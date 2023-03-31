Тайны личной жизни Оскара Кучеры: три жены, запутанная история со вторым сыном и формула идеального брака

Оскар Кучера – знаменитый российский актер, музыкант и шоумен. Он прославился после роли в сериале «Улицы разбитых фонарей». Его имя ассоциируется с безудержным позитивом, шутками и фейерверком эмоций. Но немногие догадываются о драме, которую ему пришлось пережить после краха второго брака.
Оскар Кучера: детство и юность
Оскар Кучера в детстве с отцом. Фото: соцсети
Будущий актер родился 11 августа 1974 года, тогда его звали Евгений Боголюбов. Неудивительно, что в нем с детства проснулись творческие наклонности: отец, Александр Боголюбов, довольно известный кинорежиссер, снял в свое время культовый фильм «Батальоны просят огня», анимационную картину «Волшебник Изумрудного города» и другие фильмы.
Оскар Кучера в детстве с мамой. Фото: соцсети
А мама, Татьяна Боголюбова, наполовину итальянка, была искусствоведом и работала в Бюро пропаганды киноискусства. Кстати, ее девичья фамилия – Кучера. Именно ее выбрал сын в качестве псевдонима, когда решил стать артистом: он не хотел, чтобы о его таланте судили по знаменитому отцу, поэтому предпочел сменить фамилию. Оскаром звали его дедушку, и Евгения, который был на него очень похож, в семье часто называли «Оскариком». А потом новое имя – Оскар Кучера – стало для него официальным: так записано в паспорте.
Мальчик успевал не только учиться в школе, но и заниматься в студии художественного слова. Кстати, вместе с ним в студию ходил еще один будущий актер – Максим Аверин. Вдобавок Женя Боголюбов осваивал игру на гитаре в «музыкалке». После школы он стал студентом ГИТИСа.
Оскар Кучера: радио («Серебряный дождь»)
Оскар Кучера в молодости. Фото: соцсети
Еще студентом Евгений начал работать на радио «Серебряный дождь» - вел передачи «Саундтрек» и «Радиорулетка». Слышали его голос и на «Авторадио», и на радиостанции «Юмор FM» - там он был ведущим юмористической программы. Окончив институт, он работал в разных театрах, но вскоре решил сосредоточиться на антрепризе – оставаться в какой-то одной труппе было затруднительно из-за активной работы на радио и ТВ.
Оскар Кучера: ТВ-шоу, Муз-ТВ
Оскар Кучера и Татьяна Тотьмянина в "Ледниковом периоде". Фото: Global Look Press
Через несколько лет работы на радио Кучеру приняли на телевидение. В 2001 году он стал виджеем программы «Сиеста» на «Муз-ТВ». Благодаря «заводному» темпераменту и умению быстро реагировать Кучера достиг успеха – ему вручили премию «Овация» и «Знак качества» как лучшему ведущему развлекательного шоу.
Еще одним доказательством успеха Оскара Кучеры стало приглашение вести церемонию награждения национальной премией в области популярной музыки «Муз-ТВ». Это было самое первое вручение награды, Оскар вместе с Лерой Кудрявцевой и Авророй стали первыми ведущими.
С тех пор Кучеру то и дело можно было видеть на экранах ТВ. Он участвовал в самых разных шоу – перевоплощался в известных артистов на передаче «Точь-в-точь», катался с Татьяной Тотьмяниной на «Ледниковом периоде», вел «Кулинарный поединок», «Новую звезду» и «Лжец»… Несколько лет в паре с Лерой Кудрявцевой он был ведущим ток-шоу «Звезды сошлись». Кажется, немного найдется телеведущих, способных сравниться с Кучерой в популярности и узнаваемости.
Оскар Кучера: кино, музыка, другие проекты
Оскар Кучера в роли лейтенанта Порохни. Фото: кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей"
Еще 10-летним мальчиком Кучера снялся в фильме своего отца «Батальоны просят огня». А вот следующее его появление в кино произошло через два десятилетия: в ситкоме «Чай, кофе, потанцуем…» Однако настоящая популярность киноартиста пришла к Оскару после того, как он сыграл лейтенанта Кирилла Порохню в 6-м сезоне детективного сериала «Улицы разбитых фонарей».
Проект стал настоящим прорывом – в нем снялись Александр Половцев, Михаил Трухин, Евгений Дятлов, Леонид Куравлев. Позднее Кучера вспоминал, что эта работа принесла ему огромное удовольствие. И, конечно, теперь перед ним открылось множество дверей: он смог сам выбирать проекты, которые были для него интересны.
Оскар Кучера в сериале "Светофор". Фото: кадр из сериала
За «Улицами разбитых фонарей» последовал «Код апокалипсиса» с Анастасией Заворотнюк, затем был юмористический сериал «Молодожены». А второй виток популярности пришел к Кучере после участия в сериале «Светофор», после которого он продолжил играть в российских и украинских проектах.
Интересно, что в «Улице разбитых фонарей» звучат музыкальные композиции, созданные Кучерой. Артисту всегда было интересно заниматься музыкой, он даже создал группу «КУЧЕРА», в репертуаре которой – авторские песни. А осенью 2022 года состоялась премьера патриотической песни «Верю» в исполнении Оскара.
Оскар Кучера: доход
Работая на радио, Кучера получал примерно 1,5 тысячи долларов в месяц. Уйдя на телевидение, он стал зарабатывать меньше – около тысячи долларов. По данным СМИ, рекламная публикация на его канале сегодня стоит не менее 10 тысяч рублей, а в целом эта деятельность приносит актеру приблизительно 250 тысяч рублей в неделю.
Оскар Кучера: личная жизнь
Оскар Кучера с женой Юлией и сыновьями Александром и Даниилом. Фото: соцсети
Первой женой Оскара стала его однокурсница Юлия Лисеева – зритель помнит ее по роли в сериале «Плюс бесконечность». Но через полгода они расстались.
Затем он женился на Майе Марковой – она была победительницей конкурса красоты. В 2004 году Майя родила мальчика, которого назвали Сашей. Но и этот брак оказался недолговечным. Развод вылился в долгую скандальную историю: больше двух лет бывшие муж и жена не могли решить вопрос с алиментами, Майя везде рассказывала о том, что Оскар не хочет помогать ей и сыну…
Кучера не смог смолчать и дал интервью, объяснив свою позицию. Получилось весьма эмоционально и резко. Позднее он сожалел о своих словах. Долгое время не получалось наладить отношения с сыном: Майя вышла замуж, отчим увез ее и Сашу в другой город… Лишь сравнительно недавно он стал общаться с повзрослевшим сыном.
Оскар Кучера с женой Юлией и детьми. Фото: соцсети
Третьей женой Кучеры стала девушка, которую звали Юлией, как и первую его супругу. Их роман начался, еще когда Оскар был женат на Майе. Но вскоре завершился, и Оскар еще долго не знал, что Юлия родила от него сына и назвала Александром. Это выяснилось только после его развода с Майей.
«Юля не хотела разрушать мою семью. Однажды она просто перестала выходить на связь, я помирился с Майей, но даже после рождения сына мы не смогли наладить общение. И вот однажды Юля написала мне смс, а после она рассказала, что тоже родила сына. Я, конечно, сначала не поверил, но мальчик был просто моей копией и практически сразу начал называть меня папой», - рассказывал актер.
В 2007-м Оскар и Юлия поженились, у них родились еще двое сыновей – Даниил и Марк, и дочь Алисия.
Оскар Кучера: общественная позиция
С февраля 2022 года Оскар Кучера начал выкладывать в своем телеграм-канале политические информационные сводки, сопровождая их своими комментариями. Кроме того, он занимается сбором и отправкой на передовую теплых вещей и обмундирования.
Оскар Кучера сейчас
Оскар Кучера в фильме "Елки-иголки". Фото: кадр из фильма
Актер продолжает сниматься в кино и участвовать в шоу - его таланты и внешние данные (он весит 75 кг при росте 180 см) позволяют оставаться «в обойме». В конце 2022 года вышел фильм «Елки-иголки», в котором Оскар Кучера снялся вместе с Павлом Прилучным и Гариком Сукачевым. В начале 2023-го зрители YouTube увидели интервью Кучеры Юрию Дудю*, в котором актер рассказал о своей гражданской позиции. Кроме того, Оскар нередко снимается в рекламе.
Одно из главных его увлечений – хоккей: он – полноправный участник команды артистов-хоккеистов. Кумиры Оскара – ЦСКА: он работает комментатором, когда эта команда выходит на лед.
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Что же касается семейной жизни, то здесь, похоже, Оскару и Юлии удалось найти идеальную формулу счастья. Актер объяснял: строить отношения нужно по принципу – тебе никто ничего не должен, а ты – должен. Если это понимают и муж, и жена, - все будет хорошо!
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.