Тайны личной жизни Оскара Кучеры: три жены, запутанная история со вторым сыном и формула идеального брака

А мама, Татьяна Боголюбова, наполовину итальянка, была искусствоведом и работала в Бюро пропаганды киноискусства. Кстати, ее девичья фамилия – Кучера. Именно ее выбрал сын в качестве псевдонима, когда решил стать артистом: он не хотел, чтобы о его таланте судили по знаменитому отцу, поэтому предпочел сменить фамилию. Оскаром звали его дедушку, и Евгения, который был на него очень похож, в семье часто называли «Оскариком». А потом новое имя – Оскар Кучера – стало для него официальным: так записано в паспорте.

Мальчик успевал не только учиться в школе, но и заниматься в студии художественного слова. Кстати, вместе с ним в студию ходил еще один будущий актер – Максим Аверин. Вдобавок Женя Боголюбов осваивал игру на гитаре в «музыкалке». После школы он стал студентом ГИТИСа.

Оскар Кучера: радио («Серебряный дождь»)

