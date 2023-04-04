Дерзкие, роковые, загадочные: самые красивые Миледи в экранизациях «Мушкетеров»

Начнем с эпохи немого кино. Барбара Ла Марр блистала в роли Миледи в картине «Три мушкетера» 2021 года — больше века назад! Несмотря на «немоту», понять подлый нрав этой героини не представляло труда: ведь роковые женщины были «коньком» Барбары. Это неудивительно.

Жизнь актрисы была настоящим приключенческим романом. Неизвестно, где и когда точно она родилась, кто были ее родители. Она росла в приемной семье, а 14-летним подростком оказалась за решеткой. Уже в 16 лет девушка зарабатывала на жизнь непристойными танцами. Потом она покорила Голливуд, всего за несколько лет снявшись в 27 картинах.

Барбара Ла Марр умерла совсем молодой, ей было всего 29 лет, но организм был истощен алкогольной и наркотической зависимостью. Ее называли «слишком красивой для этого мира».

Лана Тернер — восемь мужей и бессчетное число романов