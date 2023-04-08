Экстремальные и не очень способы похудеть от российских знаменитостей

Ляйсан Утяшева
Фото: Persona Stars
Гимнастка и телеведущая проверила на себе, как сбросить лишнее и удержать результат. После того как Утяшева ушла из большого спорта, она поправилась на 30 кг. А потом всего за год вернула форму. Теперь при росте 172 см Ляйсан весит 49 - 51 кг. После родов она намеренно приходила в форму постепенно: за 5 лет - 7 кг, результат закреплен.
Иногда позволяет съесть что хочется - например, манты или плов. Но так как спортсменка склонна к полноте, то следует правилам ЗОЖ. Много советов и видеозарядок у Ляйсан в телеграм-канале. Рассказываем, с чего она советует начинать переход на ЗОЖ.
1. Прежде чем начинать худеть, следует обратиться к традиционной медицине и сдать анализы, пройти обследование организма, чтобы исключить гастрит и другие заболевания, компенсировать дефициты и т. д. Получить рекомендации доктора.
2. Питаться вкусно и полезно. Перед едой за 30 минут Ляйсан пьет воду. Отучила себя есть мучное, исключила продукты, содержащие глютен. Не ест жареное, снеки, не пьет газировку, пакетированные соки и свежевыжатый апельсиновый сок. В нем, как и в смузи, очень много сахара и совсем нет полезной мякоти. Сахар предлагает поменять на полезный: фрукты, сухофрукты, пастила.
3. Ограничения после «пищевых каникул»: по чуть-чуть уменьшать порции до половины.
4. Небольшие тренировки по 10 - 15 минут в день - отличный вариант для тех, кому некогда ходить в зал. Достаточно обзавестись ковриком и выбрать подходящие упражнения. Буквально за неделю это входит в рутину. Но не забываем, что упражнения нужно периодически менять.
5. Очень важен правильный и качественный сон. Все старания дадут больший результат, если лечь хотя бы в 0.00.
Экспресс-методика
Ирина Пегова
Фото: соцсети
Артистка Пегова описала экстремальный рацион на месяц, когда ей нужно срочно сбросить 7 кг. Такая строгая диета может быть опасна, поэтому рисковать здоровьем и повторять можно только после консультации с доктором и его разрешения на эксперимент. Рекомендуемую пищу принимать днем, на ночь не есть. За день выпивать полтора литра воды.
1-й день: 5 запеченных в духовке картофелин, кефир (или ряженка).
2-й день: только вареная курятина без кожи (или индейка).
3-й день: постное отварное мясо.
4-й день: отварная морская нежирная рыба (палтус, минтай, камбала, навага) или морепродукты.
5-й день: 1 кг фруктов и овощей, бананы и виноград исключить.
6-й день: кефир или ряженка (до 2 л).
7-й день: минеральная вода без газа.
Дольше месяца артистка так не экспериментирует.
ЗОЖ поневоле
Анна Михалкова
Фото: Борис Кудрявов/Экспресс газета
Заслуженной артистке пришлось худеть, чтобы стабилизировать давление - по совету доктора. Все получилось. Анна Михалкова сбросила за полгода 15 кг за счет ежедневных пробежек и тренировок по индивидуальному плану, правильного питания без серьезных ограничений, но с исключением быстрых углеводов.
Мужской вариант
Юрий Стоянов
Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
Народный артист решил похудеть четыре года назад - к премьере телепередачи «100янов». Первый опыт Стоянова оказался успешным - за полгода он сбросил 22 кг: «Было несложно. Я же бывший спортсмен (мастер спорта по фехтованию. - Авт.). Никакие звездные диеты не понадобились. Только самоограничение и спорт - бассейн и кардиотренажеры».