Как звезда «Склифосовского» Мария Куликова пережила развод и чему он ее научил: личная жизнь «королевы сериалов»

Мария Куликова прославилась своей ролью в сериале «Две судьбы», потом было еще много проектов, но среди самых заметных ее последних работ — сериал «Склифосовский». О романах актрисы ходило множество слухов, но после развода она старается не афишировать личную жизнь.
Мария Куликова: детство и юность
Мария Куликова в детстве. Фото: соцсети
Мария Куликова родилась 4 августа 1977 года в Москве, в семье профессионального певца-баса (отец работал на Гостелерадио и пел в церковном хоре) и мамы-инженера. Атмосфера в доме царила творческая, музыкальная, ведь и бабушка тоже трудилась в области искусства: была деканом Гнесинского училища, руководила вокальным отделением. Еще школьницей Мария попробовала выступать на сцене: она занималась в театральной студии, и ее первой ролью стала Баба-яга.
Окончив школу, девушка подала документы в Щукинское училище, но никому об этом не сказала: боялась позора в случае провала. Почему-то ей казалось, что она не поступит. Однако педагоги приемной комиссии разглядели в этой миловидной блондинке большой потенциал — и она была принята. Для родителей, уверенных, что дочка пойдет учиться в юридический, это стало сюрпризом. Но отговаривать ее они не стали: было понятно, что без творчества на сцене Мария уже не может.
Мария Куликова: театр
Мария Куликова в сериале «Две судьбы». Фото: кадр из сериала
Получив диплом, Куликова стала частью труппы Московского академического театра сатиры, участвовала в постановке «Ханума» и других известных спектаклях, среди которых был и «Евгений Онегин» на музыку Сергея Прокофьева. В 2011 году Мария Куликова, став мамой, решила, что не сможет теперь «разрываться» между материнством и работой. И уволилась из театра.
Мария Куликова: кино, сериалы
Мария Куликова в сериале «Парфюмерша». Фото: кадр из сериала
В кино Мария впервые снялась тоже вскоре после окончания вуза. Но на протяжении пяти лет ей предлагали играть только второстепенных персонажей, и эффектная блондинка оставалась в тени более известных актрис.
Все изменила случайность: отправившись на очередной кастинг, Мария перепутала павильоны — и поняла это, только уже пройдя прослушивания. В нужный павильон она потом попала, но пробы провалила. Это огорчило молодую актрису, но неожиданно ей позвонили из первого, «ошибочного», павильона. И сообщили, что она прошла пробы и будет сниматься в главной роли. Это был сериал «Две судьбы», сделавший Куликову знаменитой.
Мария Куликова в сериале «Своя правда». Фото: кадр из сериала
Потом были другие успешные сериалы — «Доярка из Хацапетовки – 2: Вызов судьбе», «Парфюмерша», «Муж на час», «Своя правда»… В мелодраме «Таксистка» она уверенно водила машину, хотя на съемках не обошлось без ДТП: его устроили зеваки — водители других машин. Довольно быстро Куликову стали считать актрисой мелодраматических сериалов, хотя она время от времени «разбавляла» это амплуа: например, снялась в психологическом триллере «Пропавшая» режиссера Вадима Перельмана.
Мария Куликова в фильме «Пропавшая». Фото: кадр из фильма
Для этой роли ей пришлось коротко подстричься. Только вот цвет волос изменить было невозможно: на этот счет имеется пункт в контракте Марии Куликовой с брендом Garnier Color Naturals, краску для волос которого блондинка рекламирует. Интересно, что актриса совершенно не переживает из-за того, что снимается почти исключительно в сериалах:
«Я не считаю работу в сериалах позором для актера. История в фильме может быть простая, но рассказанная с душой… Иногда мне кажется, что я не тот человек, который нужен индустрии большого высокого кино. С детства у меня такое ощущение, что я недостойна чего-то большего, чем имею».
Мария Куликова: «Склифосовский»
Мария Куликова в сериале «Склифосовский». Фото: кадр из сериала
В 2012 году для Куликовой начался новый этап в жизни: она получила роль в сериале «Склифосовский», который надолго стал для нее главным. Она сыграла хирурга Марину Нарочинскую: сильную, красивую и уверенную женщину. Сериал быстро завоевал сердца зрителей, правда, Марии пришлось проявить все свое актерское мастерство: ведь неприступный и хладнокровный характер героини сильно отличался от ее веселого и общительного нрава.
Мария Куликова: личная жизнь
Мария Куликова и Денис Матросов. Фото: соцсети
Яркая привлекательная внешность с юных лет обеспечивала Куликовой внимание противоположного пола. Мимо такой девушки невозможно пройти: золотые волосы, голубые глаза, высокая стройная фигура (Мария весит 60 кг при росте 174 см). На съемках сериала «Две судьбы» актриса познакомилась с Денисом Матросовым. Он переживал непростой период — тяжелый развод. В перерывах между дублями они часто разговаривали, и это общение помогало Денису преодолеть депрессию, забыть на время о грустных мыслях.
Мария Куликова с сыном Иваном. Фото: соцсети
Незаметно для самих себя они сблизились, а потом поняли, что их дружба переросла в иное чувство — более глубокое и нежное. Предложение своему возлюбленному сделала Мария. И однажды они зашли в ЗАГС, чтобы зарегистрировать свои отношения. Именно «зашли» — без белого платья и других пафосных атрибутов, в джинсах и футболках.
Актриса очень хотела ребенка. И в 2011 году у них родился сын Иван. Но, несмотря на радость от его появления, супруги все больше отдалялись друг от друга: то ли сказались частые разлуки из-за съемок, то ли просто ушла любовь. Как бы там ни было, только Мария, почувствовав, что они с мужем уже не чувствуют себя счастливыми вместе, предложила расстаться.
Однако хорошие отношения они сохранить сумели. Когда они расстались, сыну было четыре года. Денис Матросов остался для него хорошим любящим отцом: он часто видится с мальчиком, участвует в его воспитании.
Мария Куликова и Максим Аверин. Фото: соцсети
С тех пор Марии Куликовой приписывают романы то с одним, то с другим партнером по фильмам. Ходили слухи о том, что она встречалась с Максимом Авериным (они вместе играют в «Склифосовском»), с Андреем Чернышовым (с ним Куликова познакомилась еще на съемках сериала «Две судьбы», потом они вместе играли в «Тайнах большого дома»)… Однако сама актриса со смехом поясняла, что они просто друзья.
Мария Куликова и Виталий Кудрявцев. Фото: соцсети
А вот в 2018 году Мария дала понять, что ее сердце занято, хотя имени избранника не называла. По сведениям некоторых СМИ, им стал Виталий Кудрявцев. Однако, похоже, Мария сделала из своих отношений с Денисом Матросовым важный вывод: нельзя рассказывать всем подряд о своей личной жизни. Счастье любит тишину. Она хранит молчание, не хочет загадывать на будущее, но не скрывает, что счастлива.
Мария Куликова: доход
По данным СМИ, за одну съемочную смену Марии Куликовой платят 25 тысяч рублей. Кроме того, у актрисы — два действующих рекламных контракта: именно они помогли ей пережить сложный для всех 2020 год с его самоизоляцией и отсутствием работы.
Мария Куликова сейчас
Мария Куликова без макияжа. Фото: соцсети
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В начале 2023 года поклонников «Склифосовского» ждал приятный сюрприз: на экраны вышел 10-й сезон сериала, в котором, конечно, участвует и Мария Куликова. Мало того, состоялась премьера комедии «Море. Солнце. Склифосовский» — о том, как все доктора поехали на море.
«В летних сериях ни единого намека на драму, только смешные и нелепые ситуации. Чистая радость. И сниматься было прекрасно, потому что все в Сочи полетели с семьями и детьми. А в свободное время тусили. Мы там, например, Ванин день рождения отпраздновали», — рассказывала актриса.
Кроме того, Мария Куликова снялась в мелодраме «Мама может», и уже ведется работа над 11-м сезоном «Склифосовского». Она по-прежнему очень востребованная актриса и веселая жизнерадостная женщина, привыкшая во всем полагаться только на себя.