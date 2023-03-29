Стал звездой военных сериалов, воспитывает троих сыновей, встречается с Полиной Максимовой: как сложилась судьба Кирилла Плетнева

Актер театра и кино Кирилл Плетнев недавно стал режиссером. Долгие годы съемок в кадре и признание зрителей не сбили его с пути навстречу мечте. Но сниматься, к радости поклонников, он не перестал. В личной жизни у актера сейчас полный штиль - он встречается с Полиной Максимовой, которую повстречал на совместных съемках.

Кирилл Плетнев: детство, родители

Лауреат премии «Золотой орел» Кирилл Плетнев родился 30 декабря 1979 года в Харькове в семье украинцев, инженера Владимира Плетнева и педагога по хореографии Тамары Плетневой, но имеет российское гражданство – они переехали в Санкт-Петербург вскоре после рождения первенца.

Кирилл стал старшим ребенком в семье, брат Михаил родился вскоре после появления Кирилла. Когда мальчики достигли подросткового возраста, отец оставил семью, и матери пришлось одной воспитывать сыновей.

С детства Кирилл занимался самыми разными видами спорта и, конечно, танцами – мама была мастером спорта международного класса по бальным танцам. Помимо хореографии, будущая кинозвезда посещал секции футбола, плавания, тхэквондо, альпинизма.