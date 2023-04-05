Как звезда «Склифосовского» Мария Куликова пережила развод и чему он ее научил: личная жизнь «королевы сериалов»

Мария Куликова родилась 4 августа 1977 года в Москве, в семье профессионального певца-баса (отец работал на Гостелерадио и пел в церковном хоре) и мамы-инженера. Атмосфера в доме царила творческая, музыкальная, ведь и бабушка тоже трудилась в области искусства: была деканом Гнесинского училища, руководила вокальным отделением. Еще школьницей Мария попробовала выступать на сцене: она занималась в театральной студии, и ее первой ролью стала Баба-яга.

Окончив школу, девушка подала документы в Щукинское училище, но никому об этом не сказала: боялась позора в случае провала. Почему-то ей казалось, что она не поступит. Однако педагоги приемной комиссии разглядели в этой миловидной блондинке большой потенциал — и она была принята. Для родителей, уверенных, что дочка пойдет учиться в юридический, это стало сюрпризом. Но отговаривать ее они не стали: было понятно, что без творчества на сцене Мария уже не может.

Мария Куликова: театр

