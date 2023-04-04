Дерзкие, роковые, загадочные: самые красивые Миледи в экранизациях «Мушкетеров»

Роман «Три мушкетера» экранизировали больше 100 раз. В некоторых из фильмов была настолько яркая Миледи, что она практически затмила остальных героев. В романе эта дама описывается как молодая и красивая:
«Это была бледная белокурая женщина с длинными локонами, спускавшимися до самых плеч, с голубыми томными глазами, с розовыми губками и белыми, словно алебастр, руками. Миледи или леди Винтер завораживала всех своей красотой».
Какими же были Миледи в самых известных фильмах?
Барбара Ла Марр — была «слишком красивой» и рано умерла
Барбара Ла Марр в роли Миледи. Фото: кадр из фильма «Три мушкетера», 1921 г.
Начнем с эпохи немого кино. Барбара Ла Марр блистала в роли Миледи в картине «Три мушкетера» 2021 года — больше века назад! Несмотря на «немоту», понять подлый нрав этой героини не представляло труда: ведь роковые женщины были «коньком» Барбары. Это неудивительно.
Жизнь актрисы была настоящим приключенческим романом. Неизвестно, где и когда точно она родилась, кто были ее родители. Она росла в приемной семье, а 14-летним подростком оказалась за решеткой. Уже в 16 лет девушка зарабатывала на жизнь непристойными танцами. Потом она покорила Голливуд, всего за несколько лет снявшись в 27 картинах.
Барбара Ла Марр умерла совсем молодой, ей было всего 29 лет, но организм был истощен алкогольной и наркотической зависимостью. Ее называли «слишком красивой для этого мира».
Лана Тернер — восемь мужей и бессчетное число романов
Лана Тернер в роли Миледи. Фото: кадр из фильма «Три мушкетера», 1948 г.
Лану Тернер принято считать одной из самых чувственных и гламурных Миледи: она сыграла Леди Винтер в 1948 году. И у этой актрисы была нелегкая жизнь: приют, танцовщица в ночном клубе, ранняя карьера в кино.
Ее называли самой яркой голливудской звездой на протяжении 20 лет. Эта роковая красавица восемь раз выходила замуж, а сколько у нее было романов и поклонников — сосчитать невозможно. На голливудской «Аллее славы» есть звезда с именем Ланы Тернер.
Милен Демонжо — самая изысканная и утонченная
Милен Демонжо в роли Миледи. Фото: кадр из фильма «Три мушкетера», 1961 г.
Очень многие считают, что французской актрисе Милен Демонжо удалось лучше всех воплотить на экране образ коварной Миледи. Дочь итальянца и украинки (ее мама родилась в Харькове), Милен начала свою карьеру модели у Кристиана Диора. Она окончила актерские курсы и начала играть в кино в 1953 году.
В «Мушкетерах» Демонжо снялась в 1961-м, и эта роль надолго стала ее визитной карточкой. Милен получила неофициальное звание эталона французской женской красоты — изысканной и утонченной.
Фэй Данауэй — «в ней есть колдовство»
Фэй Данауэй в роли Миледи. Фото: кадр из фильма «Три мушкетера», 1973 г.
Наши зрители запомнили Фэй Данауэй по главной роли в фильме «Бонни и Клайд». Между тем она была самой востребованной голливудской актрисой на рубеже 60–70-х годов. В 1976-м Фэй получила «Оскар» за работу в картине «Телесеть». Роль Миледи она исполнила дважды: в фильме «Три мушкетера» 1973 года и в фильме «Четыре мушкетера» 1974-го.
Ее называли «величайшей незнакомкой», когда на экране появлялось ее лицо с огромными таинственными глазами, глядящими каждому прямо в душу, в зале не оставалось ни одного равнодушного человека. «В ней есть колдовство. Она роковая женщина», — так отзывался о Фэй Данауэй один из продюсеров.
Маргарита Терехова — скандальный мужской костюм
Маргарита Терехова в роли Миледи. Фото: кадр из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера», 1979 г.
Возможно, внешность Маргариты Тереховой нельзя назвать эталонной. Не было у нее и таких безукоризненных кудряшек, и таких глубоких декольте, как у ее американских и французских коллег. Зато Терехова сумела абсолютно точно попасть в образ: головокружительное обаяние, замешанное на коварстве и подлости. Фильм Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д`Артаньян и три мушкетера» вышел в 1979 году.
Маргарита Терехова в роли Миледи. Фото: кадр из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера», 1979 г.
С самого начала Маргарита отвергла платья, которые ей предлагали костюмеры. Она настояла на мужском костюме и появилась на экране в черном плаще, под которым были лосины и рубашка с ремнем, — все черное. Завершала образ черная шляпа с большим пером. Миледи лихо спрыгивала из окна на лошадь, пускала ее вскачь, не хуже мужчин фехтовала и стреляла… И кто бы, спрашивается, устоял перед этой чертовкой?
Мила Йовович — «супервумен» XXI века
Фильм Пола Андерсона снимали уже в новом тысячелетии, в 2011 году, — в 3D-формате. Он оказался ближе к комиксу, чем к классическому роману Дюма. И, разумеется, Миледи в насыщенном спецэффектами фильме стала неподражаемой «супервумен». Но — в роскошных платьях с декольте и корсетами, в шляпе и, конечно, с традиционными локонами. Правда, не белокурыми, а медно-рыжими. Но это же Мила Йовович!
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Совсем скоро мы сможем познакомиться с новыми Миледи, британской и французской, и оценить, насколько они приблизились к идеалу, который у каждого — свой.