Жена червяков ела, а муж ушел налево: как Мария Погребняк стала женой футболиста и многодетной матерью, а теперь разводится со скандалом

Бизнесвумен, продюсер, блогер Мария Погребняк - еще и многодетная мама. У нее три сына от знаменитого футболиста Павла Погребняка. Но, судя по слухам, скоро семейная идиллия останется в прошлом: вернувшись из Африки, Мария собралась разводиться с благоверным, - выясняется, что не такой он оказался и верный. Итак, обо всем по порядку.
Мария Погребняк: детство, родители
Жена футболиста Павла Погребняка Мария родилась под фамилией Шаталова в Москве 17 ноября 1988 года. Она второй, поздний ребенок в семье, разница в возрасте с братом 17 лет. Ее мать Лариса Шаталова получила профессию в Московском авиационном институте, Мария часто про нее рассказывает, а вот об отце звезды известно не много.
Маленькая Мария Погребняк с родителями. Фото: соцсети
Марию воспитывала воцерковленная бабушка, так как родители были заняты работой, и держала ее в строгости. Девочка даже посещала студию иконописи.
По окончании школы она поступила в Московскую финансовую академию, только получить диплом вовремя не успела – отправилась вслед за мужем в Сибирь. А к учебе вернулась через несколько лет.
Мария Погребняк в юности с подругой. Фото: соцсети
Мария Погребняк: личная жизнь
Личную жизнь Мария устроила очень рано, они с будущим мужем Павлом Погребняком учились в одной школе, правда, он на три года был старше нее. Ребята дружили, а затем стали вместе строить планы на будущее.
Когда Погребняк, профессионально занимавшийся футболом, отправился играть за Ярославль, его возлюбленная регулярно прогуливала уроки, навещая бойфренда в городе на Волге.
Мария Погребняк с мужем Павлом Погребняком в молодости. Фото: соцсети
В 2006 году Погребняк и Шаталова сыграли свадьбу и повенчались. Это было скромное торжество, так как жили небогато. Уже через 8 лет, когда финансовое положение семьи улучшилось, пара закатила пышную церемонию. К тому моменту супруги трижды стали родителями.
Мария и Павел Погребняки на венчании. Фото: соцсети
Мария и Павел Погребняк на свадьбе спустя 8 лет. Фото: соцсети
В Томске, куда был продан игрок Погребняк, 18-летняя Мария родила первенца Артема. Спустя два года родился второй сын Павел. А в 2011 году на свет появился Алексей. С мальчишками звездная мама регулярно снимает комичные видео, а подписчикам раскрывает секреты многодетного воспитания.
Мария Погребняк с тремя сыновьями Артемом, Павлом и Алексеем. Фото: соцсети
Мария Погребняк: карьера
Известность к Марии пришла как к жене звезды футбола. В 2012 году Павла Погребняка арендовал английский «Фулхэм», семья переехала в Лондон. Возлюбленная спортсмена быстро вошла в тусовку, стала сниматься в реалити-шоу Meet the Russians на телеканале Fox, в котором рассказывали про богатых русских, живущих в королевстве.
Мария Погребняк с детьми в 2012 году. Фото: соцсети
Быть в центре внимания блондинке понравилось, и она завела блог в соцсети, где стала освещать свои будни, делиться мнением, хвастаться покупками.
В 2015 году Погребняки вернулись в Москву, здесь глава семьи заключил контракт с «Динамо». И Мария начала заниматься бизнесом. Она открыла свой бренд модной женской одежды Maria Shatalova, в котором были представлены линейки нарядов на все случаи жизни – от повседневных и деловых до вечерних роскошных образов, а также пляжных комплектов.
Мария Погребняк в шоу "Сборная жен. Футболисты", телеканал "Ю". Кадр из шоу
Марию неоднократно приглашали в различные ток-шоу. Девушку можно было увидеть в передачах «Пусть говорят» в качестве эксперта, героиней «Agent Шоу» Насти Ивлеевой и шоу «Сборная жен. Футболисты» на телеканале «Ю».
В 2019 году участвовала в игре «Форт Боярд», 2023 году отправилась испытать себя в проекте «Звезды в Африке», где ей пришлось сражаться за еду и есть червяков, личинок и прочую живность.
Мария Погребняк в шоу "Новые звезды в Африке". Кадр из шоу
Погребняк еще является продюсером. Вместе с Миланой Тюльпановой в 2020 году они создали TikTok-дом PopStar House, чтобы зажигать новых звезд соцсетей.
Через год детище светских львиц завоевало звание самого стильного тикток-дома. Чуть позже проект официально закрыли, на его смену пришел WillStar Team, став новым сообществом блогеров.
Мария Погребняк в тикток-доме с подопечными. Фото: соцсети
Свою неуемную энергию Погребняк даже направила на социальный эксперимент и помогла в 2021 году бомжу изменить свою жизнь. За две недели мужчине, 15 лет жившему на улице и страдающему алкоголизмом, полностью поменяли внешне и внутренне, помогли с документами и устроили на работу в супермаркет.
Затем были помощь многодетной матери в декрете, оказавшейся в затруднительном материально положении, а также освещение проблем беспризорников с улиц.
Мария Погребняк: внешность, пластика
Стройная блондинка Погребняк сегодня является примером для многих женщин как успешная многодетная мама и блогер, а также эффектная и стильная леди. Рост Марии 168 см, а вес 45 кг, но после первых родов девушка сильно поправилась. Тогда она смогла вернуться в форму, и последующие беременности уже не были для нее испытанием.
Мария Погребняк до пластики. Фото: соцсети
Свою стройность Погребняк объясняет тем, что регулярно посещает фитнес-клуб и сидит на строгих диетах. В ее рационе отсутствуют жирное и жареное, а также сладкое.
Поначалу Мария не комментировала, что делала пластические операции. Люди подозревали, что у нее тюнингованные губы, нос, скулы. Кто-то внимательный даже разглядел, что звезда удалила комки Биша в щеках.
Немало фолловеров убеждены, что и грудь у Погребняк – искусственная, на зубах - виниры. Не так давно светская львица проговорилась, что давно накачивала губы биополимером, и удалять ей его пришлось долго и мучительно. И лишь с годами начала ценить красоту, подаренную природой, но уже было поздно.
Мария Погребняк после пластики. Фото: соцсети
Мария Погребняк: скандалы
Светская львица не раз становилась участницей скандалов. Один из громких произошел в январе 2020 года, когда она пожаловалась в Сети, что таксист ее привез не туда, выставил на улицу, выкинул ее вещи из машины. Девушка закатила скандал, требовала возмездия, и служба поддержки такси встала на ее сторону.
Позже таксист высказал свою версию произошедшего: Мария просила проехать на платную территорию, но водитель не мог. Его уже ждал другой заказ, и поэтому он аккуратно начал выставлять ее вещи, но девушка начала кричать и снимать происходящее на видео. В итоге конфликт замирили, она простила водителя, он извинился.
Эвелина Бледанс в шоу «Новые звезды в Африке». Фото: канал ТНТ
Еще одна ситуация случилась на шоу «Новые звезды в Африке». Эвелина Бледанс раскритиковала жену футболиста за внешность, мол, «была ведь такая прехорошенькая».
«Девочки, разве Бог не лучший скульптор?! Зачем перекраивать то, что подарил Создатель? Еще и злиться, что вас называют «сделанными как под копирку», - написала актриса в соцсети.
Погребняк взбесила эта критика, и она публично осудила Бледанс за то, что та травит человека за внешность. Она потребовала извинений, но Эвелина в ответ назвала блондинку «силиконовым оппонентом». Когда все поутихло, предположили решили, что шумиха была инсценирована продюсерами шоу, ведь скандал разгорелся как раз после премьеры, вероятно, ради привлечения внимания к проекту.
Мария Погребняк сегодня
В начале апреля 2023 года в прессе поползли слухи, что Мария разводится с мужем. Якобы, пока жена была в Африке, футболист постоянно засвечивался в увеселительных заведениях столицы с красотками модельной внешности.
Да и раньше он себя вел так же, только его супруга якобы закрывала глаза на шалости мужа. На сей раз терпение блондинки кончилось. И она собралась подавать заявление.