Екатерина Моргунова: как попала в команду КВН «Городъ Пятигорскъ», встретила любовь и стала звездой «Однажды в России»

Юмористка Екатерина Моргунова прославилась в КВН под фамилией Утмелидзе, затем встретила любовь на одной из игр и получила предложение прямо на игре. Актриса полюбилась миллионам зрителей и сейчас радует их своими шутками в эфире ТНТ. Подробнее о том, как сложилась карьера звезды, читайте далее.

Екатерина Моргунова: детство, родители, национальность

Екатерина Моргунова – наполовину армянка, наполовину грузинка. Она родилась в семье строителя Гурама Утмелидзе и преподавателя Ларисы Арушановой в Пятигорске 17 августа 1986 года. У нее есть младшая сестра Виктория, обе дочки в семье унаследовали славянскую внешность от своей русской бабушки Валентины, папиной мамы.