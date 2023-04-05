Мария Погребняк отреагировала на новости о своем разводе

В среду, 5 апреля, в Сети появилась информация, что футболист Павел Погребняк разводится со своей женой Марией после 17 лет брака. Причина якобы кроется в многочисленных изменах спортсмена.

Журналисты Teleprogramma.pro дозвонились до Марии, однако ситуацию она комментировать не захотела.

«Я не буду комментировать свою личную жизнь. Подтверждать не буду», - заявила Погребняк очень расстроенным голосом.

Сам Павел трубку пока тоже не берет.

Напомним, Мария и Павел начали жить вместе 2006 году, а пышное торжество организовали лишь в 2014-м. У них подрастают три сына.

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