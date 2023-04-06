Исполнительница хита «Человек дождя» Алена Иванцова: как стала вдовой в 25 лет, почему ушла от Шуфутинского и устроила помолвку в эфире НТВ

Новый виток славы для звезды начала 90-х годов прошлого века Алены Иванцовой начался после участия в проекте «Суперстар! Возвращение» на телеканале НТВ. Исполнительница одного хита вернулась на сцену спустя три десятка лет забвения. Рассказываем, почему не сложилась карьера артистки, и как она стала молодой вдовой.

Любовь всей жизни

Алена Иванцова родилась в Ялте 7 апреля 1970 года и с самого детства мечтала стать артисткой. С ранних лет Алена Иванцова принимала участие в различных вокальных конкурсах. На одном из таких состязаний в Театре варьете в Ялте эффектную девушку заметил Вячеслав Цой, ставший любовью всей ее жизни.