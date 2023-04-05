Травля в школе, пластика, скандалы: как Инстасамка превратилась в звезду, которую ненавидит весь Интернет

Инстасамка – одна из самых успешных блогеров страны, о которой говорят все. Она еще и поет – только в Сети больше обсуждают ее скандалы, чем музыкальные таланты.
Инстасамка: детство и юность
Дарья Зотеева в детстве. Фото: соцсети
Будущая звезда соцсетей и эпатажа родилась 11 мая 2000 года в городе Тобольске, в обеспеченной семье. Настоящие имя и фамилия девушки - Дарья Зотеева. Через несколько лет семья перебралась в Чехов, но вскоре Даша, ее мама и сестра остались без отца – он ушел. Позднее повзрослевшая Дарья пробовала как-то восстановить с ним отношения, но взаимопонимания между ней и отцом не получилось.
Дарья Зотеева в детстве. Фото: соцсети
В школе тоже все было сложно: в подростковом возрасте девочка подвергалась буллингу. Она рассказывала, что одноклассники издевались над ней, травили, выбрасывали на помойку ее вещи. Едва окончив девятый класс, Даша покинула школу. Но и учеба в колледже не сложилась – ей там категорически не нравилось. И тогда Даша, не слушая возражений мамы, забрала документы из учебного заведения и решила заниматься творчеством.
«Мой главный детский страх — жить как все. Это же жесть. Это одна и та же работа каждый день. У тебя нет права на личное мнение!» - объясняла девушка.
Инстасамка: блогер
Инстасамка выкладывает самые провокационные снимки. Фото: соцсети
К тому времени у Даши уже был профиль в социальной сети, на нее было подписано 10 тысяч человек, и она даже брала небольшие деньги за рекламные посты. Чтобы «раскрутить» свой аккаунт, девушка решила выкладывать скандальный контент – провокационные фото и высказывания, сдобренные нецензурной лексикой. Число подписчиков резко увеличилось – это оказалось всем интересно. Именно тогда она стала называть себя Instasamka – такой псевдоним привлек еще больше внимания.
Инстасамка увеличила губы и грудь, чтобы привлечь больше внимания. Фото: соцсети
А еще Зотеева набила татуировки, увеличила грудь и губы и стала выкладывать эпатажные видео – на грани приличия. При росте 156 см девушка весит всего 45 кг, ее миниатюрная фигура тоже привлекает внимание подписчиков. На доход, который резко увеличился, девушка сняла отдельное жилье и помогла маме начать собственный бизнес. Дарья ведет несколько каналов – посвящает аудиторию в тайны интернет-бизнеса, учит, как разбогатеть. Ее ролики постоянно появляются в «ТикТоке». Зотеева много путешествует – и это увлечение тоже приносит ей доход: она публикует влоги из своих поездок.
Инстасамка: музыка
Видеоролики Инстасамки наполнены эротизмом. Фото: соцсети
В 2019 году Дарья решила заняться музыкой. Она начала исполнять рэп, и эти композиции быстро стали популярными, как и альбом Born to Flex. Поклонники смогли увидеть клип Инстасамки Hola на YouTube-канале. Вскоре Дарья уже колесила по городам России с гастролями, исполняя треки KGB, DING DING DONG, Ariflame. Все ее песни – эпатажны и неоднозначны, в том числе – дуэт с исполнителем Apashe. Вместе с Moneyken Дарья записала композицию «Витон» в стиле хип-хопа. В альбом «Семейный бизнес» вошли самые популярные ее песни - «Бич плис», «Я люблю», «Бейби лед» и другие.
Инстасамка: ТВ, шоу
Инстасамка не стесняется обнажаться. Фото: соцсети
Популярность Инстасамки привела ее на телевидение: Дарья принимала участие в проекте Валерия Комиссарова «Битва престолов». Правда, долго она там не продержалась: появление на шоу Анастасии Ивлеевой привело к увольнению Зотеевой.
Инстасамка: доход
Доходы Инстасамки неуклонно растут. Фото: соцсети
В одном из интервью Инстасамка заявила, что зарабатывает шестизначные суммы. Это подтверждает и информация некоторых изданий, утверждающих, что ежемесячный доход блогера и исполнительницы составляет не менее 2 миллионов рублей. За 2021 год она заработала 24 миллиона и, похоже, ее доходы только увеличиваются.
Инстасамка: личная жизнь - романы и слухи
Инстасамка и Олег Moneyken. Фото: соцсети
Дарья никогда не скрывала своей личной жизни. Ее первым парнем был Александр Ковин. Расставшись с ним, она стала встречаться с блогером Олегом Еропкиным – в Сети его знают как Moneyken. Олег написал для нее песню «Ты мой океан». В 2021 году он сделал Дарье предложение. Она согласилась – и выложила в соцсети фото кольца с бриллиантом. Вскоре влюбленные уехали в Дубай, откуда Инстасамка сообщила подписчикам:
«Это вообще не наше место, не наш вайб, не наши жизненные цели. Хотя буду очень скучать и любить место, где родилась».
Ходили слухи о том, что с первым парнем Дарья рассталась из-за его измены. Поэтому публика заинтересовалась перепиской Олега Еропкина с незнакомой девушкой, которая приглашала его на свидание: компромат «слил» в Сеть Андрей Петров.
Инстасамка: скандалы
Инстасамка подогревает интерес к себе скандалами. Фото: соцсети
Дарья Зотеева известна не столько своим творчеством, сколько многочисленными скандалами. Блогеры Саша Кэт, Дима Ричман, Лиза Мадрид утверждали, что Инстасамка – мошенница, обвиняли девушку в том, что она угрожает им опубликовать компрометирующий их контент. В 2019 году всплыла история с ограблением квартиры Дарьи – ее бывший креативщик рассказал, что это была инсценировка с целью увеличить аудиторию. Были и другие скандалы – с поддельными авариями и ссорами.
Шоумен и блогер Юрий Хованский тоже не смог молчать – опубликовал дисс на Инстасамку. Рассорилась она и с давним другом Андреем Петровым: он не простил ей оскорбительных высказываний в адрес его гостей. Дарья высмеивала певицу Кристину Си, чем заслужила ответные оскорбления.
Широкий резонанс вызвал случай, когда рэп-исполнительница буквально вышвырнула из квартиры опоздавших к ней визажистов с их чемоданами, - да так, что уничтожила дорогую косметику. Это возмутило многих звезд, в том числе – Клаву Коку и Риту Дакоту. И «простые смертные» тоже выражали свой протест, как умели. Например, однажды Инстасамка подверглась нападению на улице – неизвестный облил ее зеленкой. Осенью 2021 года генеральный прокурор РФ получил петицию, в которой представители общественности просили привлечь Дарью Зотееву к уголовной ответственности – за то, что своим поведением она развращает молодежь.
Инстасамка: внешность, пластика, тату
Инстасамка призналась, что увеличила ягодицы. Фото: соцсети
Дарья нарастила не только губы и грудь – в своем аккаунте она рассказала (и показала) подписчикам, что увеличила ягодицы. Кроме того, почти все тело девушки покрыто разнообразными татуировками, а маникюр поражает воображение экстремальными оттенками и длиной ногтей. На ее детских фото предстает совершенно другой человек – ее невозможно узнать, хотя с тех пор прошло не так много времени.
Инстасамка сейчас
Инстасамка до и после пластики. Фото: соцсети
Дарья Зотеева продолжает эпатировать публику. Осенью 2022 года она представила новый трек под названием «За деньги да», потом выпустила диск Popstar с песнями «Этот огонь», «Волосы назад» и «Как mommy».
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Но уже в начале 2023 года в жизни Инстасамки, похоже, началась «черная полоса»: ее концерты один за другим отменяют. Екатерина Мизулина, лидер общественного движения «Лига безопасного интернета», выступила с инициативой отменить гастроли Инстасамки, поскольку они противоречат традиционным ценностям. Поклонники, впрочем, надеются, что выступления их кумира возобновятся.