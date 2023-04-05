Из «Дома-2» на большой экран: как Наталья Бардо стала актрисой, увела женатого из семьи, изменила Марюсу Вайсбергу

Наталья Кривозуб сегодня известна как Наталья Бардо. У нее за плечами много знаменитых проектов — «Бабушка легкого поведения», «Улетный экипаж», «Девушки с Макаровым – 2» и другие. Но начала актриса свой путь на большой экран с телепроекта «Дом-2». Как сложилась карьера и личная жизнь Бардо — читайте далее.
Наталья Бардо: детство, родители
Наталья Бардо, актриса, певица и телеведущая, родилась 5 апреля 1988 года в Москве. Ее настоящая фамилия Кривозуб, на свет она появилась в семье чемпиона Европы в юниорах по легкой атлетике по прыжкам с шестом Сергея Кривозуба. Родители развелись, когда девочка была еще маленькой.
В детстве Наташа увлекалась спортом, как и ее отец, но любила гимнастику и баскетбол. Также посещала бальные танцы, играла на фортепиано, углубленно изучала математику. Только мечтала она не о пьедестале и паркете, а о сцене.
Маленькая Наталья Бардо. Фото: соцсети
Родители, тем не менее, не поддерживали стремление дочки к творчеству, а отправили ее получать «серьезное» образование — Наталья поступила в Московский банковский институт на экономиста. Получив диплом, отнесла его маме, а сама отправилась штурмовать Щукинское училище, где сначала была вольнослушателем, а затем прошла по конкурсу и стала студенткой.
Наталья Бардо: псевдоним
Псевдоним «Бардо» Наталья Кривозуб взяла в 2010 году. Сменила фамилию звезда официально, взяв, как уверяла она, фамилию своей прабабушки, которая стала женой французского парфюмера Франсиско Бардо и переехала в Париж. Но по национальности Наталья — русская.
Наталья Бардо: «Дом-2»
Еще учась на экономиста, Бардо уже предпринимала попытки стать известной. Она отправилась на кастинг «Дома-2» на ТНТ в 2007 году и прошла его. Среди потенциальных бойфрендов Бардо выделила для себя Антона Бородина, но он ушел с проекта через несколько месяцев. За красоткой стал ухаживать Руслан Проскуров, но его выгнали с шоу, а следом ушла сама Наташа.
Наталья Бардо на «Доме-2». Кадр из шоу
По слухам, у девушки появился бойфренд за периметром, а это было запрещено правилами. Позднее девушка оправдалась за участие в скандальной телестройке: мол, ей нужны были деньги на лечение отца. В общей сложности на проекте Наталья пробыла 177 дней
Наталья Бардо: кино
В кино Наталья попала случайно — в 14 лет она снялась в картине «Пушкин. Последняя дуэль» у Натальи Бондарчук, но почему-то в титрах ее не указали. Когда Бардо всерьез занялась кинокарьерой, то начинала с эпизодических ролей — в сериале «Проклятый рай» сыграла дочь героини Алину, в 2007 году появилась во втором сезоне фильма.
Наталья Бардо в сериале «Проклятый рай». Кадр из сериала
В 2009 году Бардо в роли журналиста мелькнула в фильме «Москва, я люблю тебя!», в 2010-м — в фильме «Стройбатя». Главная роль Бардо досталась в 2010-м в сериале про золотую молодежь «Золотые. Барвиха 2», затем она появилась в мелодраме со Светланой Ходченковой «Удиви меня».
В 2012 году уже будучи второкурсницей театрального училища, Бардо по-новому раскрылась в сериале «Вероника. Потерянное счастье». Он так понравился зрителям, что в 2013 году вышло продолжение — «Вероника. Беглянка».
Наталья Бардо в сериале «Вероника. Потерянное счастье». Кадр из сериала
Своим особенным Наталья считает проект «Последний рубеж». Она снялась в нем в 2016 году, и хоть на втором плане, но роль стала для нее очень знаковой.
На следующий год Бардо снялась в комедии «Бабушка легкого поведения», которую снял ее возлюбленный Марюс Вайсберг. Звездный состав актеров гарантировал высокие цифры в прокате, а вот от критиков лента получила в основном отрицательные оценки.
Еще один успешный проект — «Улетный экипаж», где Наталья появилась на экране в компании Алексея Чадова, Юлии Топольницкой, Виктории Дайнеко. Сериал получил ТЭФИ, а создатели сняли его продолжение в 2019 году.
Наталья Бардо в сериале «Улетный экипаж». Кадр из сериала
2020 год вошел в биографию Натальи съемками в сериале «Беспринципные» и «Идеальная семья». В 2021 году поклонники увидели, с чего начиналась история с бабушкой — вышла новая часть «Прабабушки легкого поведения» — «Начало», Бардо снялась в роли диверсантки ЦРУ. Также на экраны вышли «Выжившие» и «Девушки с Макаровым – 2».
Наталья Бардо в комедии «Прабабушка легкого поведения. Начало». Фото: соцсети
А в 2022 году Бардо была задействована в многосерийных проектах «Исправление и наказание», «Нереалити», «Девушки с Макаровым – 3».
Наталья Бардо: другие проекты
Актриса помимо «Дома-2» не раз появлялась на телевидении в качестве ведущей или эксперта. В 2015 году вместе с Маратом Башаровым она вела проект Первого канала «Мистер и миссис СМИ».
В 2020 году актриса отважилась испытать себя на экстремальном проекте «Последний герой. Зрители против звезд». Правда, в финал не вышла, зато получила незабываемые эмоции и опыт. В то же время Бардо была ведущей на ТВ-3 в шоу «Миллион на мечту», помогая осуществлять заветные желания россиянам.
Наталья Бардо в ток-шоу «Миллион на мечту». Фото: соцсети
Наталья Бардо: личная жизнь
Будущая звезда в 18 лет закрутила роман с женатым предпринимателем Сергеем Русаковым. Более того, у них была большая разница в возрасте — 20 лет. Но для любви это не стало преградой, и в 2009 году расставшийся с законной женой бойфренд женился на Бардо. Свадьба была пышной, отмечали на Мальдивах.
Правда, вскоре Наталье было не до семьи — у нее пошла в гору карьера, бесконечные съемки, и с мужем она проводила времени все меньше. Начались разногласия, ведь Русакову так хотелось, чтобы любимая была домашней и подарила ему наследника. Наталья сделала свой выбор — и это была не семья. Брак продлился всего три года.
В 2015 году уже известная актриса, Наталья начала встречаться с режиссером Марюсом Вайсбергом. А через год она уже переехала к нему в Голливуд, откуда делилась кадрами своей роскошной жизни в Сети.
Наталья Бардо и Марюс Вайсберг. Фото: Global Look Press
В мае актриса родила первенца — сына Эрика, оставаясь с его отцом в фактическом браке. Пара была вместе до середины 2019 года, пока Наталья не объявила о разрыве с режиссером. Что именно послужило поводом для расставания, неизвестно, однако через некоторое время звезды воссоединились.
Наталья Бардо и Марюс Вайсберг с сыном Эриком. Фото: Global Look Press
По слухам, Наталья крутила роман на стороне. Якобы два года она встречалась с неким Андреем Санакоевым. Щекотливая история всплыла в 2020 году, сам Андрей оказался довольно словоохотлив. Он стал инициатором разрыва, так как Наташа не собиралась уходить от Вайсберга, в то время как Санакоев настаивал. Актриса пыталась убедить его остаться любовником. Но мужчина не захотел делить ее с другим и ушел сам. Практически в это же время всплыла интрижка самого Вайсберга — его видели в объятиях таинственной незнакомки.
Наталья Бардо: внешность, пластика
Актриса пришла в шоу-бизнес брюнеткой с длинными волосами — такой ее запомнили поклонники «Дома-2». Когда ее карьера в кино пошла вверх, она уже была блондинкой. Ее рост — 172 см, а вес 48 кг. При этом ходят слухи, что она обращалась к пластическому хирургу. Якобы ей корректировали нос, а также добавили припухлости губам.
Наталья Бардо до пластики. Фото: соцсети
Наталья Бардо сегодня
Сегодня Бардо продолжает сниматься в сериалах и кино. Причем, теперь она наотрез отказывается от ролей легкомысленных блондинок. Она предпочитает перевоплощаться в сильных женщин.