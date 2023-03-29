Почему Владимир Маркони прячет жену: личная жизнь звезды «Реутов ТВ» и шоу Comment Out

Комедийные шоу Владимира Маркони – это всегда шок и вызов: он не боится ни острых тем, ни юмора «на грани». Рассказывать о своей работе Маркони готов бесконечно – а вот о жене и детях из него не вытянешь лишнего слова.
Владимир Маркони: детство и юность
Владимир Маркони в юности - ученик музыкальной школы. Фото: соцсети
Владимир родился 2 декабря 1982 года в городе Кирове. Его настоящая фамилия – Волковыский. Ведущий не любит рассказывать о своем детстве, известно лишь, что его отца зовут Львом: в его честь Маркони назвал своего сына. У Владимира есть старший брат Ярослав, с которым они были и остались лучшими друзьями.
Вместе ходили в музыкальную школу, вместе проводили свободное время. Школьником Владимир занимался в самодеятельном театральном кружке, научился играть на гитаре и задумывался о карьере артиста. Но потом поддался уговорам родителей и поступил в сельскохозяйственную академию, получив специальность агронома.
Владимир Маркони: начало карьеры
Владимир Маркони в молодости - еще с волосами. Фото: соцсети
Однако, получив диплом сельскохозяйственной академии, Владимир не работал по специальности ни дня. Гораздо ближе ему была сцена. Его путь к славе начался с КВНа, потом он попал на телевидение: вел в Кирове местную передачу на «33 канале». Она называлась «Муз-привет», и в качестве ведущего Владимир стал называть себя Вольдемар Волковыский. Но вскоре сменил псевдоним:
«Вначале я был Вольдемаром Маркони. Потом работал под своей настоящей фамилией Владимир Волковыский, но она довольно сложная… Тогда мне сделали замечание: «Говоришь складно, ведешь отлично, сложен, как Аполлон, но фамилию хрен выговоришь». В результате стал Владимиром Маркони».
Эту фамилию артист позаимствовал у знаменитого итальянского физика, обладателя Нобелевской премии Гульермо Маркони.
В 2007 году Владимир решил попробовать пробиться в столице – Киров стал для него слишком тесным.
И удача пришла буквально с первого дня: после кастинга ему позвонили и пригласили на студию, поручив брать интервью в прямом эфире. Парень едва успел съездить домой – забрать свои вещи. Одновременно он успевал работать на радио – вел передачу «Мегаполис». Было интересно, но сложно – почти не оставалось времени на сон.
Владимир Маркони: YouTube, Реутов-ТВ
Владимир Маркони (справа) в передаче "Реутов ТВ". Фото: кадр из программы
Первое интернет-шоу Владимира называлось «Письмошная». Шоу выходило на YouTube и пользовалось такой популярностью, что Владимир вскоре расширил его, превратив в масштабный проект под названием «Реутов ТВ». Среди первых выпусков был репортаж, рассказывающий о ночи анимации на телеканале «2 Х 2».
«Реутов ТВ» быстро прославился провокационной манерой – «корреспонденты» проекта жестко пародировали приемы провинциальных журналистов, высмеивая их непрофессионализм. В роли корреспондентов выступали Илья Огурцов и Анатолий Шмель. Они задавали участникам шоу странные и неожиданные вопросы, вели себя порой грубо, но именно это и стало их «визитной карточкой». Респондентами ведущих становились как знаменитости, так и простые люди.
Владимир Маркони: ТВ-шоу и другие проекты
Шоу «Реутов-ТВ» вскоре вышло за рамки YouTube – его стали показывать на «MTV Россия», затем – на канале «2 Х 2». Маркони уже стал к тому времени популярным ведущим, и, как только «Реутов ТВ» пришлось свернуть из-за недостатка финансирования, он не остался без работы – его пригласили в шоу «Вечерний Ургант», где он вел несколько рубрик. Кроме того, он продолжал работать на радио, а еще сотрудничал с журналом Maxim, успешно эксплуатируя сложившийся комический образ корреспондента-«недотепы».
Снимался Маркони и в кино – играл в комедии «Детки напрокат». В эфире канала «Че» выходило его пранк-шоу «Шутники». А однажды поклонники увидели ведущего в обновленном шоу «Форт Боярд» - Маркони сражался за главный приз популярной телеигры.
В 2020 году он стал ведущим программы «Галилео» на канале СТС. Но настоящей неожиданностью для зрителей стало его участие в реалити «Остров героев» на ТНТ: Владимир признался, что его кумиром с детства был легендарный путешественник Федор Конюхов, и теперь у него появился шанс стать на него похожим.
Владимир Маркони и Маргарита Дробязко в шоу "Ледниковый период". Фото: соцсети
Маркони часто можно увидеть на экране телевизоров: он участвовал в «Ледниковом периоде» в паре с Маргаритой Дробязко, в «Танцах со звездами» с Евгенией Толстой, был ведущим музыкального шоу «Я вижу твой голос», приходил на «Осторожно, Собчак!»…
В 2019 году на YouTubе-канале «Чикен Карри», вышла новая комедийная передача Маркони - Comment Out. Сам он называет этот проект своим «большим творческим и карьерным прорывом». А в 2022-м он запустил YouTube-проект «Спи спокойно, Сан-Диего!».
Владимир Маркони: доход
Владимир Маркони и Евгения Толстая в "Танцах со звездами". Фото: соцсети
Помимо работы на радио, телевидении и в YouTubе, Владимир Маркони нередко принимает приглашения вести корпоративы, свадьбы, частные вечеринки. Корпоратив с участием Маркони обойдется заказчику примерно в 1 миллион рублей. Кроме того, у ТВ-звезды – сеть мужских парикмахерских
Владимир Маркони: личная жизнь - жена Ксения и дети
Владимир Маркони с женой Ксенией. Фото: соцсети
Несмотря на то, что практически вся жизнь Владимира проходит под прицелом телекамер, о его личной жизни известно очень мало: он тщательно охраняет свое пространство от любопытных. Вниманием девушек высокий (180 см, а вот о своем весе он предпочитает не распространяться) симпатичный ведущий никогда не был обделен: Маркони покоряет своей харизмой и манерами.
Владимир Маркони с женой и дочкой. Фото: соцсети
В 2014 году он женился на Ксении – девушке, с которой познакомился на концерте группы Scissor Sisters. Ксения работала в банке, но потом супруги решили, что для всех будет лучше, если она станет директором Маркони. Через 3 года у них родилась дочь Агния, а еще спустя 3 года на свет появился сын, которого назвали Львом.
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Владимир Маркони сейчас
Владимир Маркони с дочкой Агнией. Фото: соцсети
Владимир Маркони по-прежнему остается востребованным ведущим. Летом 2022 года вместе с Алсу он вел традиционные «Алые паруса» - праздник для выпускников. Потом он появился на масштабном фестивале VK Fest – в числе других ведущих: Анастасии Ивлеевой, Иды Галич, Дмитрия Масленникова, Аллы Михеевой.
Владимир Маркони на шоу "Маска". Фото: соцсети
В декабре 2022-го Маркони стал участником проекта «Маска» - и первым «рассекретился»: он скрывался под эффектным костюмом Черного Лебедя. Совсем недавно, в марте 2023 года, на канале СТС состоялась премьера нового шоу «Большой побег».
Пятеро участников, в том числе – Владимир Маркони, оказывались в локациях, где им грозили всевозможные опасности, от которых нужно было спастись. В планах у Владимира Маркони – еще множество проектов: он успевает многое благодаря своей кипучей энергии и поддержке жены.