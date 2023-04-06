Исполнительница хита «Человек дождя» Алена Иванцова: как стала вдовой в 25 лет, почему ушла от Шуфутинского и устроила помолвку в эфире НТВ

Новый виток славы для звезды начала 90-х годов прошлого века Алены Иванцовой начался после участия в проекте «Суперстар! Возвращение» на телеканале НТВ. Исполнительница одного хита вернулась на сцену спустя три десятка лет забвения. Рассказываем, почему не сложилась карьера артистки, и как она стала молодой вдовой.
Любовь всей жизни
Алена Иванцова родилась в Ялте 7 апреля 1970 года и с самого детства мечтала стать артисткой. С ранних лет Алена Иванцова принимала участие в различных вокальных конкурсах. На одном из таких состязаний в Театре варьете в Ялте эффектную девушку заметил Вячеслав Цой, ставший любовью всей ее жизни.
Алена Иванцова в юности с президентом России Борисом Ельциным. Фото: соцсети
Вячеслав Цой — родственник, двоюродный дядя кумира нескольких поколений, музыканта Виктора Цой. Он был разносторонней личностью — работал актером в Ленинградском мюзик-холле, был врачом, спортсменом, тренером, мастером спорта по боевым искусствам. Вячеслав Цой снимался у известных режиссеров. Принимал участие в съемках таких картин, как «Красные колокола», «Узник замка Иф», «Искусство жить в Одессе», «Малыш с Аляски».
Муж и продюсер Алены Иванцовой Вячеслав Цой. Фото: соцсети
Сначала Вячеслав Цой решил продюсировать молодую певицу Алену Иванцову, но потом между ними вспыхнули чувства. Вячеслав Цой был старшее Алены Иванцовой на 22 года, разница в возрасте их не смутила, и влюбленные сыграли свадьбу. Вскоре у них родилась дочь Карина. Но Алена не оставила мечты о сцене, а муж всячески поддерживал и помогал ей строить карьеру певицы.
Главный хит
В 1993 году Алена Иванцова одержала победу на международном конкурсе «Белые ночи». Песню, покорившую жюри и публику, написал известный музыкант Игорь Азаров, который сотрудничал с Любовью Успенской, Эдитой Пьехой и Михаилом Боярским.
С подачи Вячеслава Диновича Алена Иванцова знакомится с Леонидом Агутиным, и в 1995 году появляется ее главный хит «Человек дождя». Еще одна его песня «Маэстро» войдет в дебютный альбом Алены Иванцовой.
Алена Иванцова в клипе «Человек дождя», 1996 год. Фото: скрин Youtube.com
Карьера артистки стремительно идет в гору, ее клипы и песни смотрит и слушает вся страна.
Трагедия и закат карьеры
Алены Иванцова стала вдовой, когда работала над своим дебютным альбомом «Человек дождя». Вячеслава Цоя расстреляли на пороге его дома. Заказчика и киллера так и не нашли. По одной из версий, мотивом убийства стали наркотики. Вернее, непримиримая позиция Цоя по поводу их распространения. Муж Алены Иванцовой координировал работу международной организации по борьбе с незаконным оборотом запрещенных веществ.
После смерти любимого Алена Иванцова приостановила концертную деятельность и посвятила свое время полностью маленькой дочери Карине, которая родилась копией своего отца.
Алена Иванцова с дочкой Кариной. Фото: соцсети
Пытаясь вытащить артистку из депрессии, Михаил Шуфутинский предложил ей участвовать в проекте «Вкус меда». Алена Иванцова согласилась и несколько лет гастролировала вместе со второй солисткой группы, бывшей танцовщицей балетного коллектива «Атаман» Татьяной Анис. Но Иванцовой категорически не нравился ни репертуар, ни костюмы коллектива, и она разорвала контракт с Михаилом Шуфутинским.
Алена Иванцова (на фото слева) с Михаилом Шуфутинским и Татьяной Анис. Фото: соцсети
Сольный провал
Алена Иванцова решила начать сольную карьеру. В 1997 году, спустя два года после смерти мужа, она выпускает дебютную пластинку «Человек дождя», в который вошли 14 песен, в том числе и главные шлягеры знаменитости, написанные Леонидом Агутиным. Правда, к тому времени зрители успели позабыть певицу, билеты на концерты не раскупили. Алена Иванцова ушла со сцены и занялась воспитанием дочери.
Подростком Карина увлекалась восточными танцами и Древним Египтом. Хоть девушка и унаследовала артистические данные родителей и экзотическую внешность, но в шоу-бизнес не пошла, посвятила себя семье и сейчас развивает свое дело.
Алена Иванцова с Андреем Малаховым. Фото: соцсети
В 2020-м году в программе «Привет, Андрей!» Алена Иванцова рассказала, что уже стала бабушкой. Замуж Алена Иванцова больше не вышла.
Возвращение звезды и новая любовь
В 2022 году Алене Иванцовой выпал шанс снова вернуться на сцену. 52-летняя певица стала участницей третьего сезона популярного шоу телеканала НТВ «Суперстар! Возвращение».
Алене Иванцовой пришлось состязаться на музыкальном ринге со звездами 90-х и нулевых Александром Айвазовым, Ромой Жуковым, Сергеем Чумаковым, Жаном Милимеровым, Катей Лель, Ириной Салтыковой и Ольгой Зарубиной.
Под строгим взором жюри, в которое вошли Сергей Соседов, Стас Пьеха, Лера Кудрявцева и Маша Распутина, звездные конкурсанты исполняли музыкальные шлягеры разных лет. Ведущими шоу стали Лолита Милявская и Вадим Такменев.
Алена Иванцова вошла в тройку лидеров, однако, безоговорочную победу в третьем сезоне рейтинговой программы одержала Ольга Зарубина.
Алена Иванцова и ее избранник Виталий. Фото: соцсети
Впрочем, Алену Иванцову в финале шоу ждала другая — прямо на сцене, в эфире НТВ, ей сделал предложение давний друг Виталий. По словам Алены Иванцовой, они знают друг друга почти 30 лет. Все это время мужчина всегда был рядом, поддерживал и помогал, участие в шоу не стало исключением.
«Виталий — мой давний друг, продюсер, профессионал своего дела, он очень помог и поддержал меня на проекте… И, наверное, покорил еще и своими мужскими поступками, отношением. Хотя мы знакомы 29 лет, он не перестает меня удивлять!» — делилась тогда Алена Иванцова.
В соцсети Алена Иванцова назвала Виталия своим последним капризом, но вышла ли за него замуж, пока не сообщила.