Как британская актриса с русскими корнями Хелен Миррен готовилась к ролям королев

Или властных женщин. Она начала в 1979 году с роли Цезонии - супруги Цезаря, а после воплощала образы английских королев Шарлотты, Елизаветы I, Елизаветы II и даже российской императрицы Екатерины II.
В Британии только-только вышла книга критика Лилии Шитенбург «Хелен Миррен: Не называйте меня «мэм», в которой не без помощи самой актрисы разбирается, как именно готовились исторические роли. «Телепрограмма» присовокупляет к этим воспоминаниям фрагменты интервью Миррен, взятых во время ее приезда в Москву в 2019 году - как раз тогда и вышел мини-сериал HBO «Екатерина Великая» про русскую императрицу.
Шарлотта (1994)
Фото: Global Look Press
За роль королевы Шарлотты в драме «Безумие короля Георга» Хелен хотели дать «Оскар».
И было за что. Она блестяще сыграла супругу короля Великобритании Георга III - Шарлотту Мекленбург-Стрелицкую. Картина была снята по пьесе Алана Беннетта «Безумие Георга III», и Хелен шла буквально по тексту - ее монаршая особа получилась мудрой и любящей, островком здравого смысла и настоящей верной женой, поддержавшей в трудную минуту венценосного супруга, который сошел с ума, распоясался, сквернословил и публично портил воздух, целовал взасос придворных дам и пытался задушить сына. Отдав должное Шарлотте, Миррен больше не возвращалась к «вспомогательным» персонам и впредь играла только королев.
Елизавета I (2005)
Фото: кадр из фильма
Малобюджетный мини-сериал «Елизавета I» снимали в Литве. Миррен надевает рыжий парик и пышные испанские воротники английской королевы-девственницы. Ей 46, на троне - все 20, в мужья сватают герцога Анжуйского. Но самое сокровенное она сохранила (и отдала одновременно) служению стране. Хелен выводит на первый план легкость и девичьи повадки Ее Величества.
Она скачет в придворных танцах, кокетничает с запертым шкафом, полностью отдается мечтам и воспоминаниям и целуется с ужимками школьницы. Молодая грация и живость, присущие актрисе, работают на персонаж буквально.
За короткую сцену, в которой королеву пытаются убедить в заговоре Марии Стюарт, Миррен успевает всплакнуть, осушить слезы, собраться, вскрыть до потрохов каждого из своих хитроумных лордов, раздавить презрением предателя, ужаснуться собственному приступу дикой злобы, осознать его истоки, попытаться оправдаться перед Богом, выпустить из глубин души зверя, загнать его обратно, в отчаянии стуча кулачком по своей затянутой в корсет груди.
И это притом что у актрисы даже не было массовки перед глазами. Самые знаменитые речи Елизаветы актриса держала перед кучкой не знающих по-английски литовских статистов. Она должна была сыграть ликование победы над Великой армадой - и в это время стояла в поле, окруженная дрекольем, и в каждом кадре ее фигура - как на старинных книжных миниатюрах - была крупнее и выше всего в этом мире. Истинная королева.
Елизавета II (2006)
Фото: кадр из фильма
Иногда Миррен приходилось играть императриц в проектах с разницей в один год. Только завершились съемки «Елизаветы I», как актрису забрали в фильм «Королева» о жизни тогда еще живой иконы британской монархии - Елизаветы II.
Сыграть символ страны, которая царствует, но не правит, - огромная ответственность и задача с кучей неизвестных. Главная из которых: как показать игнорирование трагической гибели принцессы Дианы, которым королева шокировала весь мир? Актриса шла от внешнего - и пришла к сердцевине.
Для актрисы сделали удобными платья, туфли и броши Елизаветы II. («Боже, храни королеву за то, что она никогда не носила высоких каблуков!» - радовалась Миррен.)Аккуратно завитой седой парик сел как влитой, Миррен продумала до мелочей, как держать спину, как ставить ступни, как садиться, расправляя подол платья (респектабельно, с легким оттенком застенчивости), как протягивать руку, как держать и класть сумочку, как улыбаться, приподнимая кончики губ, - любезно, дружелюбно, безмятежно, но без намека на вульгарное радушие.
Так Хелен удалось ухватить и перенести на экран извечный парадокс Великобритании: почти ни в чем не участвующие и крайне скупые на внешние проявления члены королевской семьи вдруг привлекают пристальное внимание именно потому, что привыкли скрывать чувства и мысли (или же их отсутствие) и вынудили вглядываться в них в тщетной надежде ухватить истину. Миррен сумела сыграть то, чего нет - намек. Недосказанность и будто предательское самоустранение.
И все же сквозь маску отрешенности королевы Миррен все же проступает сложная гамма оттенков чувств, выраженная на полутонах: чуть сведенные брови, чуть опущенные углы рта, взгляд, рвущийся навстречу сыну и в спальню к внукам. Ведь, даже если королева скорбит, этого никто не должен видеть. Роль принесла артистке «Оскар», «Золотой глобус» и премию BAFTA, на вручении которой принц Уильям уточнил, может ли теперь называть Миррен «бабушкой».
«Это был мой лучший год, и тянулся он полтора года, - описала актриса в мемуарах время съемок двух проектов про двух английских королев. - А потом наступил безумный год, когда все это вышло на экраны».
Екатерина Великая (2019)
Фото: кадр из фильма
Перед премьерой этой работы Хелен выложила фото с русского трона в образе императрицы Екатерины II и подписала его так: «Нет места лучше дома». Это, кстати, совсем не острота. У Миррен - русские корни! На самом-то деле она смело может называть себя Елена Миронова, ведь ее родной дед - Василий Миронов, выходец из семьи российских аристократов, потомок фельдмаршала Михаила Каменского, служившего при Екатерине II.
У актрисы в России куча родственников, и раньше она их даже изредка навещала. «Я не пью водку, не знаю русский язык, но чувствую себя русской, - признавалась Миррен. - Я даже пеку куличи на Пасху». Кровь дала о себе знать - английская актриса защитила русскую императрицу, отказавшись от стереотипов и вороха скандалов, окружавших Екатерину II, и показала эволюцию персонажа.
- У Екатерины была полная власть над всеми важными процессами в стране, - объясняла свое видение Хелен. - Она могла делать все что хочет. У королевы Британии, конечно же, такой власти нет. Но и общее тоже есть. Думаю, монаршие особы верят, что они Богом избраны. Иначе вся концепция монархии разваливается.
Сразу начинаются вопросы: «Почему она, а не кто-то другой?» Мне кажется, ваша Екатерина II была более прагматичной, чем наша королева Елизавета II. Более активной, контролирующей, смелой. Когда я готовилась к съемкам, то изучала ее биографию, и она произвела на меня огромное впечатление. Но она была наказана историей, потому что мужчины, которые тогда стояли у руля, не любили женщин, облеченных властью.
Нет, в то время у женщин не было больше прав, но они были более открытыми и раскованными, у них была сексуальная свобода, им было позволено быть такими. Только после их смерти люди стали относиться к этому очень критически, к их «распущенности».