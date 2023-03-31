Как Руслан Белый стал «отцом русского стендапа», оскандалился в Уфе, почему ушел с ТНТ и чем занимается сегодня

Комика Руслана Белого часто называют отцом русского стендапа. Он основал одноименное шоу и долгое время считался лидером разговорного жанра. Артист открыл публике множество талантливых ребят, среди которых Нурлан Сабуров и Слава Комиссаренко. О том, как Белый прекратил развивать шоу, ушел с ТНТ и покинул Россию - читайте далее.

Руслан Белый: детство, родители

Руслан Белый родился в семье советского военного 28 декабря 1979 года в Чехословакии, в городе Прага, где на тот момент служил отец Виктор Белый. Мама занималась домашним хозяйством, через 5 лет в семье снова произошло пополнение – и у Руслана появился брат.

Школьником Руслан стал в Праге, а в пятый класс пошел уже в польскую школу в городе Легнице – семья постоянно переезжала туда, куда отправляли служить отца. А через 4 года Белые вернулись в родной город родителей Бобров Воронежской области.