова.
Наталья Белохвостикова после смерти мужа не выходит в свет. Фото: Global Look Press
В январе 2023 года, 71-летняя Наталья Белохвостикова получила премию «Золотой орел» за своего мужа. Выдающемуся кинорежиссеру Владимиру Наумову присудили специальный приз - «За вклад в киноискусство».