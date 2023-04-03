Екатерина Моргунова: как попала в команду КВН «Городъ Пятигорскъ», встретила любовь и стала звездой «Однажды в России»

Юмористка Екатерина Моргунова прославилась в КВН под фамилией Утмелидзе, затем встретила любовь на одной из игр и получила предложение прямо на игре. Актриса полюбилась миллионам зрителей и сейчас радует их своими шутками в эфире ТНТ. Подробнее о том, как сложилась карьера звезды, читайте далее.
Екатерина Моргунова: детство, родители, национальность
Екатерина Моргунова – наполовину армянка, наполовину грузинка. Она родилась в семье строителя Гурама Утмелидзе и преподавателя Ларисы Арушановой в Пятигорске 17 августа 1986 года. У нее есть младшая сестра Виктория, обе дочки в семье унаследовали славянскую внешность от своей русской бабушки Валентины, папиной мамы.
Маленькая Екатерина Моргунова с мамой. Фото: соцсети
С детства Катя была очень активной и увлекающейся девочкой. Она занималась балетом, художественной гимнастикой, шитьем, как мама, поэтому решила поступать в швейный колледж. Чтобы в будущем открыть собственное ателье, она поступила на заочное отделение Северо-Кавказского государственного технологического университета, факультет управления персоналом.
Екатерина Моргунова: начало карьеры, КВН
Получив профессию, Екатерина устроилась работать в меховую компанию, где своими руками шила шубы и дубленки. Получалось медленно, да и зарплата была невелика, поэтому девушка решила двигаться в юмористическом направлении.
Екатерина Моргунова (справа) в молодости. Фото: соцсети
В КВН Моргунова попала в студенчестве, вошла в состав факультетской команды, а затем перешла в сборную вуза «Хлабысь», начала выступать в городской и областной лигах. У нее очень смешно получались образы истеричных и недалеких особ.
Екатерина Моргунова и команда КВН "Городъ Пятигорскъ". Кадр из шоу КВН
В 2009 году Моргунова вошла в состав команды «Городъ Пятигорскъ», в которую вошли лучшие игроки из разных коллективов – пятигорские «Вредные привычки» и ставропольские «Винсадскихе беспризорники». Капитаном стала Ольга Картункова, и ребята начали свой путь в большую игру. Старшие товарищи – «Сборная Пятигорска» - поддерживали молодежь, Семен Слепаков в течение первого года даже ездил к ним на репетиции, помогал выстраивать номера и оттачивать остроту шуток.
Екатерина Моргунова в КВН. Кадр из шоу
Усилия принесли свои плоды – в 2011 году команда проходит в Высшую лигу КВН, занимает третье место в сезоне. На следующий год «Городъ Пятигорскъ» выходит в финал, выиграв все предыдущие этапы, становится вторым, уступив команде «Триод и Диод». Зато в Юрмале им достается «Большой КиВиН в темном».
А вот уже в 2013 году веселые и находчивые из Пятигорска становятся чемпионами Высшей лиги КВН. Также ребята в этом сезоне получили на фестивале в Юрмале главный приз – «Большого КиВиНа в золотом».
Екатерина Моргунова и команда КВН "Городъ Пятигорскъ" с кубком. Фото: соцсети
С 2014 года команда стала активно гастролировать, ребят тепло принимали в самых разных уголках России. Кроме того, за границей у кавээнщиков из Пятигорска немало фанатов, поэтому юмористы с удовольствием выезжали за пределы страны.
Екатерина Моргунова: «Однажды в России», другие проекты
После карьеры в КВН Моргунова вошла в состав актеров нового комедийного скетч-шоу на ТНТ «Однажды в России» в 2014 году. Вместе с другими экс-звездами КВН Азаматом Мусагалиевым, Ольгой Картунковой, Давидом Цаллаевым, Денисом Дороховым, Максимом Киселевым и другими они разыгрывают сатирические скетчи на злобу дня. Героями становятся самые разные типажи чиновники, врачи, полицейские, начальники и подчиненные, певцы и актеры. Моргуновой регулярно приходится играть странных и стервозных дамочек.
Екатерина Моргунова в шоу "Однажды в России". Кадр из шоу
Через некоторое время Моргунова стала ведущей на СТС. Там ей предложили вести познавательное шоу «Руссо туристо» в паре с мужем Леонидом Моргуновым.
В 2021 году на ТНТ состоялась премьера шоу «Игра», которое начали сравнивать с КВН. Моргунова вместе с другими «старичками» кавээновского периода выступала против молодежи. Проект просуществовал недолго и был приостановлен.
Екатерина Моргунова: личная жизнь
В КВН Екатерина прославилась под фамилией Утмелидзе. Моргуновой ей предложил стать в 2013 году коллега по играм, участник команды «Парапапарам» Леонид Моргунов. Юморист сделал предложение возлюбленной прямо со сцены на фестивале «Голосящий КиВиН», и Катя ответила согласием.
Екатерина Моргунова и Леонид Моргунов. Фото: соцсети
В 2014 году пара сыграла свадьбу, а в 2018 году у них родился первенец, которого назвали Артемием. Свою беременность юмористка тщательно скрывала от общественности, так что появление сына у Екатерины и Леонида стало сюрпризом для многих.
Екатерина и Леонид Моргуновы с сыном Артемием. Фото: соцсети
От природы худощавая, Екатерина во время беременности набрала 15 кг, и это не было так заметно, как это обычно бывает у женщин в положении. А после родов актриса быстро вернулась в свои привычные 45 кг. Рост Моргуновой – 163 см.
Екатерина Моргунова сегодня
В настоящее время Моргунова является звездой телеканала ТНТ. Помимо шоу «Однажды в России», она регулярно появляется в других проектах телеканала, таких, как «Где логика». В Новый год на телеканале вышла альтернативная «Ирония судьбы» - «Самоирония судьбы», где Моргунова сыграла роль сотрудницы аэропорта.
Екатерина Моргунова в фильме "Самоирония судьбы". Кадр из фильма