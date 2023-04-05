Травля в школе, пластика, скандалы: как Инстасамка превратилась в звезду, которую ненавидит весь Интернет

Дарья Зотеева известна не столько своим творчеством, сколько многочисленными скандалами. Блогеры Саша Кэт, Дима Ричман, Лиза Мадрид утверждали, что Инстасамка – мошенница, обвиняли девушку в том, что она угрожает им опубликовать компрометирующий их контент. В 2019 году всплыла история с ограблением квартиры Дарьи – ее бывший креативщик рассказал, что это была инсценировка с целью увеличить аудиторию. Были и другие скандалы – с поддельными авариями и ссорами.

Шоумен и блогер Юрий Хованский тоже не смог молчать – опубликовал дисс на Инстасамку. Рассорилась она и с давним другом Андреем Петровым: он не простил ей оскорбительных высказываний в адрес его гостей. Дарья высмеивала певицу Кристину Си, чем заслужила ответные оскорбления.

Широкий резонанс вызвал случай, когда рэп-исполнительница буквально вышвырнула из квартиры опоздавших к ней визажистов с их чемоданами, - да так, что уничтожила дорогую косметику. Это возмутило многих звезд, в том числе – Клаву Коку и Риту Дакоту. И «простые смертные» тоже выражали свой протест, как умели. Например, однажды Инстасамка подверглась нападению на улице – неизвестный облил ее зеленкой. Осенью 2021 года генеральный прокурор РФ получил петицию, в которой представители общественности просили привлечь Дарью Зотееву к уголовной ответственности – за то, что своим поведением она развращает молодежь.

Инстасамка: внешность, пластика, тату

