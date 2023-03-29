Почему Владимир Маркони прячет жену: личная жизнь звезды «Реутов ТВ» и шоу Comment Out

Однако, получив диплом сельскохозяйственной академии, Владимир не работал по специальности ни дня. Гораздо ближе ему была сцена. Его путь к славе начался с КВНа, потом он попал на телевидение: вел в Кирове местную передачу на «33 канале». Она называлась «Муз-привет», и в качестве ведущего Владимир стал называть себя Вольдемар Волковыский. Но вскоре сменил псевдоним:

«Вначале я был Вольдемаром Маркони. Потом работал под своей настоящей фамилией Владимир Волковыский, но она довольно сложная… Тогда мне сделали замечание: «Говоришь складно, ведешь отлично, сложен, как Аполлон, но фамилию хрен выговоришь». В результате стал Владимиром Маркони».

Эту фамилию артист позаимствовал у знаменитого итальянского физика, обладателя Нобелевской премии Гульермо Маркони.

В 2007 году Владимир решил попробовать пробиться в столице – Киров стал для него слишком тесным.

И удача пришла буквально с первого дня: после кастинга ему позвонили и пригласили на студию, поручив брать интервью в прямом эфире. Парень едва успел съездить домой – забрать свои вещи. Одновременно он успевал работать на радио – вел передачу «Мегаполис». Было интересно, но сложно – почти не оставалось времени на сон.

Владимир Маркони: YouTube, Реутов-ТВ