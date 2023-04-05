Жена червяков ела, а муж ушел налево: как Мария Погребняк стала женой футболиста и многодетной матерью, а теперь разводится со скандалом

Бизнесвумен, продюсер, блогер Мария Погребняк - еще и многодетная мама. У нее три сына от знаменитого футболиста Павла Погребняка. Но, судя по слухам, скоро семейная идиллия останется в прошлом: вернувшись из Африки, Мария собралась разводиться с благоверным, - выясняется, что не такой он оказался и верный. Итак, обо всем по порядку.

Мария Погребняк: детство, родители

Жена футболиста Павла Погребняка Мария родилась под фамилией Шаталова в Москве 17 ноября 1988 года. Она второй, поздний ребенок в семье, разница в возрасте с братом 17 лет. Ее мать Лариса Шаталова получила профессию в Московском авиационном институте, Мария часто про нее рассказывает, а вот об отце звезды известно не много.