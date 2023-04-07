Учится в элитной частной школе, занимается музыкой: как растет и как выглядит сын Жанны Фриске

Помимо школы у Платона занятия с преподавателем русского языка, литературы, игра на гитаре, спортивная секция. Отец изучил много книг и советовался с психологами, воспитывая ребенка: «Я намеренно выстраивал такой плотный график, потому что считаю, что ребенок должен быть занят. Зато в выходные у него полная свобода действий. И, кажется, ему нравится такой распорядок. Он не делает ничего из того, что ему неинтересно, я не заставляю. Хочу, чтобы все, что он делает, приносило ему удовольствие и делало счастливым».

Сам Дмитрий готовит к эфиру свой первый продюсерский проект. Последний раз на телеэкранах зрители его видели в начале года — Шепелев вел «Классную тему» на канале «Россия 1». Эта передача стала финалом федерального проекта, где лучшие учителя страны провели в эфире авторские уроки.

Напомним, что Шепелев сбежал со скандального ток-шоу Первого канала «На самом деле» (где три года получал хорошую зарплату), так как Платон взрослел и Дмитрию не хотелось ассоциироваться с желтым проектом. Телеведущий мечтал вести как раз семейные передачи.

Владимир Фриске войну не закончил — продолжаем тему

У Платона есть бабушка и дедушка в Беларуси — там живут родители Дмитрия Шепелева, которые периодически навещают внука. Родители певицы Жанны Фриске рядом, в Москве, но внука не видели шесть лет. Между отцом мальчика и семьей Фриске случилось много неприятностей. Финансовые споры позади, а вот личная неприязнь никуда не делась.

Дмитрий боится, что родители Жанны будут нагружать ребенка негативной информацией, потому допускает встречи только в присутствии психолога. По решению суда от 2017 года, они могут видеть внука один раз в месяц: каждую третью субботу. Но этим правом они не пользуются: не устраивает формат встреч, они хотели бы общаться с Платоном без посторонних. При этом родители Жанны утверждают, что Шепелев прячет мальчика, задолжав им уже более 70 встреч. Хотя данные подсчеты не имеют юридической силы.

На днях Владимир Фриске сообщил, что они с женой получили новую бумагу от судебных приставов, где обозначено место их встречи с внуком: раз в месяц по субботам в деревне Раубичи в Беларуси. Так как Дмитрий — гражданин Беларуси, то, возможно, что он зарегистрирован по данному адресу.

Владимир Борисович говорит, что получал этот адрес еще в августе 2022 года — поехал, но оказалось, что ребенка и его отца в Раубичах нет. «Шепелев здесь, в Москве, никуда не делся. Он не пустит внука на встречи с нами», — злится Владимир Фриске. Остается только надеяться, что когда-нибудь самые близкие люди Жанны Фриске смогут найти общий язык ради Платона.

Говорят, что Дмитрий рассматривает вариант оплатить Платону учебу в высшем учебном заведении за границей, если у парня будет такое желание. Такой вариант тоже возможен, так как у мальчика есть не только российское, но и американское гражданство, ведь Жанна родила Платона в США.

Дмитрий Шепелев воспитывает сына в своей новой семье. Она большая: у гражданской жены Дмитрия, дизайнера Екатерины Тулуповой, есть 10-летняя дочь Лада от первого брака. А два года назад у Шепелева и Тулуповой родился общий сын Тихон. Семья живет в просторной квартире в центре Москвы.