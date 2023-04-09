Как британская актриса с русскими корнями Хелен Миррен вспомнила, как готовилась к ролям королев

Иногда Миррен приходилось играть императриц в проектах с разницей в один год. Только завершились съемки «Елизаветы I», как актрису забрали в фильм «Королева» о жизни тогда еще живой иконы британской монархии - Елизаветы II.

Сыграть символ страны, которая царствует, но не правит, - огромная ответственность и задача с кучей неизвестных. Главная из которых: как показать игнорирование трагической гибели принцессы Дианы, которым королева шокировала весь мир? Актриса шла от внешнего - и пришла к сердцевине.

Для актрисы сделали удобными платья, туфли и броши Елизаветы II. («Боже, храни королеву за то, что она никогда не носила высоких каблуков!» - радовалась Миррен.)Аккуратно завитой седой парик сел как влитой, Миррен продумала до мелочей, как держать спину, как ставить ступни, как садиться, расправляя подол платья (респектабельно, с легким оттенком застенчивости), как протягивать руку, как держать и класть сумочку, как улыбаться, приподнимая кончики губ, - любезно, дружелюбно, безмятежно, но без намека на вульгарное радушие.

Так Хелен удалось ухватить и перенести на экран извечный парадокс Великобритании: почти ни в чем не участвующие и крайне скупые на внешние проявления члены королевской семьи вдруг привлекают пристальное внимание именно потому, что привыкли скрывать чувства и мысли (или же их отсутствие) и вынудили вглядываться в них в тщетной надежде ухватить истину. Миррен сумела сыграть то, чего нет - намек. Недосказанность и будто предательское самоустранение.

И все же сквозь маску отрешенности королевы Миррен все же проступает сложная гамма оттенков чувств, выраженная на полутонах: чуть сведенные брови, чуть опущенные углы рта, взгляд, рвущийся навстречу сыну и в спальню к внукам. Ведь, даже если королева скорбит, этого никто не должен видеть. Роль принесла артистке «Оскар», «Золотой глобус» и премию BAFTA, на вручении которой принц Уильям уточнил, может ли теперь называть Миррен «бабушкой».

«Это был мой лучший год, и тянулся он полтора года, - описала актриса в мемуарах время съемок двух проектов про двух английских королев. - А потом наступил безумный год, когда все это вышло на экраны».

Екатерина Великая (2019)