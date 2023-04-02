Как себя чувствуют Игорь Николаев, МакSим и другие звезды, состояние которых в последние дни всех очень тревожило

Посвежел и похудел

Недавно 63-летний певец и композитор Игорь Николаев впервые после болезни появился на телесъемках и удивил своим преображением. Артист похудел (минимум на 7 кг), посвежел, можно даже сказать, расцвел. А ведь два месяца назад Николаеву сделали коронарографию сосудов сердца - с ее помощью можно обнаружить проблемы в работе сердечно-сосудистой системы.

После этого народному артисту России сделали стентирование - это процедура по интеграции внутрь сосуда специального расширяющего устройства. Операция позволяет восстановить просвет в коронарных артериях и наладить кровоток в них. Этот метод лечения относится к эндоваскулярным хирургическим вмешательствам и считается малоинвазивным, поэтому пациента выписывают через две недели.

Сейчас Игорь Юрьевич чувствует себя прекрасно, и в этом можно было убедиться на съемках шоу «Моя мелодия». Никто и не заподозрил бы в нем человека, который недавно испытывал проблемы с сердцем: на постройневшем музыканте отлично сидели приталенный пиджак и узкие брюки.

Нужно чаще отдыхать