«Горячая» фотосессия, большой скандал и главный мужчина Любови Аксеновой: личная жизнь звезды «Закрытой школы» и «Почки»

Первые роли в кино актриса получила еще студенткой, но известность пришла к ней после работы в сериале «Закрытая школа», в котором она сыграла Кристину Панфилову. Потом последовали новые фильмы и сериалы: «Обнимая небо», «Любит не любит», «Выжить после»…

По словам актрисы, очень сложной оказалась работа в фильме «Родина»: пришлось два месяца сниматься в Индии, среди огромного количества насекомых, которых Любовь боится с детства. В море было полно змей, но со временем актриса преодолела свои страхи и отважно купалась в одиночку.