Экстремальные и не очень способы похудеть от российских знаменитостей

Гимнастка и телеведущая проверила на себе, как сбросить лишнее и удержать результат. После того как Утяшева ушла из большого спорта, она поправилась на 30 кг. А потом всего за год вернула форму. Теперь при росте 172 см Ляйсан весит 49 - 51 кг. После родов она намеренно приходила в форму постепенно: за 5 лет - 7 кг, результат закреплен.

Иногда позволяет съесть что хочется - например, манты или плов. Но так как спортсменка склонна к полноте, то следует правилам ЗОЖ. Много советов и видеозарядок у Ляйсан в телеграм-канале. Рассказываем, с чего она советует начинать переход на ЗОЖ.

1. Прежде чем начинать худеть, следует обратиться к традиционной медицине и сдать анализы, пройти обследование организма, чтобы исключить гастрит и другие заболевания, компенсировать дефициты и т. д. Получить рекомендации доктора.

2. Питаться вкусно и полезно. Перед едой за 30 минут Ляйсан пьет воду. Отучила себя есть мучное, исключила продукты, содержащие глютен. Не ест жареное, снеки, не пьет газировку, пакетированные соки и свежевыжатый апельсиновый сок. В нем, как и в смузи, очень много сахара и совсем нет полезной мякоти. Сахар предлагает поменять на полезный: фрукты, сухофрукты, пастила.

3. Ограничения после «пищевых каникул»: по чуть-чуть уменьшать порции до половины.

4. Небольшие тренировки по 10 - 15 минут в день - отличный вариант для тех, кому некогда ходить в зал. Достаточно обзавестись ковриком и выбрать подходящие упражнения. Буквально за неделю это входит в рутину. Но не забываем, что упражнения нужно периодически менять.

5. Очень важен правильный и качественный сон. Все старания дадут больший результат, если лечь хотя бы в 0.00.

Экспресс-методика

Ирина Пегова