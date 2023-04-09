Как снимали нашумевший фильм «Тетрис» с Ефремовым в главной роли

Кто из нас в детстве не играл в электронную игру, где нужно укладывать в ровные ряды угловатые фигурки, сложенные из квадратиков? Тетрис - так просто и так захватывающе. Даже не до конца верится, что изобрели эту покорившую весь мир игру еще в 1980-е в СССР.
Откуда, казалось бы, у нас тогда было программирование? А оно было. И сотрудник НИИ Алексей Пажитнов доказал всему миру, что не только полетом в космос, балетом и ракетами славится советское государство, но и прорывными технологиями. В фильме «Тетрис» (Apple+) русского инженера сыграл Никита Ефремов.
Фото: кадр из фильма
«Я изобрел тетрис для собственного удовольствия. Только так и можно что-то изобрести», - признавался сын философа Алексей Пажитнов, до начала девяностых работавший сотрудником вычислительного центра Академии наук СССР и уже тогда (!) изучавший искусственный интеллект и распознавание компьютером человеческой речи. 6 июня 1984 года он доработал тетрис (от греч. «тетра» - «четыре» и слова «теннис») - игру, ставшую культовой. Она до сих пор считается одной из самых скачиваемых в мире.
Фото: кадр из фильма
В голливудской картине Пажитнова сыграл Никита Ефремов. И без грима напоминающий советского программиста, который находил очертания головоломок, как художник, вокруг.
- С детства я любил головоломки типа пентамино (игра, в которой нужно собрать определенные фигуры из 12 плоских элементов, состоящих из пяти квадратов), - вспоминал изобретатель. - В московских магазинах игрушек можно было купить три такие геометрические игры за рубль. В июне 1984 года мне пришло в голову, что они могут стать хорошей основой для компьютерной игры. Я уменьшил масштаб игры до тетрамино - семи фигур».
Съемки прошли в шотландском Глазго.
Фото: кадр из фильма
- Мы снимали «Тетрис» в пандемию, - рассказал Никита Ефремов. - Предложение получил где-то месяцев за пять-шесть, может быть, даже чуть больше, сделал самопробы, отправил их и, собственно, особо ни на что не рассчитывал. Потом позвонили и сказали: «Готовься, езжай». Был довольно трудный съемочный процесс из-за пандемийных условий, каждый день были тесты и тому подобное.
Но это был очень интересный опыт с точки зрения того, как работают там, и что-то даже удалось почерпнуть. Естественно, работа с языком, хотя у прототипа моего персонажа, Алексея Пажитнова, такой hard Russian speaking English language - у меня немножко более плавный и приходилось, так скажем, искать, где можно ставить эти сильные русские «эр».
Фото: кадр из фильма
Несмотря на то что доводить до ума тетрис Пажитнову помогал шестнадцатилетний вундеркинд Вадим Герасимов, в центре сюжета американской картины почему-то голландский бизнесмен Хэнк Роджерс (Тэрон Эджертон). Именно он показан тем человеком, который довел тетрис до реализации и капитализации. Хотя рвались купить игру и британцы, и венгры, и Apple, и, конечно, японцы - именно их игровой гигант Nintendo и овладел правами на тетрис в результате тяжелых манипуляций.
Фото: кадр из фильма
Nintendo заработала на головоломке Пажитнова $80 млн без учета продаж Game Boy - приставки, в комплекте с которой и шла советская игра (с учетом реализации Game Boy к 1992 году продажи достигли $2 млрд).Выпускник МАИ Алексей Леонидович Пажитнов жив и сейчас. После развала СССР в начале 90-х тот самый Хэнк Роджерс помог программисту перебраться в Сиэтл - через пять лет он устроился в Microsoft.
Фото: You Tube
Сейчас Пажитнову 67 лет, вместе с Роджерсом они вернули права на игру Tetris. Сейчас живет в Клайд-Хилле (штат Вашингтон). Получил американское гражданство. Алексей Леонидович посмотрел «Тетрис» и считает, что этот фильм о том, что «будущее способно победить все бюрократические препоны и бизнес-интриги, что вселяет надежду».