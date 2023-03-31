Как Руслан Белый стал «отцом русского стендапа», оскандалился в Уфе, почему ушел с ТНТ и чем занимается сегодня

Комика Руслана Белого часто называют отцом русского стендапа. Он основал одноименное шоу и долгое время считался лидером разговорного жанра. Артист открыл публике множество талантливых ребят, среди которых Нурлан Сабуров и Слава Комиссаренко. О том, как Белый прекратил развивать шоу, ушел с ТНТ и покинул Россию - читайте далее.
Руслан Белый: детство, родители
Руслан Белый родился в семье советского военного 28 декабря 1979 года в Чехословакии, в городе Прага, где на тот момент служил отец Виктор Белый. Мама занималась домашним хозяйством, через 5 лет в семье снова произошло пополнение – и у Руслана появился брат.
Школьником Руслан стал в Праге, а в пятый класс пошел уже в польскую школу в городе Легнице – семья постоянно переезжала туда, куда отправляли служить отца. А через 4 года Белые вернулись в родной город родителей Бобров Воронежской области.
Руслан Белый в школе. Фото: соцсети
Дома Руслан помогал родителям держать хозяйство – свиней, коров, кур, уток и даже пчел. Он заготавливал сено, пас живность и даже вместе с отцом забивал свиней. К слову, эти факты биографии позже Белый включил в свои юмористические монологи.
Окончив школу, Руслан по наказу отца поступил в Воронежский военный авиационный инженерный университет. Во время учебы он начал играть в КВН, ему очень понравилось, и он вошел в состав вузовской команды «Седьмое небо».
Руслан Белый: КВН
Успехи команды Руслана Белого очень быстро заметили на городском, а потом и краевом уровнях. Сборная вышла в Премьер-лигу, в которой провела два сезона подряд. Самым большим достижением веселых и находчивых курсантов стал «Малый КиВиН в светлом» на фестивале «Голосящий КиВиН-2004» в Юрмале, который ребята получили из рук Лаймы Вайкуле.
Руслан Белый в военной форме играл в КВН. Фото: соцсети
Окончив вуз, Белый, рост которого 182 см, а вес - 78 кг, начал служить в армии. Но юмором заниматься продолжил и много писал шуток, выступал в КВН. И даже принимал участие в местном филиале шоу Comedy Club, где познакомился с Юлией Ахмедовой.
Пять лет службы, звание капитана и медаль «За отличие в военной службе» - Белый решил, что с армией пора попрощаться. Он вернулся на гражданку и пошел учиться в аграрный университет, параллельно выступая в качестве стендап-комика на разных площадках родного города, также в команде КВН «25-я».
Руслан Белый: «Смех без правил», Stand Up
В 2008 году Белый был приглашен на шоу «Смех без правил», телеканала ТНТ, но от предложения решил отказаться. Во второй сезон его тоже звали, но и Руслан снова решил не ездить в Москву. И только с третьего раза ответил согласием.
Это был третий сезон «Смеха без правил», и Белый стал победителем проекта. По условиям шоу, комик, занявший первое место, получает 700 тысяч рублей, Руслан свой выигрыш потратил на покупку квартиры в Воронеже.
Руслан Белый в шоу "Смех без правил". Кадр из шоу
Сотрудничать с ТНТ Руслан продолжил в 2013 году – он вместе с Юлией Ахмедовой создал свое шоу Stand Up, на котором зажглась не одна звезда разговорного жанра, а также учредил фестиваль юмора «Stand Up Фестиваль».
Руслан Белый: другие проекты
На пике собственной популярности Белый стал востребован во многих других проектах. Он снялся в сериале «Счастливы вместе», был ведущим проекта «Убойная лига» и Talk, стал на несколько сезонов одним из членов жюри «Comedy Баттл», участвовал в шоу Comedy Club, «Прожарка», был героем проекта на YouTube – «Что было дальше?».
Руслан Белый в Comedy Club. Кадр из шоу
В 2017 году для начинающих стендап-комиков Белый вместе с Юлей Ахмедовой и Тимуром Каргиновым открыл в Москве клуб StandUp Store на Петровке, где создал проект «Открытый микрофон», где каждый желающий мог выступить со своим монологом. Проект даже несколько лет выходил на телеканале ТНТ.
В 2018 году Белый придумал новый комедийный проект на ТНТ – «Комик в городе». Это выездной формат, когда артист выезжал в разные города и шутил на темы, актуальные непосредственно для жителей этих населенных пунктов. И в Уфе угодил в громкий скандал, оскорбив чувства жителей, когда нелестно высказался в адрес национального героя Салавата Юлаева. На Белого даже пожаловались в прокуратуру, но проверка не выявила нарушений.
Руслан Белый и Ольга Кузнецова в YouTube-шоу "Чужие письма". Кадр из шоу
В 2020 году Белый основал проект «Чужие письма» на YouTube совместно с психологом Ольгой Кузнецовой. Суть в том, что зрители делятся своими личными историями, а тандем ведущих обсуждает их с точки зрения собственного опыта и знаний. Правда, через год покинул проект.
В том же году Белый оставил руководство в шоу Stand Up. А в 2021 году и вовсе ушел с ТНТ. Причина оказалась в деньгах: он захотел зарабатывать больше, но навстречу ему не пошли.
«Я просто в какой-то момент подумал, что, наверное, должен стоить больше денег. Попросил больше денег, и мне сказали: «К сожалению, мы не можем такие деньги платить». И поэтому я в этих проектах не снимаюсь», - рассказывал на YouTube артист.
Руслан Белый: личная жизнь
Стендап-комик ни разу не был женат. Он признавался как-то, что с женщинами у него особо не складывалось. Самые продолжительные отношения длились три года, они с избранницей даже жили вместе. Но артиста стало напрягать, что любимка не работала, а сидела дома, еще и жаловалась на усталость.
Руслан Белый и Юлия Ахмедова. Фото: канал ТНТ
Хотя Белому приписывали роман с Юлией Ахмедовой. Многим фанатам эта пара нравилась настолько, что артистов даже намеренно шипперили. Но комики друзья, и только. Встречается ли сегодня Руслан с кем-то или по-прежнему одинок, не сообщает.
Руслан Белый сегодня
В феврале 2022 года Белый примкнул к когорте звезд, выступивших против начавшихся между нашей и соседней странами событий. Судя по микроблогу, комик покинул Россию и теперь старается выступать для русскоязычной публики за рубежом. У него были гастроли в Алании, Стамбуле, Дубае, Казахстане, в некоторых городах Израиля.