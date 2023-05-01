«Горячая» фотосессия, большой скандал и главный мужчина Любови Аксеновой: личная жизнь звезды «Закрытой школы» и «Почки»

Любовь Аксенова – одна из самых красивых и популярных российских актрис. Несмотря на яркую внешность девушки, все скандальные слухи обходят ее стороной. Впрочем, был один случай, когда имя Аксеновой оказалось замешанным в странной истории…
Любовь Аксенова: детство и юность
Любовь Аксенова в детстве с мамой. Фото: соцсети
Будущая актриса родилась 15 марта 1990 года, в Москве. Девичья фамилия Любови – Новикова. Имя ей дали в честь бабушек – их обеих звали Любами. Ее семья не имеет никакого отношения к миру шоу-бизнеса: мама – фармацевт, работает в аптеке, отец – военнослужащий.
Люба в детстве со старшим братом. Фото: соцсети
Девочка росла веселой и подвижной, дружила со старшим братом, и в школе училась старательно. Правда, два последних класса решила окончить экстерном – этот вариант позволял немного снизить нагрузку. А в 16 лет Любовь уже стала студенткой ГИТИСа. Поступила легко, играючи, несмотря на огромный конкурс – 600 человек на место.
Любовь Аксенова: кино и сериалы
Любовь Аксенова в сериале "Закрытая школа". Фото: кадр из сериала
Первые роли в кино актриса получила еще студенткой, но известность пришла к ней после работы в сериале «Закрытая школа», в котором она сыграла Кристину Панфилову. Потом последовали новые фильмы и сериалы: «Обнимая небо», «Любит не любит», «Выжить после»…
По словам актрисы, очень сложной оказалась работа в фильме «Родина»: пришлось два месяца сниматься в Индии, среди огромного количества насекомых, которых Любовь боится с детства. В море было полно змей, но со временем актриса преодолела свои страхи и отважно купалась в одиночку.
Любовь Аксенова в сериале "Обнимая небо". Фото: кадр из сериала
Любовь быстро стала востребованной актрисой. В 2016-м вышло сразу несколько проектов с ее участием: «Ночные стражи», «Гуляй, Вася!»… А потом состоялась премьера сериала «Мажор 2», заметно укрепивший ее позиции. Зрителям запомнились также ее роли в проектах «Бывшие», «Хождение по мукам», «Вокально-криминальный ансамбль», «За гранью реальности», «Содержанки». В «Бывших» Люба играла девушку с зависимостью – это оказалось нелегко.
«Я начала голодать. Сначала сидела на воде, потом на соках и где-то месяц не ела вообще твердую пищу. Конечно, я посоветовалась с врачом перед тем, как пойти на такие экстремальные меры. Я голодала, чтобы ощутить зависимость, и в итоге нашла то, что искала», - вспоминала актриса.
После целого ряда разноплановых ролей Любовь пригласили в комедийный сериал «Настя, соберись!» Главная героиня страдает диссоциативным расстройством личности, внутри нее живут 5 разных личностей.
Любовь Аксенова: сериал «Почка»
Любовь Аксенова в сериале "Почка". Фото: кадр из сериала
Другой громкой премьерой стал сериал «Почка». Аксенова исполнила в этой авантюрной комедии главную роль. Поначалу создатели «Почки» задумывали его как сериал о тяжело больном человеке и его жизни в обществе, но потом решили изменить подачу – сделать авантюрную комедию, приправленную черным юмором и сатирой.
Любовь играет в сериале Наталью, пожарного инспектора. Ее героиня привыкла получать хороший куш после каждой инспекции и ни в чем себе не отказывать. Она уверена: все можно купить за деньги. Но однажды попадает в больницу и узнает: ей срочно нудна пересадка почки, времени у нее – три месяца, и донором может стать только кто-то из родственников. Но… Никто не торопится отдавать ради нее почку. Героине приходится полностью пересмотреть свои взгляды на жизнь.
Любовь Аксенова: доход
Любовь Аксенова в сериале "Содержанки". Фото: кадр из сериала
Информация о заработках Аксеновой в кино не распространяется. Зато широкий резонанс получила история некоего незадачливого бизнесмена. Он обвинил Любовь в том, что она не явилась на свидание, за которое он заплатил миллион рублей. Этот человек, как выяснилось, обратился в агентство, занимающееся организацией досуга, и действительно заплатил миллион рублей за возможность поужинать в компании знаменитой актрисы.
Так и не дождавшись в ресторане Любы, возмущенный бизнесмен попытался связаться с менеджером агентства, но не смог дозвониться. Тогда он обратился в полицию. Блюстители закона пообщались с мужем актрисы, Павлом Аксеновым, который заявил, что ни он, ни его жена не имеют к произошедшему никакого отношения: «Люба никогда не эскортила, не эскортит и эскортить не будет! Тем более, за миллион».
Любовь Аксенова: личная жизнь
Любовь Аксенова с мужем Павлом Аксеновым. Фото: соцсети
На премьере «Шиповника» в 2013 году друг Любови познакомил ее с продюсером Павлом Аксеновым. И это оказалось любовью с первого взгляда. Им хватило трех месяцев, чтобы понять: они хотят быть вместе всю жизнь. Пышную свадьбу устраивать не стали – это было не главное.
Любовь не скрывает, что счастлива с мужем. В соцсетях то и дело появляются их совместные фото. А поклонники периодически распространяют слухи о беременности актрисы. Но пока супруги не планируют пополнения в семье: оба заняты карьерой.
Любовь Аксенова: горячие фото, Maxim
Любовь Аксенова в купальнике. Фото: соцсети
В 2015 году Любовь приняла участие в фотосессии для журнала Maxim. Снимки были сделаны максимально сдержанные, оставляющие простор для воображения, - и очень сексуальные.
Аксенова – одна из самых красивых актрис российского кино. На интервью она часто приходит без грамма макияжа – внешность позволяет, к тому же Любовь признается, что не любит наносить на лицо грим где-то еще, кроме съемочной площадки.
Любовь Аксенова в свои 30 лет выглядит подростком. Фото: соцсети
Вскоре после фотосессии журнал Maxim опубликовал список 100 самых желанных женщин планеты, второе место в котором заняла Любовь Аксенова, уступив лишь Ирине Шейк. При росте 175 см Любовь весит 56 кг, многие считают, что она не выглядит на свой возраст: 30-летнюю актрису можно принять за подростка.
Любовь Аксенова сейчас
Любовь Аксенова любит путешествовать на байке. Фото: соцсети
Любовь Аксенова продолжает много сниматься. 8 марта 2023 года состоялась премьера второго сезона «Почки». Когда появляется возможность отдохнуть – актриса вместе с мужем отправляется путешествовать. Любимая страна супругов – Индия, они бывали там уже много раз.
«Едем без чемоданов, просто с рюкзаками, сразу берем мопеды или мотоциклы и переезжаем с места на место. Находим спортзал, библиотеку, где можно сидеть с книжками, и просто живем. Меня часто спрашивают, что я делала на отдыхе. А я так и говорю: «Я там жила!», - рассказывала Любовь Аксенова в одном из интервью.
Любовь Аксенова - вегетарианка и каратистка. Фото: соцсети
Вот уже несколько лет актриса придерживается вегетарианства. Она признается, что после употребления мяса, другой тяжелой пищи чувствовала такую тяжесть, что приходилось сразу ложиться спать. А легкая растительная пища дает ей прилив энергии и желание работать.
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Любовь выглядит хрупкой и беззащитной, при этом мало кто из зрителей знает, что звезда занималась тайским боксом и карате, и вообще любит спорт и следит за своей физической формой. Похоже, карьера Аксеновой находится на своем пике, и поклонников ждет еще много фильмов и сериалов с участием актрисы.