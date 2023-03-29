Стал звездой военных сериалов, воспитывает троих сыновей, встречается с Полиной Максимовой: как сложилась судьба Кирилла Плетнева

Актер театра и кино Кирилл Плетнев недавно стал режиссером. Долгие годы съемок в кадре и признание зрителей не сбили его с пути навстречу мечте. Но сниматься, к радости поклонников, он не перестал. В личной жизни у актера сейчас полный штиль - он встречается с Полиной Максимовой, которую повстречал на совместных съемках.
Кирилл Плетнев: детство, родители
Лауреат премии «Золотой орел» Кирилл Плетнев родился 30 декабря 1979 года в Харькове в семье украинцев, инженера Владимира Плетнева и педагога по хореографии Тамары Плетневой, но имеет российское гражданство – они переехали в Санкт-Петербург вскоре после рождения первенца.
Кирилл стал старшим ребенком в семье, брат Михаил родился вскоре после появления Кирилла. Когда мальчики достигли подросткового возраста, отец оставил семью, и матери пришлось одной воспитывать сыновей.
С детства Кирилл занимался самыми разными видами спорта и, конечно, танцами – мама была мастером спорта международного класса по бальным танцам. Помимо хореографии, будущая кинозвезда посещал секции футбола, плавания, тхэквондо, альпинизма.
Кирилл Плетнев в молодости. Фото: соцсети
Также мальчик очень любил читать, а также пробовал сам сочинять стихи. Это сподвигло его выбрать класс с театральным уклоном, который с успехом окончил. И в 1996 году поступил в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства.
Кирилл Плетнев: театр
Окончив академию в 2000 году, Кирилл Плетнев переехал в столицу и начал работать в Московском драматическом театре, которым руководил Армен Джигарханян. Здесь он прослужил три года и играл в «Ревизоре», пьесах «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Закрой глазки, расскажу тебе сказки», «Сказки ученого кота».
Кирилл Плетнев в спектакле "Преступление и наказание". Фото: Global Look Press
Из театра Плетнева, по его словам, выгнали. И он расценил это как старт нового этапа, переключился на кинематограф, но с театральной деятельностью не попрощался. Он начал сотрудничать с режиссером Ириной Керученко.
В результате актер стал лауреатом фестиваля «Новая драма» за спектакль «Фантомные боли» в 2005 году, а на следующий год получил победу на форуме «Норвежская пьеса на Московской сцене» за «Гедде Габлера». Через два года сыграл в спектакле «Я – пулеметчик» и получил за нее премию «Чайка».
Кирилл Плетнев: кино
Параллельно с театром Плетнев стал сниматься в кино. Дебютной стала роль парня на пляже в сериале «Убойная сила-2». Затем он снялся с Сергеем Бодровым-младшим в картине «Медвежий поцелуй», многосерийном фильме «Тайга. Курс выживания».
А в 2004 году сразу семь проектов с участием Плетнева, что называется, выстрелили, и актер стал знаменит. Среди них – полюбившиеся зрителям «Дальнобойщики», «Штрафбат», «Диверсант».
Кирилл Плетнев в сериале "Диверсант". Кадр из сериала
В 2005 году на экраны вышел третий сезон сериала «Солдаты», Плетнев сыграл сержанта Нелипу. В дальнейшем он не раз примерит военную форму для кадра, имея рост 176 см при весе 92 кг.
В сериале «Неслужебное задание 2: Взрыв на рассвете» (2005 год), «Под ливне пуль» (2006 год), «Русский перевод» (2006 год), «Секретное оружие» (2006 год), «Диверсант 2: конец войны» (2007 год), «Адмиралъ» (2008 год), «Десантура. Никто кроме нас» (2009 год), «При загадочных обстоятельствах» (2009 год), «Пыльная работа» (2011 год), «Август. Восьмого» (2012 год), «Однажды в Ростове» (2012 год), «Клянемся защищать» (2013 год), «Три дня до весны» (2017 год), «Диверсант. Крым» (2020 год) и множестве других.
Кирилл Плетнев в фильме "Блокада". Фото: Global Look Press
Плетнева зрители запомнили и в комедиях и романтических картинах: «Семь ужинов», «Елки-5», «Любовь с ограничениями», «Без меня», «Жги!», «День слепого Валентина». В 2022 году на экраны вышли фильм ужасов «Чужой», и сериал «Оффлайн» с участием Плетнева.
Кирилл Плетнев в фильме "Семь ужинов". Фото: Global Look Press
Кирилл Плетнев: режиссура
В 2014 году актер получил диплом ВГИКа на факультете кинодраматургии и кинорежиссуры. Дипломная работа - короткометражный фильм «Настя» - стала успешной и признанной сообществом: Кириллу присудили Гран-при на кинофестивале «Кинотавр-2015», победу на фестивале «Сталкер».
Кирилл Плетнев стал режиссером. Фото: Global Look Press
Также Плетнев снял такие короткометражки, как «Собака и сердце», «6.23» (получила много наград: спецприз «Фильм ПРО» на фестивале студенческого кино в 2014 году, приз за лучший дебют на XV Международном кинофоруме «Вместе» в Ялте), «Мама», за которую награжден премией «Золотой орел» в 2017 году.
Кирилл Плетнев: личная жизнь
Актер всегда пользовался успехом у противоположного пола, поэтому в его биографии множество ярких и страстных романов и даже пара браков. Со школьной скамьи Плетнев имел множество поклонниц.
В студенчестве он встречался с однокурсницей Ксенией Каталымовой и почти дошел с ней до ЗАГСа. На съемочных площадках крутил служебные романы – среди его избранниц числились Татьяна Арнтгольц и Алиса Гребенщикова.
Кирилл Плетнев и Татьяна Арнтгольц в сериале "Тайна старого дома". Кадр из сериала
Однако, кто именно стал матерью первенца Плетнева, сам актер по сей день не афиширует. По одним данным, сына Георгия в 2007 году ему родила сестра друга Анна Пскова, по другим – был служебный роман с ассистентом режиссера Натальей.
Старший сын Кирилла Плетнева Георгий с мамой. Фото: соцсети
А вот женой Плетнева стала актриса Лидия Милюзина, с которой они познакомились на съемках картины «Ищу тебя». В 2010 году они сыграли свадьбу, через год родился сын Федор. Но еще через год актеры развелись, мальчик остался с мамой. По слухам, причиной разрыва стала измена Кирилла с партнершей по фильму «Мама-детектив» Ингой Оболдиной.
Лидия Милюзина. Фото: соцсети
В 2014 году на Дальнем Востоке Никита Михалков повез актерский десант в честь 95-летия ВГИКа, в труппу вошел и Плетнев. Там он познакомился с начинающей актрисой Ниной Нинидзе, и уже назад они возвращались как пара.
А на следующий год девушка уже сделала избранника отцом – родился сын Сандрик. Свадьбу пара долго готовила и сыграла ее в 2018 году. Но уже через год отношениям Плетнева и Нинидзе наступил конец. В чем причина развода, актеры до сих пор не распространяются.
Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе. Фото: Global Look Press
В 2020 году Плетнев встречался с моделью Марией Столяровой. По крайней мере, такой вывод сделали в прессе, когда актера заметили в компании девушки в одном из петербургских ресторанов.
А вскоре Кирилла заметили вместе с актрисой Полиной Максимовой. Позже девушка подтвердила, что они – пара. Их союз продолжается по сей день.
Полина Максимова. Фото: Global Look Press
Кирилл Плетнев сегодня
Актер продолжает сниматься в кино и сериалах, правда, к выбору проектов подходит избирательно. Много времени звезда уделяет своим сыновьям и очень часто забирает их всех одновременно к себе.
Кирилл Плетнев с сыновьями. Фото: соцсети