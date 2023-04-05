Из «Дома-2» на большой экран: как Наталья Бардо стала актрисой, увела женатого из семьи, изменила Марюсу Вайсбергу

Наталья Кривозуб сегодня известна как Наталья Бардо. У нее за плечами много знаменитых проектов — «Бабушка легкого поведения», «Улетный экипаж», «Девушки с Макаровым – 2» и другие. Но начала актриса свой путь на большой экран с телепроекта «Дом-2». Как сложилась карьера и личная жизнь Бардо — читайте далее.

Наталья Бардо: детство, родители

Наталья Бардо, актриса, певица и телеведущая, родилась 5 апреля 1988 года в Москве. Ее настоящая фамилия Кривозуб, на свет она появилась в семье чемпиона Европы в юниорах по легкой атлетике по прыжкам с шестом Сергея Кривозуба. Родители развелись, когда девочка была еще маленькой.

В детстве Наташа увлекалась спортом, как и ее отец, но любила гимнастику и баскетбол. Также посещала бальные танцы, играла на фортепиано, углубленно изучала математику. Только мечтала она не о пьедестале и паркете, а о сцене.