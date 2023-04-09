Как снимали нашумевший фильм «Тетрис» с Ефремовым в главной роли

Кто из нас в детстве не играл в электронную игру, где нужно укладывать в ровные ряды угловатые фигурки, сложенные из квадратиков? Тетрис - так просто и так захватывающе. Даже не до конца верится, что изобрели эту покорившую весь мир игру еще в 1980-е в СССР.

Откуда, казалось бы, у нас тогда было программирование? А оно было. И сотрудник НИИ Алексей Пажитнов доказал всему миру, что не только полетом в космос, балетом и ракетами славится советское государство, но и прорывными технологиями. В фильме «Тетрис» (Apple+) русского инженера сыграл Никита Ефремов.