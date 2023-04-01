Что известно о «Евровидении», которое пройдет в мае 2023 года

С 9 по 13 мая в Ливерпуле (а не в Киеве, как должно было быть с учетом того, кого в прошлом году протащили в победители) пройдет конкурс «Евровидение». Увы, с музыкой у этого формально музыкального конкурса общего с каждым годом все меньше и меньше.

Вот и Россия, напомним, вышла из состава Европейского вещательного союза после предвзятого отношения организаторов к нашим артистам, которых или просто не пускают, или не дают выиграть. И все же некогда приличное состязание продолжает жить и собирать десятки исполнителей, за выступлениями которых будут следить во многих странах. И кое на кого действительно стоит обратить внимание.

Дважды в одну реку

Есть такая категория артистов - ветераны «Евровидения». Поездка на конкурс для них - часть летнего отпуска. В этом году в этот почетный клуб вошла Лорин - шведская исполнительница, которая осенью отметит 40-летие, прославилась в 2012 году, выиграв «Евровидение» с песней «Эйфория». Композиция действительно стала популярной и звучала даже на сочинских пляжах. Так вот, Лорин снова едет на конкурс. Причем с хорошо знакомой некоторым искушенным слушателям песней.

Пользователи интернета заметили, что трек Tattoo, который в Ливерпуле исполнит шведка, похож сразу на две ранее исполненные песни (что принципиально противоречит регламенту «Евровидения»). Во-первых, композиция сильно напоминает балладу Flying Free испанского коллектива Pont Aeri 1999 года. Во-вторых, она же похожа на песню «В плену» 2005 года, которую украинская певица Оксана Грицай (она же - Мика Ньютон, участница «Евровидения-2011») исполняла на русском языке.

Конечно, Loreen никак не реагирует на эти слухи. И, как было и в сотне других аналогичных случаев, этот «скандальный инцидент» ничем не закончится. Она приедет в Англию с песней Tattoo и спокойно представит Швецию на «Евровидении». И, возможно, даже выиграет. Напомним, единственным артистом, дважды выигравшим «Евровидение», остается ирландец Джонни Логан, победивший в 1980-м и 1987-м.

Без русских денег

После выхода России из состава участников «Евровидения-2023» список стран, пожелавших приехать в Ливерпуль, заметно поредел. Кажется, в этом году конкурс поставит рекорд по низкой явке. Число стран, которые готовы выступить, - 37. А, к примеру, в 2020 году в шоу, прошедшем в Португалии, было 43 участника.

В этом году от поездки в Ливерпуль отказались Болгария, Северная Македония и Черногория. Хотели спеть, но не споют представители Казахстана, Лихтенштейна и не признанного Россией Косово. Ранее, после ухода нашей страны, самоотвод взяли Босния и Герцеговина, Люксембург, Андорра, Монако, Словакия и Турция.

Казалось бы, а при чем тут вообще Россия? Все очень просто. Мы были одним из самых крупных денежных мешков для конкурса, к которому в нашей стране отношение, мягко говоря, неоднозначное. По данным «Телепрограммы», в Европейский вещательный союз наша страна делала ежегодный взнос в размере около 500 тысяч евро (41,5 миллиона рублей) - наравне с Великобританией, Германией и Францией.

В то время как страны-участницы из Восточной Европы платили в пять раз меньше - по 10 - 15 тысяч евро за вход. После отказа России от шоу организаторы не нашли ничего умнее, чем заткнуть дырку в бюджете простым способом - возложив дополнительное финансовое бремя на плечи оставшихся стран. А в их планы такие траты не входили. Вот и посыпался весь механизм.

Кто фаворит?

Поскольку все артисты представили свои песни и аналитики букмекерских контор могут прикинуть шансы на успех, в интернете уже предлагается делать ставки на победителя проекта. Первым номером с уверенным отрывом идет уже упомянутая Лорин из Швеции.