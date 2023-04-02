Как себя чувствуют Игорь Николаев, МакSим и другие звезды, состояние которых в последние дни всех очень тревожило

Посвежел и похудел
Недавно 63-летний певец и композитор Игорь Николаев впервые после болезни появился на телесъемках и удивил своим преображением. Артист похудел (минимум на 7 кг), посвежел, можно даже сказать, расцвел. А ведь два месяца назад Николаеву сделали коронарографию сосудов сердца - с ее помощью можно обнаружить проблемы в работе сердечно-сосудистой системы.
После этого народному артисту России сделали стентирование - это процедура по интеграции внутрь сосуда специального расширяющего устройства. Операция позволяет восстановить просвет в коронарных артериях и наладить кровоток в них. Этот метод лечения относится к эндоваскулярным хирургическим вмешательствам и считается малоинвазивным, поэтому пациента выписывают через две недели.
Сейчас Игорь Юрьевич чувствует себя прекрасно, и в этом можно было убедиться на съемках шоу «Моя мелодия». Никто и не заподозрил бы в нем человека, который недавно испытывал проблемы с сердцем: на постройневшем музыканте отлично сидели приталенный пиджак и узкие брюки.
Нужно чаще отдыхать
Фото: Михаил Фролов/КП
39-летняя певица МакSим недавно сорвала концерт в Сочи - вышла на сцену концертного зала на горнолыжном курорте Красная Поляна, но пела через силу: не попадала в ноты, с трудом передвигалась и выговаривала слова. Через полчаса мучений певица ушла со сцены, а зрителям на выходе из зала сообщили, что вернут деньги за билеты.
По словам очевидцев, то, что происходило с артисткой, было похоже на гипертонический криз или микроинсульт. Тем временем МакSим поспешила извиниться: «Никто не застрахован от неожиданностей, включая самочувствие. Поднялось давление, закружилась голова, пропал голос...»
Несмотря на случившееся, МакSим анонсировала продолжение тура с говорящим названием «Я буду жить» по городам России. Весной пройдет еще 10 концертов, ближайшие состоятся 1 апреля в Твери и 9 апреля в Ижевске. Певица в туре с октября прошлого года, ранее уже состоялись две отмены концертов в ноябре - по официальной версии, их перенесли на другие даты из-за скачка давления.
По словам представителей артистки, МакSим продолжает принимать лекарства после перенесенной полтора года назад тяжелой ковидной пневмонии, но после ЧП с отменой осенних концертов ей назначили дополнительный курс лечения и реабилитационных процедур. Причиной проблем назвали плотный график - гастроли, съемки на ТВ. Тогда график гастролей быстро восстановили, но организм порой дает сбой, так что Марине стоит чаще отдыхать, ездить в санатории и проводить время с дочками.
Реабилитация за границей
Фото: Борис КудрявовЭкспресс газета
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров находится в больнице с начала января, его состояние по-прежнему тяжелое. Доктора сражаются с осложнениями,
которые случились у 46-летнего спортсмена из-за тотального поражения легких вирусно-бактериальной инфекцией. Роману ампутировали пальцы на руках, стопы - итог страшный, но другого выхода у врачей не было. Команду медиков, которые сражаются за жизнь Костомарова, возглавляет главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко:
«Методики, которыми мы спасаем жизнь, имеют те или иные возможные осложнения, которые могут потребовать хирургической коррекции». Так как легкие были поражены почти полностью, ИВЛ не позволяла поддерживать кислород на достаточном уровне, и Романа подключали к экстракорпоральной мембранной оксигенации легких. Аппарат ЭКМО заменяет функцию легких и других органов.
Постепенно у спортсмена восстанавливаются функции всех органов. Но делать прогнозы Проценко пока не может: «Была тяжелая полиорганная недостаточность с полной анурией - отсутствием мочевыводящей функции почек. Проблемы с легкими, с сердцем. При такой инфекции нет органов, которые бы не были вовлечены в этот процесс».
Роман дышит самостоятельно, разговаривает, с ним работает психолог. Ежедневно его навещает жена, фигуристка Оксана Домнина (на фото - с мужем). По предварительной информации, когда угроза жизни минует и организм начнет восстанавливаться, Романа отправят в заграничную клинику на реабилитацию.