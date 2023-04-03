Как Сергей Минаев стал популярным писателем, несмотря на ошибки в текстах: секреты успеха «неудавшегося лузера»

Известность пришла к Минаеву после того, как он издал свой первый роман: «Дуxless. Повесть о ненастоящем человеке». В центре повествования — менеджер, который, переживая кризис среднего возраста, остается удивительно бездуховным человеком. О романе много говорили, по нему сняли фильм с Данилой Козловским в главной роли, который тоже стал событием.

Второй роман Минаева назывался «Media Sapiens. Повесть о третьем сроке». Обе книги были переполнены английскими выражениями, ошибками и опечатками, из-за чего Сергею Минаеву присудили антипремию под названием «Полный абзац».

Несмотря на все эти недостатки, произведения Минаева стали бестселлерами: в них правдиво описывается поколение, его особенности и тот особый «нерв», которым отличаются нынешние молодые люди. Отвечая на вопрос — что находят в его книгах молодые читатели? — он как-то объяснил: