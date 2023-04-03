Как Сергей Минаев стал популярным писателем, несмотря на ошибки в текстах: секреты успеха «неудавшегося лузера»

Сергей Минаев известен как главный редактор русского издания журнала Esquire, а также как ведущий общественно-политических ток-шоу и писатель, по романам которого сняты нашумевшие фильмы «Дуxless», «The Телки», «Селфи».
Сергей Минаев: детство и юность
Сергей Минаев в молодости. Фото: Global Look Press
Сергей Минаев родился 25 января 1975 года в Москве. Сам писатель не раз подчеркивал, что считает себя русским, однако у него имеются еврейские предки со стороны матери. Окончив школу, молодой человек по настоянию родителей поступил в Российский гуманитарный университет, на факультет архивного дела.
Правда, он считал, что специальность историка — не самый лучший выбор, но все же окончил вуз, защитив диплом «Отечественная история новейшего времени». Но главное — он научился разбираться в причинах тех или иных событий, происходящих в мире. Это сделало его не только интересным собеседником, но и уверенным оппонентом в любой дискуссии.
Сергей Минаев: начало карьеры, книги
Фото: кадр из фильма «Дуxless»
Известность пришла к Минаеву после того, как он издал свой первый роман: «Дуxless. Повесть о ненастоящем человеке». В центре повествования — менеджер, который, переживая кризис среднего возраста, остается удивительно бездуховным человеком. О романе много говорили, по нему сняли фильм с Данилой Козловским в главной роли, который тоже стал событием.
Второй роман Минаева назывался «Media Sapiens. Повесть о третьем сроке». Обе книги были переполнены английскими выражениями, ошибками и опечатками, из-за чего Сергею Минаеву присудили антипремию под названием «Полный абзац».
Несмотря на все эти недостатки, произведения Минаева стали бестселлерами: в них правдиво описывается поколение, его особенности и тот особый «нерв», которым отличаются нынешние молодые люди. Отвечая на вопрос — что находят в его книгах молодые читатели? — он как-то объяснил:
«Себя, своих друзей. Представитель молодой аудитории видит там себя, урода, и говорит: «Я такого знаю — это мой друг Ваня, он такой же урод, как здесь написано, но это, конечно, не я. И телок этих я знаю, у моей такая подруга есть, она — скотина, падла и т. д.». Они находят там зеркало.
Они, конечно, не хотят думать и никогда не подумают, что это зеркало, но они читают там свои истории. Это все у них в жизни происходит. С неким элементом фантасмагории, гротеска, но так или иначе эти персонажи для них очень узнаваемы». Минаев все про себя понимает и относится к своему успеху иронично — он называет себя «неудавшимся лузером».
Кадр со съемок фильма «The Телки». Фото: соцсети
Оставаясь верным себе, Минаев издал еще два романа: «The Телки. Повесть о ненастоящей любви» и «Р.А.Б. Антикризисный роман», а также сборник «Время героев» со своими ранними рассказами. Читатели уже ждали его новых книг — и они вскоре появились.
«Духless 21 века. Селфи» — роман с чертами фантастики, главный герой которого переживает раздвоение личности. Автор оставил неразрешенной загадку: действительно ли у героя проблемы с психикой или присутствует вмешательство мистических сил?
Еще один роман — «Москва, я не люблю тебя» — написан в жанре социальной сатиры. В 2021 году зрители увидели сериал, снятый по сценарию Сергея Минаева, — «Девяностые», в котором использовались его личные дневники, фотографии, архивные видеозаписи и даже интервью с Анатолием Чубайсом, Ильей Лагутенко и прочими известными личностями.
Сергей Минаев: телевидение и СМИ
Обложка первого романа Сергея Минаева. Фото: соцсети
Помимо писательства, Сергей Минаев работал на ТВ: с 2009 по 2012 годы был ведущим программы «Честный понедельник» на НТВ. После закрытия передачи на канале «ТВ-Центр» стало выходить новое ток-шоу, которое вел Минаев: «Право знать». А в 2016 году он стал главным редактором русскоязычного издания Esquire.
Сергей Минаев: радио, интернет
Некоторое время Минаев работал на радио, и за шоу «Танцы с волками» даже удостоился премии «Радиомания-2010». Но постепенно его деятельность все больше перемещалась в плоскость интернета. Блогер, журналист и писатель быстро привлек внимание подписчиков своим шоу «Минаев LIVE» в Сети.
Его гостями становились самые скандальные и неоднозначные персонажи — такие, как, например, Эдуард Лимонов, Сергей «Паук» Троицкий. Мало того, что они получали в передаче полную свободу высказываний, — Минаев с гостями еще и распивал алкоголь, который помогал им расслабиться.
Программа Сергея Минаева и Антона Красовского «Анчоусы и маргаритки», которая кочевала по разным соцсетям, тоже изобиловала «неудобными» гостями — это и вызывало интерес публики.
В конце 2012 года Сергей Минаев, Артак Гаспарян и Антон Красовский запустили телеканал Kontr TV, но позднее произошел скандал, в результате которого Красовский покинул канал, объявив его «кремлевским проектом», созданным «ради пропаганды». А вскоре ушел и Минаев — Kontr TV был превращен в площадку для талантливых молодых журналистов и политиков.
Сергей Минаев: бизнес, другие проекты
Сергей Минаев — успешный бизнесмен. Фото: соцсети
Попытки Сергея Минаева найти себя в бизнесе начались в 2002 году, когда он стал публиковать на своем сайте «Литпром» тексты молодых авторов. Там же он впервые выложил и свои литературные произведения. Но ему интересна не только литература.
Минаев — совладелец сети ресторанов «Хлеб и вино», в которых, помимо алкоголя и закусок, «подаются» выступления музыкантов и диджеев. Кроме того, ему принадлежит процент от доходов Духless Bar. Это бар, который славится экспериментальной кухней и авторскими коктейлями.
Сергей Минаев: доход
В своем интервью Тине Канделаки Сергей Минаев рассказал о своих заработках на YouTube, которые составляют 3-4 миллиона рублей в месяц. Он активно пишет сценарии — за каждую серию ему платят миллион рублей.
Сергей Минаев: личная жизнь
Сергей Минаев с женой Елизаветой и любимым котом. Фото: соцсети
В первый раз Сергей Минаев женился в 23 года. В браке родилась дочь Анастасия, но вскоре отношения супругов разладились, и они расстались.
Несколько лет после развода писатель оставался холостым, а в 2012 году женился на журналистке Елизавете Меньщиковой, которая моложе писателя на 15 лет. Елизавета стала известной после своего участия в проекте «Политический календарь для Путина».
Елизавета Минаева с сыном Сергеем. Фото: соцсети
Отношения Сергея и Лизы начались на работе — она была шеф-редактором его программы «Минаев LIVE». Осенью 2012 года у супругов родился сын — его назвали Сергеем, а спустя 4 года на свет появилась дочь Полина.
Сергей Минаев сейчас
Дочь Сергея и Елизаветы Минаевых, Лиза, занимается фигурным катанием. Фото: соцсети
Издание Esquire, главным редактором которого был Сергей Минаев, перестало существовать в России под прежним названием: в марте 2022 года владелец бренда отозвал лицензию. Последний выпуск Esquire получился символичным: с портретом Эдуарда Лимонова на обложке и с большим материалом о его жизни и творчестве.
В октябре 2021 года писатель заключил двухгодичный контракт с онлайн-кинотеатром Ivi. Согласно условиям контракта, Минаев напишет для Ivi 4 сериала и выступит их шоураннером. В том же 2021-м он занял должность советника главы «Газпром-медиа».
Сергей Минаев любит отдыхать за городом. Фото: соцсети
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Несмотря на тотальную занятость, Сергей Минаев успевает и отдыхать: он любит проводить время с семьей в загородном доме, собирать грибы, готовить мясо на огне… Он вообще любит вкусно поесть, но старается держать себя в форме с помощью спорта: при росте 182 см писатель весит 85 кг. Поклонники писателя с нетерпением ждут новых фильмов по его сценариям: они точно вызовут интерес и новые споры.